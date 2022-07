കിണറ്റിൽ വീണ വയോധികയെ രക്ഷിക്കുന്നതിനിടെ അയൽവാസി കുഴഞ്ഞ് വീണ് മരിച്ചു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article വളാഞ്ചേരി: (മലപ്പുറം): കിണറ്റിൽ വീണ വയോധികയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ യുവാവ് കുഴഞ്ഞ് വീണ് മരിച്ചു. കൊടുമുടി പീടിയേക്കൽ മുല്ലപ്പള്ളി പരേതനായ ദാമോദരന്‍റെ മകൻ സുധീർ (47) ആണ് മരിച്ചത്. അയൽവാസിയായ വയോധിക കിണറ്റിൽ വീണപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിനിടയിൽ സുധീർ കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു. ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. കിണറിൽ വീണ വയോധികയെ നാട്ടുകാർ രക്ഷപ്പെടുത്തി. വലിയ കുന്നിലെ മേഘ്ന സ്റ്റുഡിയോ ഉടമയാണ് സുധീർ. മാതാവ്: വിലാസിനി. ഭാര്യ: ബിന്ദു. മക്കൾ: അപർണ, അശ്വിൻ, അരുൺ കൃഷ്ണ. Show Full Article

While rescuing an elderly woman who fell into well, a neighbor collapsed and died