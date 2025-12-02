Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightObituarieschevron_rightCrimeschevron_rightവിവാഹം 21 വയസ്...
    Crimes
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 12:39 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 12:39 PM IST

    വിവാഹം 21 വയസ് തികഞ്ഞിട്ടു മതിയെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞു; മാനസിക സമ്മർദം താങ്ങാനാകാതെ 19കാരൻ ജീവനൊടുക്കി

    text_fields
    bookmark_border
    suicide
    cancel
    Listen to this Article

    താനെ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ താനെ ജില്ലയിൽ 19കാരൻ ജീവനൊടുക്കി. വിവാഹം കുറച്ചുകാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ നിർദേശിച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ മാനസിക സമ്മർദം മൂലമാണ് 19കാരൻ ജീവനൊടുക്കിയ​തെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

    നവംബർ 30നാണ് സംഭവം. ഝാർഖണ്ഡ് സ്വദേശിയാണ് യുവാവ്. അവിടെയുള്ള പെൺകുട്ടിയുമായി യുവാവ് പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ആൺകുട്ടികൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള നിയമപരമായ പ്രായപരിധിയായ 21 വയസുവരെ കാത്തുനിൽക്കണമെന്നായിരുന്നു കുടുംബത്തിന്റെ നിർദേശം. ഇത് യുവാവിൽ കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദമുണ്ടാക്കി. നവംബർ 30ന് വീടിന്റെ സീലിങ്ങിൽ തൂങ്ങിയ നിലയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നവർ ഉടൻ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. സംഭവത്തിൽ അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്ത് പൊലീസ് അനേഷണം തുടങ്ങി.


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime NewsMaharashtraFound DeadLatest News
    News Summary - 19 year old man dies by suicide in Thane after family delays marriage plans
    Similar News
    Next Story
    X