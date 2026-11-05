യു.എ.ഇ മുൻ പ്രവാസി മുഹമ്മദ് ഖാലിദ് ഹാജി അന്തരിച്ചു

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യു.എ.ഇ മുൻ പ്രവാസി മുഹമ്മദ് ഖാലിദ് ഹാജി അന്തരിച്ചുtext_fields
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News Summary - Former UAE expatriate Muhammed Khalid Haji passed away
ദുബൈ: നാലു പതിറ്റാണ്ട് യു.എ.ഇയിൽ പ്രവാസിയായിരുന്ന തൃശൂർ അന്നമനട സ്വദേശി ചേനേപറമ്പിൽ വീട്ടിൽ മുഹമ്മദ് ഖാലിദ് ഹാജി (85) നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി. ഇന്റർനാഷനൽ പ്രമോട്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സ്ഥാപകനും അൽ മുർഷിദി ഗ്രൂപ്പ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ മുഹമ്മദ് ഷാഫിയുടെ പിതാവാണ്.
മക്കൾ: മുഹമ്മദ് ഷാഫി, ഷാഹിദ ബുഖാരി. മരുമക്കൾ: മില ഫാത്തിമ, ബാബു ബുഖാരി. ഖബറടക്കം വ്യാഴാഴ്ച വൈകീട്ട് മൂന്നിന് അന്നമനട കല്ലൂർ മഹല്ല് ഖബർസ്ഥാനിൽ നടക്കും.
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