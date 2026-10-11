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    ആലപ്പുഴ സ്വദേശി കുവൈത്തിൽ നിര്യാതനായി

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    ആലപ്പുഴ സ്വദേശി കുവൈത്തിൽ നിര്യാതനായി
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    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ആലപ്പുഴ മാവേലിക്കര പത്തിയൂർ സ്വദേശി അപ്പുക്കുട്ടൻ നാണു (69) കുവൈത്തിൽ നിര്യാതനായി. ഹൃദയസ്തംഭനത്തെ തുടർന്നാണ് മരണം. ഒരാഴ്ചയായി അമീരി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. കുവൈത്തിലെ അൻസാർ അൽ ഖലീജ് കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാരനാണ്. ഭാര്യ: സുഗതകുമാരി. മകൾ: അർച്ചന. മരുമകൻ: നന്ദു കുമാരൻ.

    മൃതശരീരം നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ഒ.ഐ.സി.സി കുവൈത്ത് കെയർ ടീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നുവരുന്നു. മൃതശരീരം തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 2.30ന് സബാ മോർച്ചറിയിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെക്കും. തുടർന്ന് വൈകുന്നേരം ആറിന് കുവൈത്ത് എയർവേയ്‌സ് വിമാനത്തിൽ മൃതശരീരം കൊച്ചിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും.

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    News Summary - Alappuzha native passes away in Kuwait
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