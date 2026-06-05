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    Accident
    Posted On
    date_range 5 Jun 2026 7:08 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Jun 2026 7:08 PM IST

    ദമ്മാമിൽ അപകടത്തിൽ മരിച്ച മുസ്തഫയുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിൽ സംസ്കരിച്ചു

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    ദമ്മാമിൽ അപകടത്തിൽ മരിച്ച മുസ്തഫയുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിൽ സംസ്കരിച്ചു
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    ജുബൈൽ: ദമ്മാമിൽ ജോലിക്കിടെ ഉണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരിച്ച എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വളയൻചിറങ്ങര സ്വദേശി മുസ്തഫയുടെ (36) മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ച് സംസ്കരിച്ചു. ദമ്മാമിലെ ഒരു റെഡിമിക്സ് കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെ കാൽ വഴുതി വീണുണ്ടായ അപകടത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു മരണം. വളയൻചിറങ്ങര കൊറ്റനാട്ട്പാറ അഹമ്മദി​െൻറ മകനാണ് മുസ്തഫ. മാതാവ് ഫാത്തിമ. ഭാര്യ: നൗഫിയ. മക്കൾ: ദിയ, ഹൈദർ, ആദം.

    വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് മൃതദേഹം നെടുമ്പാശ്ശേരി അന്താരാഷ്​ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിച്ചത്. തുടർന്ന് പെരുമ്പാവൂർ വളയൻചിറങ്ങര പെരുമാനി കുര്യന്തോൾ ജുമുഅത്ത് പള്ളി ഖബർസ്ഥാനിൽ ഖബറടക്കം നടന്നു. മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഔദ്യോഗിക നിയമ നടപടിക്രമങ്ങൾ കെ.എം.സി.സി അൽഖോബാർ പ്രസിഡന്റ് ഇഖ്ബാൽ ആനമാങ്ങാടി​െൻറ നേതൃത്വത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി.

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    TAGS:Dammamaccident deadHome Town
    News Summary - Dammam accident victim Mustafa's body buried at native place
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