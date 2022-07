കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് വാഹനാപകടത്തിൽ യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article തൃശൂർ: കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം. തൃശൂർ വെസ്റ്റ് മങ്ങാട് പൂവത്തൂർ വീട്ടിൽ ബാലകൃഷ്ണന്റെ മകൻ ശരത്ത് (30) ആണ് ഇന്നലെ പുലർച്ചെ ബൈക്കപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. ഉച്ചയോടെ ശരത്തിന്‍റെ ഭാര്യ നമിത കുഞ്ഞിന് ജന്മംനൽകി.

പ്രസവത്തിനായി സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ നമിതയെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആശുപത്രിയിൽ ശരത്തും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. പഴഞ്ഞി ചിറയ്ക്കൽ സെന്ററിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ കട നടത്തുന്നതിനാൽ ശരത്ത് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ എത്താമെന്നു പറഞ്ഞ് പോവുകയായിരുന്നു. രാത്രി കടയടച്ച് സുഹൃത്തിന്‍റെ ബൈക്കിൽ പോകുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം. വെട്ടികടവ് റോഡിൽ പള്ളിക്ക് സമീപത്തുവെച്ച് റോഡിൽ മെറ്റലിട്ട ഭാഗത്ത് നിയന്ത്രണംവിട്ട് മതിലിൽ ഇടിച്ചായിരുന്നു അപകടം. ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ ശരത്തിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചു. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്ത് അനുരാഗ് ഗുരുതര പരിക്കോടെ ചികിത്സയിലാണ്.

young man met a tragic end in a car accident hours before the birth of his baby