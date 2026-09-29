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    കാർ ഓടിക്കുന്നതിനിടെ ഹൃദയാഘാതം; കോഴിക്കോട് സ്വദേശി ബഹ്റൈനിൽ നിര്യാതനായി

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    കാർ ഓടിക്കുന്നതിനിടെ ഹൃദയാഘാതം; കോഴിക്കോട് സ്വദേശി ബഹ്റൈനിൽ നിര്യാതനായി
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    മനാമ: കാർ ഓടിക്കുന്നതിനിടെ ഹൃദയാഘാതം വന്നതിനെ തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് സ്വദേശി ബഹ്റൈനിൽ നിര്യാതനായി. ബാലുശ്ശേരി കാക്കൂർ സ്വദേശി അൻവർ സ്വാദിഖ് (48) ആണ് മരിച്ചത്. കാർ ഓടിക്കുന്നതിനിടെ വാഹനം ഇടിച്ചു നിർത്തുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ഹോസ്പിറ്റലിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ര‍ക്ഷിക്കാനായില്ല.

    ഭാര്യ: സുൽഫത്ത്. മൂന്ന് മക്കളുണ്ട്. മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

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    News Summary - Heart attack while driving; Kozhikode native passes away in Bahrain
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