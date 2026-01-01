Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Obituaries
    Posted On
    date_range 1 Jan 2026 2:32 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Jan 2026 2:34 PM IST

    റിയാദിൽ മരിച്ച കോഴിക്കോട്​ സ്വദേശി സാലിഹി​ന്‍റെ മൃതദേഹം ഖബറടക്കി

    റിയാദിൽ മരിച്ച കോഴിക്കോട്​ സ്വദേശി സാലിഹി​ന്‍റെ മൃതദേഹം ഖബറടക്കി
    സാലിഹ്

    Listen to this Article

    റിയാദ്: റിയാദിൽ മരിച്ച കോഴിക്കോട് കോവൂർ സ്വദേശി സാലിഹി​ന്‍റെ മൃതദേഹം ഖബറടക്കി. 45 വയസ്സായിരുന്നു. ബത്​ഹയിലെ ഗുറാബി സ്​ട്രീറ്റിലുള്ള താമസസ്ഥലത്ത്​ രണ്ട്​ ദിവസം മുമ്പാണ്​ ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ചത്​. കുടുംബത്തോടൊപ്പം റിയാദിൽ താമസിക്കുന സാലിഹിന് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട്. ഷംനയാണ്​ ഭാര്യ. യു.പി.സി എന്ന കമ്പനിയിൽ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറൽ ഫൗണ്ടേഷൻ (ഐ.സി.എഫ്​) ഗുറാബി-അൽ അമൽ യൂനിറ്റ്​ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു.

    ശുമൈസി ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മൃതദേഹം ഐ.സി.എഫ്​ പ്രവർത്തകരുടെ ​നേതൃത്വത്തിൽ നിയമനടപടികൾ വേഗം പൂർത്തിയാക്കി ബുധനാഴ്​ച നസീമിലെ ഹയ്യുൽ സലാം മഖ്​ബറയിൽ ഖബറടക്കി. റിയാദ് എക്​സിറ്റ്​ 15-ലെ​ അൽ രാജ്​ഹി മസ്​ജിദിൽ അസർ നമസ്​കാരത്തിന്​ ശേഷം നടന്ന മയ്യിത്ത്​ നമസ്​കാരത്തിലും ശേഷം ഖബറടക്കത്തിലും സഹപ്രവർത്തകർ, ബന്ധുക്കൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ തുടങ്ങി വൻ ജനാവലി പങ്കെടുത്തു.

