Madhyamam
    Obituaries
    Posted On
    date_range 6 Dec 2025 11:17 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Dec 2025 11:17 AM IST

    ഡോ. ​സ​തീ​ഷ് ന​മ്പ്യാ​രു​ടെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു

    ഡോ. ​സ​തീ​ഷ് ന​മ്പ്യാ​രു​ടെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു
    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി​രു​ന്ന ഡോ. ​സ​തീ​ഷ് ന​മ്പ്യാ​രു​ടെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി ബോ​ർ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭാം​ഗ​വു​മാ​യ വി​ൽ​സ​ൺ ജോ​ർ​ജ് അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു. ഒ​മാ​നി​ലെ പൊ​തു​ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ത​ന്റെ മാ​ർ​ഗ​ദ​ർ​ശി​ക​ളി​ലൊ​രാ​ളും സ​ഹോ​ദ​ര​തു​ല്യ​നു​മാ​യി​രു​ന്നു ഡോ. ​സ​തീ​ഷ് ന​മ്പ്യാ​രെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    പൊ​തു​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളി​ലും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളി​ലു​മെ​ല്ലാം ആ​ശ്ര​യി​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഒ​രു സ​ഹോ​ദ​ര​നെ​പ്പോ​ലെ എ​ക്കാ​ല​വും ഒ​പ്പം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​താ​യും വി​ൽ​സ​ൻ ജോ​ർ​ജ് അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു.

    മ​ല​ബാ​ർ വി​ങ് അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് മു​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​സ​തീ​ഷ് ന​മ്പ്യാ​രു​ടെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് മ​ല​ബാ​ർ വി​ങ് അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു. മ​ല​ബാ​ർ വി​ങ്ങി​ന്റെ രൂ​പീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി ഡോ. ​സ​തീ​ഷ് ന​മ്പ്യാ​ർ ന​ൽ​കി​യ പി​ന്തു​ണ​യും രൂ​പീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ഭാ​വി​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി​യ ഉ​പ​ദേ​ശ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും എ​ന്നും ഓ​ർ​മി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നും ക​ൺ​വീ​ന​ർ നൗ​ഷാ​ദ് ക​ക്കേ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് കാ​ലം സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി​യ ത​ന്റെ സ​മ​ർ​പ്പ​ണം, സേ​വ​ന​മ​നോ​ഭാ​വം, നേ​തൃ​ത്വ​ഗു​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി ഡോ. ​സ​തീ​ഷ് ന​മ്പ്യാ​ർ എ​ന്നും ആ​ദ​ര​വോ​ടെ സ്മ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നും നൗ​ഷാ​ദ് ക​ക്കേ​രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    OmaniObituary
    News Summary - Dr. Saddened by the passing of Satish Nambiar
