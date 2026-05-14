Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightObituarieschevron_rightAccidentchevron_rightദുബൈയിൽ ട്രക്കും ബസും...
    Accident
    Posted On
    date_range 14 May 2026 6:47 PM IST
    Updated On
    date_range 14 May 2026 6:47 PM IST

    ദുബൈയിൽ ട്രക്കും ബസും കൂട്ടിയിടിച്ച്​ ഒരു മരണം

    text_fields
    bookmark_border
    19 പേർക്ക്​ പരിക്ക്​
    ദുബൈയിൽ ട്രക്കും ബസും കൂട്ടിയിടിച്ച്​ ഒരു മരണം
    cancel

    ദുബൈ: ശൈഖ്​ സായിദ്​ ബിൻ ഹംദാൻ പാലത്തിന്​ സമീപം ബസും ട്രക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച്​ ഒരാൾ മരിച്ചു. 19 പേർക്ക്​ പരിക്കേറ്റു. ഇതിൽ എട്ടുപേരുടെ പരിക്ക്​ ഗുരുതരമാണ്​. ഒമ്പത്​ പേരുടെ പരിക്ക്​ നിസാരമാണ്​. പരിക്കേറ്റവരെ ദുബൈ പൊലീസ്​ ആശുപത്രിയിലേക്ക്​ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്​. സാ​ങ്കേതിക തകരാറിനെ തുടർന്ന്​ നടുറോഡിൽ നിന്നുപോയ ബസിന്​ പിറകിൽ ട്രക്കിടിച്ച്​ കയറുകയായിരുന്നു.

    ബസുമായി നിശ്ചിത അകലം പാലിക്കാത്തത്​ മൂലം​ ട്രക്ക്​ ഡ്രൈവറുടെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുകയും ശക്​തിയായി ഇടിച്ചുകയറുകയുമായിരുന്നുവെന്ന്​ ദുബൈ പൊലീസ്​ അറിയിച്ചു. സംഭവം നടന്ന ഉടനെ ദുബൈ പൊലീസ്​ ട്രാഫിക്​ ​പട്രോളിങ്​ സംഘവും അന്വേഷണ സംഘവും സ്ഥലത്തെത്തുകയും രക്ഷപ്രവർത്തനത്തിന്​ നേതൃതവം നൽകുകയും ട്രാഫിക്​ വഴി തിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തതായി ജറനൽ ഡിപാർട്ട്​മെന്‍റ്​ ഓഫ്​ ട്രാഫിക്​ ഡയറക്ടർ ബ്രിഗേഡിയർ ജുമ സലിം ബിൻ സുവൈദാൻ പറഞ്ഞു. അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ പൊലീസ്​ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കൂട്ടിയിടിയിൽ ഇരുവാഹനങ്ങളും പൂർണമായും തകർന്ന നിലയിലാണ്​.

    അതേസമയം, തിരക്കേറിയ റോഡുകളിൽ വാഹനത്തിന്​ തകരാർ സംഭവിക്കുകയോ അപകടമുണ്ടാവു​കയോ ചെയ്താൽ ഹസാർഡ്​ ലൈറ്റുകൾ തെളിക്കണ​മെന്നും യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷക്ക്​ മുൻഗണന നൽകണമെന്നും ജറനൽ ഡിപാർട്ട്​മെന്‍റ്​ ഓഫ്​ ട്രാഫിക്​ ഡയറക്ടർ ബ്രിഗേഡിയർ ജുമ സലിം ബിൻ സുവൈദാൻ പറഞ്ഞു.

    വാഹനം നിന്നുപോയ ഉടൻ അപകട സൂചന മുന്നറിയിപ്പ്​ സ്ഥാപിച്ച ശേഷം പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കണം. വാഹനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ പരിശോധിച്ച്​ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതിന്‍റെ പ്രാധാന്യവും അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞു. റോഡിന്​ നടുവിൽ നിർത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക്​ 1000 ദിർഹം പിഴയും ആറ്​ ബ്ലാക്ക്​ പോയിന്‍റുമായിരിക്കും ശിക്ഷ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DubaiOne DeadAccident News
    News Summary - One Dead in Dubai After Truck and Bus Collide
    Similar News
    Next Story
    X