Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightObituarieschevron_rightഅമ്പലപ്പുഴ പേട്ട സംഘം...
    Obituaries
    Posted On
    date_range 13 May 2026 9:09 AM IST
    Updated On
    date_range 13 May 2026 9:09 AM IST

    അമ്പലപ്പുഴ പേട്ട സംഘം മുൻ സമൂഹപ്പെരിയോൻ കളത്തിൽ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ അന്തരിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    അമ്പലപ്പുഴ പേട്ട സംഘം മുൻ സമൂഹപ്പെരിയോൻ കളത്തിൽ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ അന്തരിച്ചു
    cancel

    ആലപ്പുഴ: അമ്പലപ്പുഴ ശബരിമല തീർത്ഥാടന സംഘത്തിന്‍റെ രക്ഷാധികാരിയും മുൻ സമൂഹപ്പെരിയോനുമായ കളത്തിൽ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ (93) അന്തരിച്ചു. 21 വർഷക്കാലം ശബരിമല തീർത്ഥാടനത്തിന് അമ്പലപ്പുഴ സംഘത്തെ നയിച്ച വ്യക്തിയയിരുന്നു.

    350 ൽ പരം പ്രാവശ്യം ശബരിമല ദർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ധ്യാപകൻ ആയിരുന്നു. കെ.സി. ഹരികുമാർ (അദ്ധ്യാപകൻ വി എച്ച്. എസ് എസ്. കണിച്ചുകുളങ്ങര), കെ.സി. കൃഷ്ണകുമാർ ( അസിസ്റ്റൻ്റ് എഡിറ്റർ, മാതൃഭൂമി, കോഴിക്കോട്) എന്നിവർ മക്കളാണ്. മജുഷ എസ് ( മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി, ഹരിപ്പാട്), ജയദേവി റ്റി. ആർ (ഭാരതീയ വിദ്യാഭവൻ , രാമനാട്ടുകര) എന്നിവരാണ് മരുമക്കൾ. സംസ്ക്കാരം ഇന്ന് (ബുധൻ) വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് വീട്ടു വളപ്പിൽ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsAmbalapuzhaObituary
    News Summary - Former Ambalapuzha Petta Sangham member Chandrasekharan Nair passes away
    Similar News
    Next Story
    X