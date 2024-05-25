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Posted Ondate_range 25 May 2024 6:27 AM GMT
Updated Ondate_range 25 May 2024 6:28 AM GMT
കാസർകോട് സ്വദേശി ദുബൈയിൽ നിര്യാതനായിtext_fields
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News Summary - Kasarkot native died in Dubai
ദുബൈ: കാസർകോട് തളങ്കര സ്വദേശിയായ യുവാവ് ദുബൈയിൽ നിര്യാതനായി. കാസർകോട് എം.ഡി നഗർ ഫസ്മിൻ വീട്ടിൽ അബ്ദുറഹ്മാൻ മൻസൂറിന്റെ മകൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഫർഷിൻ (31) ആണ് മരിച്ചത്. ദുബൈയിലെ പോപുലർ ഓട്ടോ സ്പെയർപാർട്സ് കടയിൽ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു.
ദുബൈ: കാസർകോട് തളങ്കര സ്വദേശിയായ യുവാവ് ദുബൈയിൽ നിര്യാതനായി. കാസർകോട് എം.ഡി നഗർ ഫസ്മിൻ വീട്ടിൽ അബ്ദുറഹ്മാൻ മൻസൂറിന്റെ മകൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഫർഷിൻ (31) ആണ് മരിച്ചത്. ദുബൈയിലെ പോപുലർ ഓട്ടോ സ്പെയർപാർട്സ് കടയിൽ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു.
മാതാവ്: ജുബൈറ മൻസൂർ. സഹോദരങ്ങൾ: ഫൈസം, മാസിൻ. ഖിസൈസിലെ മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മയ്യിത്ത് ദുബൈയിൽ ഖബറടക്കുമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ അറിയിച്ചു.
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