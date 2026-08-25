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    Obituaries
    Posted On
    date_range 25 Aug 2026 10:28 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2026 10:28 PM IST

    സലാലയിൽ മരിച്ച വടകര സ്വദേശി കൃഷ്ണദാസിൻ്റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി

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    സലാലയിൽ മരിച്ച വടകര സ്വദേശി കൃഷ്ണദാസിൻ്റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി
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    സലാല: ഹ്യദയാഘാതം മൂലം കഴിഞ്ഞ ദിവസം സലാലയിൽ നിര്യാതനായ കോഴിക്കോട്‌ വടകര ചേറോട്‌ സ്വദേശി കോമത്ത്‌കണ്ടി താഴെ കുനിയിൽ ക്യഷ്‌ണദാസിന്റെ ( 64) മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ജോലി സ്ഥലത്ത്‌ വെച്ച്‌ കുഴഞ്ഞ്‌ വീണതിനെ തുടർന്ന് പി.സി.ആർ നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു.

    കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്‌ വർഷത്തിലധികമായി സലാലയിൽ പ്രവാസിയാണ്. ദീവാനിലാണ് നിലവിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്‌. കെ.കെ. ചാത്തു പിതാവും പാറു മാതാവുമാണ്. ലസിതയാണ് ഭാര്യ . രണ്ട്‌ പെൺ മക്കളുണ്ട്.

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    TAGS:Vadakara nativeHome TownObituary
    News Summary - Body of Vadakara Native Krishnadas Sent Home
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