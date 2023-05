പാലക്കാട് വീടിനുള്ളിൽ സ്ഫോടനം; ഒരു മരണം, മരിച്ചയാളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ പാലക്കാട്: കേരളശ്ശേരിയിലെ വീട്ടിൽ സ്ഫോടനം: സംഭവത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു. വീടിനോട് ചേർന്ന് പടക്ക നിർമാണ സാമഗ്രികൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ചായ്പ്പിലാണ് പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായത്. മരിച്ചയാളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. യക്കിക്കാവിൽ ഇന്ന് രാവിലെ അബ്​ദുൾ റസാഖി​െൻറ വീട്ടിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. വീടി​െൻറ ഒരു ഭാ​ഗം നശിച്ചു. വീട്ടുടമ റസാഖിനെ സ്ഫോടന ശേഷം കാണാനില്ല. എന്നാൽ, സ്ഫോടന സ്ഥലത്തുനിന്ന് കിട്ടിയ ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങൾ ആരുടേതെന്ന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ടില്ല.

എങ്ങനെ സ്ഫോടനം ഉണ്ടായെന്ന് വ്യക്തമല്ല. വിശദ പരിശോധനയുടെ ഭാ​ഗമായി സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അബ്ദുൾ റസാഖിന് പടക്കം നിർമ്മിക്കാനുള്ള ലൈസൻസുണ്ട്. തടുക്കുശേരിയിൽ ഇയാൾക്ക് ഒരു പടക്കനിർമ്മാണശാലയുമുണ്ട്.

One dead in Palakkad house blast; The deceased was not identified