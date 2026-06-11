Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 11 Jun 2026 5:57 PM IST
Updated Ondate_range 11 Jun 2026 5:57 PM IST
ഷാർജയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കണ്ണൂർ സ്വദേശി ഇസ്മാഈലിന്റെ മൃതദേഹം ഇന്ന് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുംtext_fields
bookmark_border
News Summary - Sharjah murder: Body of Kannur native Ismail to be flown home today
ഷാർജ: ടിക്ടോക് തർക്കത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷാര്ജയില് കൊല്ലപ്പെട്ട കണ്ണൂര് പഴയങ്ങാടി സ്വദേശി പൊന്നന് ഇസ്മാഈലിന്റെ (40) മൃതദേഹം ഇന്ന് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി 10.40-ന് ഷാർജയിൽനിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന എയര് ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന മൃതദേഹം നാളെ രാവിലെ 4.10ന് കണ്ണൂരിലെത്തും.
യാബ് ലീഗല് സര്വീസസ് സി.ഇ.ഒ സലാം പാപ്പിനിശ്ശേരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ലീഗല് ടീമിന്റെയും ബന്ധുക്കള് ഉള്പെടെയുള്ളവരുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് നടപടിക്രമം പൂര്ത്തിയാക്കിയത്. കേരള കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി. സിദ്ധീഖിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഈ വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര ഇടപെടലുണ്ടായിരുന്നു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story