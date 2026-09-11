12കാരിയോട് ലൈംഗിക അതിക്രമം: പ്രതിക്ക് 31 വർഷം തടവ്

12കാരിയോട് ലൈംഗിക അതിക്രമം: പ്രതിക്ക് 31 വർഷം തടവ്text_fields
പത്തനംതിട്ട: 12കാരിയായ പെൺകുട്ടിയെയും അമ്മയെയും കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കുട്ടിയെ നിരവധി തവണ ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിന് ഇരയാക്കിയ പ്രതിക്ക് 31 വർഷവും ആറുമാസവും കഠിനതടവും 1,43,000 രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ. കവിയൂർ പുന്നിലം വലിയപറമ്പിൽ വീട്ടിൽ രഞ്ജിത്ത് വി. രാജനെയാണ് (38) പത്തനംതിട്ട അതിവേഗ പോക്സോ കോടതി ജഡ്ജി ടി. മഞ്ജിത്ത് ശിക്ഷിച്ചത്.
2024 ആഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിലാണ് പ്രതി കുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചത്. കുട്ടിയുടെ അച്ഛനുമായുള്ള പരിചയം മുതലെടുത്താണ് പ്രതിയുടെ വീട്ടിൽവെച്ചും പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽവെച്ചും അതിക്രമത്തിന് ഇരയാക്കിയത്. പത്തനംതിട്ട വനിത പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ എസ്.ഐ ഷെമിമോളാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. തിരുവല്ല പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തി തിരുവല്ല ഇൻസ്പെക്ടർ ബി.കെ. സുനിൽ കൃഷ്ണൻ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു.
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