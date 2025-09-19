Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightObituarieschevron_rightകണ്ണൂർ സ്വദേശി...
    Obituaries
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 3:39 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 3:39 PM IST

    കണ്ണൂർ സ്വദേശി ബംഗളൂ​രുവിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരണപ്പെട്ടു

    text_fields
    bookmark_border
    കണ്ണൂർ സ്വദേശി ബംഗളൂ​രുവിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരണപ്പെട്ടു
    cancel
    Listen to this Article

    ബംഗളൂരു: കണ്ണൂർ സ്വദേശി ബംഗളൂരിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരണപ്പെട്ടു. പുതിയതെരു വളപട്ടണം മന്ന മൂപ്പൻപാറ സ്വദേശി ബൈത്തന്നൂർ പരേതനായ എ.ടി. മുഹമ്മദിന്‍റെ മകൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ (69) ആണ് മരിച്ചത്. മൂന്ന് ആഴ്ചയോളമായി ബംഗളൂരുവിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ് വിശ്രമത്തിലായിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ ആയിരുന്നു മരണം. ഖബറടക്കം മന്ന ജുമാ മസ്ജിദ് ഖബർസ്ഥാനിൽ.

    ബംഗളൂരു ശിഹാബ് തങ്ങൾ സെന്ററിൽ ആൾ ഇന്ത്യ കെ.എം.സി.സി പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്ത്യകർമങ്ങൾ ചെയ്തു നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. മാതാവ്: ബീഫാത്തു. ഭാര്യ: കുഞ്ഞാമിന. മക്കൾ: യഹ്‌യ, ഹാറൂൺ മൗലവി, അബ്ദുൽ വഹാബ്, വാഹിദ, അർഷിദ. സഹോദരങ്ങൾ: മുഹമ്മദലി, അബൂബക്കർ, സൈനുദ്ദീൻ, അബ്ദുല്ല, ഹാരിസ് മൗലവി, ഉമർ, ഉസ്മാൻ, അബ്ദുൽ റസാഖ്, ഇല്യാസ്. സഹോദരി: ആയിഷ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Obituary
    News Summary - Kannur Native Died at Bengaluru
    Similar News
    Next Story
    X