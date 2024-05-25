Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightObituarieschevron_rightAccidentchevron_rightകാ​സ​ർ​കോ​ട്​...
    Accident
    Posted On
    date_range 25 May 2024 6:27 AM GMT
    Updated On
    date_range 25 May 2024 6:28 AM GMT

    കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ സ്വ​ദേ​ശി ദു​ബൈ​യി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യി

    text_fields
    bookmark_border
    കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ സ്വ​ദേ​ശി ദു​ബൈ​യി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യി
    cancel
    camera_alt

    അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ ഫ​ർ​ഷി​ൻ

    ദു​ബൈ: കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ ത​ള​ങ്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ യു​വാ​വ്​ ദു​ബൈ​യി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യി. കാ​സ​ർ​കോ​ട് എം.​ഡി ന​ഗ​ർ ഫ​സ്​​മി​ൻ വീ​ട്ടി​ൽ അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ മ​ൻ​സൂ​റി​ന്‍റെ മ​ക​ൻ അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ ഫ​ർ​ഷി​ൻ (31) ആ​ണ്​ മ​രി​ച്ച​ത്. ദു​ബൈ​യി​ലെ പോ​പു​ല​ർ ഓ​ട്ടോ സ്​​പെ​യ​ർ​പാ​ർ​ട്​​സ്​ ക​ട​യി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്നു.

    മാ​താ​വ്​: ജു​ബൈ​റ മ​ൻ​സൂ​ർ. സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ: ഫൈ​സം, മാ​സി​ൻ. ഖി​സൈ​സി​ലെ മോ​ർ​ച്ച​റി​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന മ​യ്യി​ത്ത്​ ദു​ബൈ​യി​ൽ ഖ​ബ​റ​ട​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:obit News
    News Summary - Kasarkot native died in Dubai
    Similar News
    Next Story
    X
    sidekick