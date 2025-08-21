Begin typing your search above and press return to search.
    Obituaries
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 9:57 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 9:59 AM IST

    ഒമാനിലെ ആദ്യകാല പ്രവാസി ബൈജു നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി

    ഒമാനിലെ ആദ്യകാല പ്രവാസി ബൈജു നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി
    ബൈജു

    സുഹാർ: ശിനാസിലെ ആദ്യകാല പ്രവാസി തിരുവനന്തപുരം പാങ്ങപ്പാറ കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസ് സ്വദേശി ബൈജു (59) നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി. ചെറുപ്രായത്തിൽ ശിനാസിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ബൈജു നിരവധി വർഷക്കാലം പത്രവിതരണ രംഗത്ത് തൊഴിൽ ചെയ്തിരുന്നു. 80കളിൽ ശിനാസിൽ വന്ന ബൈജു അസുഖം ബാധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപത്രമായ ഒമാൻ ഒബ്സർവർ, അൽ വത്തൻ എന്നീ പത്രങ്ങളുടെ വിതരണം ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. യു.എ.ഇയിലേക്കും പത്രം എത്തിച്ചിരുന്നതായി പഴയ പ്രവാസി മലയാളി ഷാജിലാൽ പറഞ്ഞു.

    TAGS:Obituary
