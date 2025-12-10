Begin typing your search above and press return to search.
    Obituaries
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 8:25 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 10:58 PM IST

    ഒമാനിലെ മുൻ പ്രവാസി നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി

     അബ്ദുല്ല

    Listen to this Article

    സൂർ: ഒമാനിലെ മുൻ പ്രവാസി നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി. പാലക്കാട് കരിമ്പ സ്വദേശി പുത്തൻ പുരക്കൽ അബ്ദുല്ലയാണ് (73 ) നാട്ടിൽ മരണപ്പെട്ടത്. ദീർഘ കാലം റൂവിയിലും സൂറിലുമായി പ്രവാസിയായിരിന്നു.

    ഒമാനിലെ പ്രമുഖ ബിൽഡിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ഗ്രൂപ്പായ ആൾ ഹരീബിൽ 20 വർഷത്തോളം ജോലി നോക്കിയിരുന്നു. പ്രവാസികൾക്കിടയിൽ സാമൂഹിക സാംസ്‌കാരിക മേഖലകളിൽ സജീവമായിരുന്നു.

    ഗൾഫ് മാധ്യമം ഏജന്റായും പ്രവർത്തിച്ചു. നീണ്ട 38 വർഷത്തെ പ്രവാസം മതിയാക്കി 2018 ലാണ് അദ്ദേഹം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയത്. പള്ളിയിൽ നിന്ന് പ്രാർഥന കഴിഞ്ഞു മടങ്ങി വരവെ കുഴഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു. ഭാര്യ: ഫാത്തിമ. മക്കൾ: ഫസീല, ഫർസാന, ഇസ്മായിൽ (ദുബൈ)

    TAGS:pravasigulfnewsdied in omanOmanObituary
    News Summary - former nri passes away in his hometown
