    Accident
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 7:17 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 7:17 AM IST

    ഒമാനിലെ റുസ്താഖിൽ വാഹനാപകടം; മലപ്പുറം സ്വദേശി ഉൾപ്പെടെ നാല് മരണം

    Afsal
    അഫ്‌സൽ

    Listen to this Article

    മസ്‌കത്ത്: ഒമാനിലെ റുസ്താഖിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ മലപ്പുറം സ്വദേശി ഉൾപ്പെടെ നാല് പേർ മരിച്ചു. മലപ്പുറം ചേളാരി സ്വദേശി അഫ്‌സൽ (40) , മൂന്ന് ഒമാൻ പൗരന്മാർ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഒമാൻ സ്വദേശികളായ മൂന്ന് പേർക്ക് അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഒമ്പതോടെയായിരുന്നു അപകടം. വാഹനാപകടത്തെ തുടർന്ന് നാല് പേർ മരണപ്പെട്ടതായും പരുക്കേറ്റ മൂന്ന്‌ പേരെ റുസ്താഖ് ആശുപത്രിയിലെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.

    TAGS:Gulf NewsVehicle AccidentRoad AccidentAccident DeathsMalappuram Native deathObituary
    News Summary - Four killed in road accident in Rustaq, Oman, including a native of Malappuram
