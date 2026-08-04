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    Obituaries
    Posted On
    date_range 4 Aug 2026 8:43 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Aug 2026 8:43 PM IST

    സൗദിയിൽ പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിച്ച പഞ്ചാബ് സ്വദേശിയുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ചു

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    Garvinder Singh
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    ഗർവിന്ദർ സിങ്

    ഹഫർ അൽ ബാത്തിൻ: സൗദി കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ ഹഫർ അൽ ബാത്തിനിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 160 കിലോമീറ്റർ അകലെ മരുഭൂമിയിൽ പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിച്ച പഞ്ചാബ് സ്വദേശി ഗർവിന്ദർ സിങ്ങി​െൻറ (26) മൃതദേഹം നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി നാട്ടിലെത്തിച്ച് സംസ്കരിച്ചു. ഷിപ്പിങ്​ കമ്പനിയിൽ ട്രക്ക് ഡ്രൈവറായിരുന്ന ഗർവിന്ദർ സിങ്ങിനെക്കുറിച്ച്, ട്രക്കുമായി യാത്ര തിരിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് ദിവസത്തോളം വിവരമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. തുടർന്ന് വാഹനത്തി​െൻറ ജിപിഎസ് പരിശോധിച്ചാണ് ട്രക്ക് കണ്ടെത്തിയത്. എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തെ സംഭവസ്ഥലത്ത് കാണാത്തതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. പൊലീസ് നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ, ട്രക്ക് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന സ്ഥലത്തിന് സമീപമുള്ള മരുഭൂമിയിൽനിന്ന് ഗർവിന്ദറി​െൻറ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

    വാഹനത്തിന് കേടുപാടുകളൊന്നും സംഭവിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും, ആവശ്യത്തിന് ഇന്ധനവും മൊബൈൽ ഫോൺ, പഴ്സ് തുടങ്ങിയ വ്യക്തിഗത വസ്തുക്കളും ട്രക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. തുടർന്ന് നടന്ന ഫോറൻസിക് പരിശോധനയിലും പോസ്​റ്റ്​മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലും പാമ്പ് കടിയേറ്റതാണ് മരണകാരണമെന്ന് അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ദുരൂഹതകളോ മറ്റ് കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ സൂചനകളോ ഇല്ലെന്ന് വ്യക്തമായതോടെ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കി.

    ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ സഹകരണത്തോടെ ഹഫർ അൽ ബാത്തിൻ ഒ.ഐ.സി.സി പ്രസിഡൻറ്​ വിബിൻ മറ്റത്താണ് മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്. അമൃത്സർ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിച്ച മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾ ഏറ്റുവാങ്ങി സംസ്കാരം നടത്തി. ബാൽവിന്ദർ സിങ് - ബാൽവിന്ദർ കൗർ ദമ്പതികളുടെ മകനാണ്​ ഗർവിന്ദർ സിങ്. ഭാര്യ: ഗുർപീത് കൗർ.

    ദീർഘദൂര ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാർക്കും മരുഭൂമി മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും ഈ സംഭവം ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ്. മരുഭൂമി പ്രദേശങ്ങളിൽ വാഹനം നിർത്തി പുറത്തിറങ്ങുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചുറ്റുപാടുകൾ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കണമെന്നും ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അധികൃതർ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.

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    TAGS:Gulf NewsTruck DriverPunjab nativeSaudi ArabiaObituary
    News Summary - സൗദിയിൽ പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിച്ച പഞ്ചാബ് സ്വദേശിയുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ചു
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