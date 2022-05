cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article പു​ൽ​പ​ള്ളി: തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​സം​ഘം സ​ഞ്ച​രി​ച്ച കാ​ർ കൊ​ക്ക​യി​ലേ​ക്ക് മ​റി​ഞ്ഞ് വ​യ​നാ​ട്​ പു​ൽ​പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി മ​രി​ച്ചു. മ​ര​ക്ക​ട​വ് ക​ണി​കു​ള​ത്ത് ജോ​സ്​ (65) ആ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. വേ​ളാ​ങ്ക​ണ്ണി തീ​ർ​ഥ​യാ​ത്ര ക​ഴി​ഞ്ഞ് മ​ട​ങ്ങി​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന അ​ഞ്ചം​ഗ സം​ഘം സ​ഞ്ച​രി​ച്ച കാ​ർ ഊ​ട്ടി-​കു​ന്നൂ​ർ മ​ല​മ്പാ​ത​യി​ലെ കൊ​ക്ക​യി​ലേ​ക്ക് മ​റി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മേ​ട്ടു​പ്പാ​ള​യം ക​ല്ലാ​റി​ന് സ​മീ​പം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​പ​ക​ടം. കാ​ർ ഓ​ടി​ച്ച ജോ​സി​ന്‍റെ മ​ക​ൻ ജോ​ബീ​ഷ് (35) ജോ​ബീ​ഷി​ന്‍റെ മ​ക​ൾ അ​നാ​മി​ക (ഒ​മ്പ​ത്), ഭാ​ര്യാ​പി​താ​വ് മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി പു​തു​ശ്ശേ​രി വെ​ള്ളാ​യി​ക്ക​ൽ തോ​മ​സ്​ (68), പു​തു​ശ്ശേ​രി സ്വ​ദേ​ശി റി​ട്ട. പൊ​ലീ​സ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്​​ഥ​ൻ ജോ​ർ​ജ്​ (60) എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രെ കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​രി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടാ​ണ് വേ​ളാ​ങ്ക​ണ്ണി​ക്ക് പോ​യ​ത്. ജോ​സി​ന്‍റെ ഭാ​ര്യ: അ​ന്ന​മ്മ. മ​ക്ക​ൾ: ജോ​ബീ​ഷ്, ജോ​സ്​​മി​ൻ. മ​രു​മ​ക്ക​ൾ: ടി​ന്‍റു, ജോ​സൂ​ട്ടി. സം​സ്കാ​രം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട്​ മൂ​ന്നി​ന്​ പെ​രി​ക്ക​ല്ലൂ​ർ സെ​ന്‍റ്​ തോ​മ​സ് പ​ള്ളി സെ​മി​ത്തേ​രി​യി​ Show Full Article

One person was killed when a group of pilgrims found a car in the area