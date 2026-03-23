മൈസൂരുവിൽ അപകടത്തിൽ നാല് മലയാളികൾ മരിച്ചു; മരിച്ചത് കോഴിക്കോട്, മാഹി സ്വദേശികൾ

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 23 March 2026 8:09 AM IST
മൈസൂരുവിൽ അപകടത്തിൽ നാല് മലയാളികൾ മരിച്ചു; മരിച്ചത് കോഴിക്കോട്, മാഹി സ്വദേശികൾtext_fields
bookmark_border
News Summary - 4 malayali dies in mysuru bus accident
മൈസൂരു: കോഴിക്കോട് നിന്ന് ബംഗളൂരുവിലേക്ക് പോയ സ്ലീപ്പർ ബസ് മൈസൂരുവിൽ അപകടത്തിൽപെട്ട് നാല് മലയാളികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. കൊയിലാണ്ടി സ്വദേശികളായ മുഹമ്മദ് ഫർഹാൻ (22), റഫീസ് (45), റഷീദ് (45), മാഹി സ്വദേശി സാക്കിർ (27) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയതാണ് അപകട കാരണമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സ്വകാര്യ സ്ലീപ്പർ ബസ് ഡിവൈഡറിൽ ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. ചന്നപട്ടണയ്ക്ക് സമീപമാണ് അപകടം.
പെരുന്നാൾ ആഘോഷം കഴിഞ്ഞ് ബംഗളൂരുവിലെ ജോലി സ്ഥലത്തേക്കും കോളജുകളിലേക്കും പോകുന്നവരായിരുന്നു ബസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരിൽ അധികവും. പി.കെ.ട്രാവൽസ് എന്ന ബസാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. മറ്റ് യാത്രക്കാർക്ക് നിസാര പരിക്കേറ്റു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story