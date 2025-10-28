Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Obituaries
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 7:55 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 7:55 AM IST

    ജി​നു രാ​ജി​ന്‍റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ല്‍ സം​സ്ക​രി​ക്കും

    ജി​നു രാ​ജി​ന്‍റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ല്‍ സം​സ്ക​രി​ക്കും
    ജി​നു രാ​ജ്

    ഷാ​ര്‍ജ: അ​വ​കാ​ശി​ക​ളി​ല്ലാ​തെ ഷാ​ര്‍ജ പൊ​തു​ശ്മ​ശാ​ന​ത്തി​ല്‍ സം​സ്ക​രി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി​യ മ​ല​യാ​ളി യു​വാ​വി​ന്‍റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം എ​സ്.​എ​ന്‍.​ഡി.​പി യു.​എ.​ഇ സേ​വ​നം പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രു​ടെ സ​മ​യോ​ചി​ത ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ൽ നാ​ട്ടി​ല്‍ സം​സ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ങ്ങി. പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട കു​മ്പ​ഴ മി​നി ഭ​വ​നി​ല്‍ ദി​വാ​ക​ര​ന്‍റെ മ​ക​ന്‍ ജി​നു രാ​ജി​ന്‍റെ (42) മൃ​ത​ദേ​ഹം ഉ​റ്റ​വ​രെ കാ​ത്ത് ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നു​മാ​സ​മാ​യി ഷാ​ര്‍ജ മോ​ര്‍ച്ച​റി​യി​ല്‍ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. നാ​ട്ടി​ലു​ള്ള സ​ഹോ​ദ​രി ജി​ജു​മോ​ളും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ്​ യു.​എ.​ഇ​യി​ലു​ള്ള എ​സ്.​എ​ന്‍.​ഡി.​പി പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ർ​ക്ക്​ മൃ​ത​ദേ​ഹം ഷാ​ർ​ജ മോ​ർ​ച്ച​റി​യി​ലു​ണ്ടെ​ന്ന്​ വി​വ​രം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    2007 മു​ത​ല്‍ യു.​എ.​ഇ​യി​ലു​ള്ള ജി​നു രാ​ജ് 2019ലാ​ണ് അ​വ​സാ​ന​മാ​യി നാ​ട്ടി​ല്‍ പോ​യി തി​രി​കെ​യെ​ത്തി​യ​ത്. ഡ്രൈ​വ​ര്‍, സെ​യി​ല്‍സ് ജോ​ലി​ക​ള്‍ ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ജി​നു​വി​ന്‍റെ ജോ​ലി ന​ഷ്ട​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ട​യി​ല്‍ റ​ഷ്യ​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​തി​നും യു.​എ.​ഇ​യി​ല്‍ മ​റ്റൊ​രു ജോ​ലി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം രൂ​പ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളാ​യ ര​ണ്ട് പേ​ര്‍ക്കാ​യി ജി​നു ന​ല്‍കി​യ​താ​യി സ​ഹോ​ദ​രി ജി​ജു മോ​ള്‍ ‘ഗ​ള്‍ഫ് മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ര​ണ്ട് ജോ​ലി​ക​ളും ശ​രി​യാ​യി​ല്ലെ​ന്ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല പ​ണം തി​രി​കെ ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത മ​നോ​വി​ഷ​മ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഇ​യാ​ൾ. അ​വ​സാ​ന​മാ​യി 2025 ജൂ​ലൈ 14നാ​ണ് താ​നു​മാ​യി ജി​നു രാ​ജ് ടെ​ലി​ഫോ​ണി​ല്‍ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    അ​തി​നു​ശേ​ഷം ആ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​വ​ര​മൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ല്‍ യു.​എ.​ഇ​യി​ല്‍ അ​റി​യു​ന്ന​വ​ര്‍ വ​ഴി അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന് ജ​യി​ലി​ല്‍ ആ​ണെ​ന്ന തെ​റ്റാ​യ വി​വ​ര​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഈ ​മാ​സം 23ന് ​എ​സ്.​എ​ന്‍.​ഡി.​പി യോ​ഗം യു.​എ.​ഇ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍ അ​ഡ്വ. സി​നി​ല്‍ മു​ണ്ട​പ്പ​ള്ളി, സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ന്‍ ശ്രീ​ധ​ര​ന്‍ പ്ര​സാ​ദ്, നി​ഹാ​സ് ഹാ​ഷിം ക​ല്ല​റ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് ജൂ​ലൈ​യി​ല്‍ ഷാ​ര്‍ജ കു​വൈ​ത്ത് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ ജി​നു രാ​ജ് പ്ര​വേ​ശി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്. റോ​ഡി​ല്‍ കു​ഴ​ഞ്ഞു വീ​ണ​തി​നെ​തു​ട​ര്‍ന്ന് പൊ​ലീ​സ് ആം​ബു​ല​ന്‍സി​ല്‍ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍നി​ന്ന് മ​ര​ണ നോ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ന്‍ ല​ഭി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം മ​ര​ണ​വി​വ​രം ത​ങ്ങ​ളെ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ജി​ജു മോ​ള്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    മൂ​ന്നു മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ല്‍ അ​വ​കാ​ശി​ക​ളാ​രു​മെ​ത്തി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മൃ​ത​ദേ​ഹം പൊ​തു ശ്മ​ശാ​ന​ത്തി​ല്‍ സം​സ്ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ​തി​വെ​ന്ന് എ​സ്.​എ​ന്‍.​ഡി.​പി യു.​എ.​ഇ വൈ​സ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ശ്രീ​ധ​ര​ന്‍ പ്ര​സാ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു. ജി​നു രാ​ജി​ന്‍റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഇ​വി​ടെ സം​സ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വും നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ഭ്യ​ര്‍ഥ​ന പ്ര​കാ​രം മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. മൃ​ത​ദേ​ഹം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഷാ​ര്‍ജ​യി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള എ​യ​ര്‍ അ​റേ​ബ്യ വി​മാ​ന​ത്തി​ല്‍ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കും. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് കു​മ്പ​ഴ​യി​ലെ വീ​ട്ടു​വ​ള​പ്പി​ല്‍ സം​സ്ക​രി​ക്കും.

