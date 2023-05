കാർ മതിലിലിടിച്ച് ഗൃഹനാഥനും പേരക്കുട്ടിയും മരിച്ചു

cancel camera_alt സദാനന്ദൻ, ധൻജിത്ത് By മാധ്യമം ലേഖകൻ ഉ​ള്ള്യേ​രി (കോ​ഴി​ക്കോ​ട്): സം​സ്ഥാ​ന​പാ​ത​യി​ൽ ഉ​ള്ള്യേ​രി 19ൽ ​കാ​ർ മ​തി​ലി​ലി​ടി​ച്ച് ഗൃ​ഹ​നാ​ഥ​നും പേ​ര​മ​ക​നും മ​രി​ച്ചു. കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ അ​ഞ്ചു​പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ന​രി​ക്കു​നി മ​ട​വൂ​ർ മു​ക്ക് കാ​വാ​ട്ടു​പ​റ​മ്പ​ത്ത് സ​ദാ​ന​ന്ദ​ൻ (67), പേ​ര​മ​ക​ൻ ധ​ൻ​ജി​ത്ത് (6) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്കു പ​ന്ത്ര​ണ്ട​ര​യോ​ടെ​യാ​ണ് അ​പ​ക​ടം. നി​യ​ന്ത്ര​ണം വി​ട്ട കാ​ർ വീ​ടി​ന്റെ ചു​റ്റു​മ​തി​ലി​ൽ ഇ​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ധ​ൻ​ജി​ത്ത് സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്ത് ത​ന്നെ മ​രി​ച്ചു. പ​രി​ക്കേ​റ്റ മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ നാ​ട്ടു​കാ​ർ ഉ​ട​ൻ മൊ​ട​ക്ക​ല്ലൂ​രി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും സ​ദാ​ന​ന്ദ​ൻ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ മ​രി​ച്ചു. സ​ദാ​ന​ന്ദ​ന്റെ ഭാ​ര്യ ശ്യാ​മ​ള (61), മ​ക​ൻ സു​ജി​ത്കു​മാ​ർ (42), സു​ജി​ത്കു​മാ​റി​ന്റെ ഭാ​ര്യ ധ​ന്യ (38), മ​ക​ൾ തേ​ജ​ശ്രീ (12), സു​ജി​ത്കു​മാ​റി​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​രി​യു​ടെ മ​ക​ൾ നൈ​നി​ക (9) എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​ണ് പ​രി​ക്ക്.

മ​ക​ൾ സു​ന​ജ​യു​ടെ വീ​ടി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ മ​ട​വൂ​രി​ൽ നി​ന്ന് ഉ​ള്ള്യേ​രി ഒ​ള്ളൂ​രി​ലേ​ക്ക് പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു സ​ദാ​ന​ന്ദ​നും കു​ടും​ബ​വും. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ കാ​റി​ന്റെ മു​ൻ​ഭാ​ഗം പാ​ടെ ത​ക​ർ​ന്നു. സു​ജി​ത്കു​മാ​ർ-​ധ​ന്യ ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​നാ​യ ധ​ൻ​ജി​ത്ത് മ​ട​വൂ​ർ എ​ൽ.​പി സ്‌​കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്. Show Full Article

News Summary -

The car crashed into a wall and the householder and his grandson died