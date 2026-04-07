Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightObituarieschevron_rightമുൻ പ്രവാസി വ്യാപാരി...
    Obituaries
    Posted On
    date_range 7 April 2026 9:28 PM IST
    Updated On
    date_range 7 April 2026 9:28 PM IST

    മുൻ പ്രവാസി വ്യാപാരി കെ.വി. മാത്യു നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    റിയാദ്​/കോട്ടയം: റിയാദിൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനം നടത്തിയിരുന്ന മുൻ പ്രവാസി കെ.വി. മാത്യു (57) നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി. കോട്ടയം വെച്ചൂർ സ്വദേശിയാണ്. റിയാദിലെ ബത്​ഹയിൽ ശീമാട്ടി ടെക്​സ്​റ്റയിൽസ് എന്ന പേരിലാണ് വ്യാപാര സ്ഥാപനം നടത്തിയിരുന്നത്.

    ബത്​ഹ ​കോമേഴ്​സ്യൽ സെൻററിലാണ്​ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്​. വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നെയുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ കട അടഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന്​ പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ച്​ നാട്ടിലേക്ക്​ മടങ്ങുകയായിരുന്നു. സ്വദേശമായ വെച്ചൂരിൽ ‘മിന്നൂസ് ടെക്​സ്​റ്റയിൽസ്’ എന്ന സ്ഥാപനം നടത്തിവരികയായിരുന്നു.

    പരേതനായ വക്കച്ച​െൻറയും പെണ്ണമ്മയുടെയും മകനാണ്. ഭാര്യ: ജിജി മാത്യു, മക്കൾ: മെറീന, ആൽബിൻ (ഇരുവരും യു.കെയിലാണ്​), മരുമകൻ: അനൂപ്. വെച്ചൂർ കൊച്ചുപുത്തൻപുരയ്ക്കൽ (കാഞ്ഞിരക്കാട്ടുകരി) കുടുംബാംഗമാണ്. ചൊവ്വാഴ്ച വെച്ചൂർ സെൻറ്​ മേരീസ് പള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ സംസ്കാരം നടത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    Former expatriate businessman K.V. Mathew passed away in his hometown
    X