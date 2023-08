ട്രെയിനിൽ നിന്ന് പുഴയിൽ വീണയാളുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ വെള്ളൂരിൽ ട്രെയിനിൽ നിന്നും പുഴയിൽ വീണ് കാണാതായ യാത്രക്കാര​െൻറ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. മൃതദേഹം ആരുടേതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ടില്ല. ഇന്ന്, ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെയാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. 40-45 വയസ് പ്രായമുള്ളയാളുടേതാണ് മൃതദേഹമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

ഇന്നലെ വൈകീട്ട് മൂന്ന് മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം നടന്നത്. മംഗലാപുരത്തു നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന പരശുറാം എക്സ്പ്രസി​െൻറ ചവിട്ടുപടിയിലിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നയാൾ മൂവാറ്റുപുഴയാറിലേക്ക് തെറിച്ചു വീഴുകയായിരുന്നു. വെള്ളൂർ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിലൂടെ കടന്നുപോകവേയായിരുന്നു അപകടം. വൈക്കം കടത്തുരുത്തി ഫയർഫോഴ്സ് യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നും സ്കൂബ ടീം എത്തി രാത്രിയുൾപ്പെടെ തെരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും മൃതദേഹം കണ്ടെത്താനായിരുന്നില്ല. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ വീണ്ടും തിരച്ചില്‍ ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്നാണ്, മൃതദേഹം ​കണ്ടെത്തിയത്. Show Full Article

News Summary -

The body of the person who fell from the train into the river was found