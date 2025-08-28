Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Accident
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 2:45 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 3:11 PM IST

    തലപ്പാടിയിൽ ​​ബ്രേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ബസ് കാത്തിരിപ്പു കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി: അഞ്ചുമരണം

    Bus Accident in talappdi
    കാസർകോഡ്: കാസർകോഡ്-കർണാടക അതിർത്തിയായ തലപ്പാടിയിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ നാലുപേർ മരിച്ചു. അമിത വേഗതയിൽ എത്തിയ കർണാടക ആർ.ടി.സി ബസ് നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു. ബസ് അമിത വേഗതയിലായിരുന്നു. ബസ് കാത്തിരിപ്പു കേന്ദ്രത്തിന്റെ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന ഓട്ടോയിലും ബസ് ഇടിച്ചു.

    അപകടത്തിൽ അഞ്ചുപേർ മരിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. മരിച്ചവരിൽ നാലുപേർ കർണാടക സ്വദേശികളും ഒരാൾ തലപ്പാടി സ്വദേശിയുമാണ്.മൂന്നു പേരുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റവരെ മംഗളൂരുവിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.

    ബസിന്റെ ബ്രേക്ക് പോയതായാണ് അപകട കാരണം. ബസ് യാത്രക്കാരായ നിരവധി പേർക്ക് പരി​ക്കുണ്ട്. അതിൽ മൂന്നുപേർ ഓട്ടോറിക്ഷയി​ലുണ്ടായിരുന്നവരും രണ്ടുപേർ ബസ് കാത്തിരിപ്പു കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നവരുമാണ്. കാസർകോട് നിന്ന് മംഗലാപുരത്തേക്ക് വരികയായിരുന്നു ബസ്.


