Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightObituarieschevron_rightമുൻ ജിദ്ദ പ്രവാസിയായ...
    Obituaries
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 2:54 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 2:54 PM IST

    മുൻ ജിദ്ദ പ്രവാസിയായ മലപ്പുറം സ്വദേശി നിര്യാതനായി

    text_fields
    bookmark_border
    Shukkur
    cancel
    camera_alt

    ഷുക്കൂർ

    Listen to this Article

    ജിദ്ദ: ജിദ്ദയിൽ പ്രവാസിയായിരുന്ന മലപ്പുറം സ്വദേശി നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി. കരുവാരകുണ്ട് പുത്തനഴി സ്കൂൾ പടിയിൽ താമസിച്ചു വരുന്ന ചേലേങ്ങര കുരിക്കൾ ഷുക്കൂർ (55) ആണ് മരിച്ചത്. നേരത്തെ ജിദ്ദ അൽ വുറൂദ് ഇന്റർനാഷനൽ സ്‌കൂളിൽ കായിക അധ്യാപകനും ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെൻ്റർ ജിദ്ദയിലെ കരാട്ടെ പരിശീലകനുമായിരുന്നു.

    പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിൽ കരാട്ടെ പരിശീലനം നൽകി വരികയായിരുന്നു ഷുക്കൂർ. പിതാവ്: സി.കെ മൊയ്തീൻപ്പ, മാതാവ്: കയ്യുമ്മ, ഭാര്യ: റഷീദ, മക്കൾ: ഷെറിൻ, രോഷൻ, റിദ, അബാൻ. പുത്തനഴി ജുമാമസ്ജിദിലെ മയ്യിത്ത് നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹം ഖബറടക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:passes awayJeddah expatriateMalappuram Native deathObituary
    News Summary - Former Jeddah expatriate Malappuram native passes away
    Similar News
    Next Story
    X