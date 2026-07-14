ഹൈമയിൽ വാഹനാപകടം; ഒരാൾ മരിച്ചു; രണ്ടുപേർക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്

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Posted Ondate_range 14 July 2026 8:09 PM IST
Updated Ondate_range 14 July 2026 8:09 PM IST
ഹൈമയിൽ വാഹനാപകടം; ഒരാൾ മരിച്ചു; രണ്ടുപേർക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്text_fields
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News Summary - Road accident in Haima: One dead, two severely injured
മസ്കത്ത്: ഒമാനിലെ ഹൈമ വിലായത്തിലുണ്ടായ ദാരുണമായ വാഹനാപകടത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു. രണ്ടുപേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു അപകടം. അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ ഹൈമ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായി അൽ വുസ്ത ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് ഹെൽത്ത് സർവിസസ് അറിയിച്ചു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ രണ്ടുപേർക്കും അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം നൽകിവരികയാണെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
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