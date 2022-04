cancel camera_alt സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കാസർകോട്: ചെങ്കള നാലാം മൈലിൽ സ്കൂട്ടറും പിക്കപ്പ് വാഹനവും കൂട്ടിയിടിച്ച് യുവാവ് തൽക്ഷണം മരിച്ചു. കരിവേടക്കത്തെ തട്ടിൽ സ്വദേശി സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ (24) ആണ് മരിച്ചത്. ലത്തീഫ്-സഫിയ എന്നിവരുടെ മകനാണ്.

വിസിറ്റിങ് വിസയിൽ ദുബായിൽ എത്തി ജോലി തരപ്പെട്ട് ഒരു മാസം മുമ്പ് നാട്ടിലെത്തിയതായിരുന്നു. അപകട സമയത്ത് കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ശമ്മാസിനെ മംഗലാപുരം ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സഹോദരങ്ങൾ: റഫീഖ് (ദുബൈ) സഫീദ, സുഫീദ.

