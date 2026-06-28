ടാങ്കറിന് പിന്നിൽ ബൈക്കിടിച്ച് പത്തനംതിട്ട സ്വദേശികളായ യുവാക്കൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

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Posted Ondate_range 28 Jun 2026 2:49 PM IST
Updated Ondate_range 28 Jun 2026 2:51 PM IST
ടാങ്കറിന് പിന്നിൽ ബൈക്കിടിച്ച് പത്തനംതിട്ട സ്വദേശികളായ യുവാക്കൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യംtext_fields
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News Summary - Two Pathanamthitta youths die as bike rams parked tanker at Nedumbassery
അങ്കമാലി: ദേശീയപാത നെടുമ്പാശ്ശേരി അത്താണിയിൽ നിർത്തിയിട്ട ടാങ്കറിന് പിന്നിലിടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രികരായ രണ്ട് യുവാക്കൾ മരിച്ചു. പത്തനംതിട്ട കരിമ്പനാകുഴി പ്രസാദ് ആതിരയുടെ മകൻ ആദിത്ത്പ്രസാദ് (24), സുഹൃത്ത് കപിൽ (23) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.
ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 6.50ഓടെ അത്താണി എയർപോർട്ട് കവലയിൽ നിർത്തിയിട്ട ടാങ്കർ ലോറിയിൽ ഇടിച്ചായിരുന്നു അപകടം. ആദിത്ത് തൽക്ഷണം മരിച്ചു. അവശനിലയിലായ കിരണിനേയും ഉടനെ അങ്കമാലി എൽ.എഫ് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.ഇരുവരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ അങ്കമാലി എൽ.എഫ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ. മലയാലപ്പുഴ ആതിരാ സ്റ്റുഡിയോ ഉടമയാണ് മരിച്ച ആദിത്ത്.
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