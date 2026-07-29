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    Obituaries
    Posted On
    date_range 29 July 2026 9:28 PM IST
    Updated On
    date_range 29 July 2026 9:28 PM IST

    കണ്ണൂർ സ്വദേശി ഒമാനിലെ ആദമിൽ നിര്യാതനായി

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    ഉളിയിൽ പുതിയേടത്തുംകണ്ടി മുഹമ്മദ് കാസിമാണ് മരിച്ചത്
    കണ്ണൂർ സ്വദേശി ഒമാനിലെ ആദമിൽ നിര്യാതനായി
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    മുഹമ്മദ് കാസിം

    മസ്കത്ത്: കണ്ണൂർ ഉളിയിൽ പുതിയേടത്തുംകണ്ടി കുഞ്ഞിമമ്മു-സാറു ദമ്പതികളുടെ മകൻ കൂവേരി ഫിദാസ് ഹൗസിൽ മുഹമ്മദ് കാസിം (60) ഒമാനിലെ ആദമിൽ ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരണപ്പെട്ടു. ആദമിലെ അൽ അസാലിയിൽ ഹൈപർ മാർക്കറ്റിൽ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു.

    ഭാര്യ: വി.കെ. നസീമ. മക്കൾ: അജ്നാസ്, മിസ്‍രിയ, ഫിദ. ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മൃതദേഹം, നിസ്‍വ കെ.എം.സി.സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മരണാനന്തര നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിവരികയാണ്. മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് കെ.എം.സി.സി കെയർവിങ് അറിയിച്ചു.

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    TAGS:oman deathHeart Attackkannur nativeMuhammed Kasim
    News Summary - ഒമാനിൽ നിര്യാതനായി
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