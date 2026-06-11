Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightObituarieschevron_rightAccidentchevron_rightഷാർജയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട...
    Accident
    Posted On
    date_range 11 Jun 2026 5:57 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Jun 2026 5:57 PM IST

    ഷാർജയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കണ്ണൂർ സ്വദേശി ഇസ്മാഈലിന്‍റെ മൃതദേഹം ഇന്ന് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും

    text_fields
    bookmark_border
    dead
    cancel

    ഷാർജ: ടിക്‌ടോക്‌ തർക്കത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷാര്‍ജയില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട കണ്ണൂര്‍ പഴയങ്ങാടി സ്വദേശി പൊന്നന്‍ ഇസ്മാഈലിന്‍റെ (40) മൃതദേഹം ഇന്ന് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി 10.40-ന് ഷാർജയിൽനിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന എയര്‍ ഇന്ത്യ എക്സ്​പ്രസ് വിമാനത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന മൃതദേഹം നാളെ രാവിലെ 4.10ന് കണ്ണൂരിലെത്തും.

    യാബ് ലീഗല്‍ സര്‍വീസസ് സി.ഇ.ഒ സലാം പാപ്പിനിശ്ശേരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ലീഗല്‍ ടീമിന്‍റെയും ബന്ധുക്കള്‍ ഉള്‍പെടെയുള്ളവരുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ്​ നടപടിക്രമം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. കേരള കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി. സിദ്ധീഖിന്‍റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഈ വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര ഇടപെടലുണ്ടായിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kannur nativecorpseSharjahHome Town
    News Summary - Sharjah murder: Body of Kannur native Ismail to be flown home today
    Similar News
    Next Story
    X