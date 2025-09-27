Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightObituarieschevron_rightAccidentchevron_rightമൈസൂർ-ബംഗളുരു...
    Accident
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 1:51 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 1:51 PM IST

    മൈസൂർ-ബംഗളുരു എക്സ്പ്രസ് വേയിൽ വാഹന അപകടം; മലപ്പുറം സ്വദേശിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

    text_fields
    bookmark_border
    accident
    cancel
    camera_alt

     ഉവൈസ്

    Listen to this Article

    ബംഗളുരു: മൈസൂരു-ബംഗളുരു എക്സ്പ്രസ് വേയിൽ രാമാനഗറിൽ വെച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മലപ്പുറം സ്വദേശി മരിച്ചു. കോലാരിലുള്ള ബന്ധുവിന്റെ കല്യാണത്തിന് ഉവൈസ് (22) മരിച്ചത്. മലപ്പുറം ചെങ്ങാനി സ്വദേശികളായ മഹബൂബ്-സീനത് ദമ്പതികളുടെ മകനാണ്.

    കൂടെ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന നാലുവയസ് കാരിയടക്കം നാലുപേർ പരുക്കുകളോടെ രക്ഷപെട്ടു. നിയന്ത്രണം വിട്ട ലോറി ഇടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഡ്രൈവർ ഹബീബ് റഹ്മാന്റെ നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് വിവരം. ഹസൻ ,കദീജ, ഫാത്തിമ മിന്ഹ എന്നിവരായിരുന്നു മറ്റ് യാത്രക്കാർ.

    കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് എസ്.വൈ.എസ് പ്രസിഡന്റ് ബഷീർ സഅദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കെങ്കേരി സുപ്ര ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. നിയമ നടപടികൾക്കു ശേഷം ഉവൈസിന്‍റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. മയ്യിത്ത് പരിപാലനത്തിനും മറ്റും എസ്.വൈ.എസ് സാന്ത്വന ബംഗളുരു കമ്മിറ്റി നേതൃത്വം നൽകി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bengaluru Mysuru ExpresswayMalappuram NewsKerala NewsAccidents
    News Summary - Malappuram native died in accident on the Mysore-Bengaluru Expressway
    Similar News
    Next Story
    X