Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightObituarieschevron_rightമലപ്പുറം താനൂർ സ്വദേശി...
    Obituaries
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 9:44 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 9:44 PM IST

    മലപ്പുറം താനൂർ സ്വദേശി റിയാദിൽ നിര്യാതനായി

    text_fields
    bookmark_border
    മലപ്പുറം താനൂർ സ്വദേശി റിയാദിൽ നിര്യാതനായി
    cancel
    camera_alt

     മുഹമ്മദ് അലി 

    Listen to this Article

    റിയാദ്: ഹൃദയാഘാതം മൂലം മലയാളി റിയാദിൽ നിര്യാതനായി. നസീമിൽ ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന മലപ്പുറം താനൂർ പുൽപ്പറമ്പ് സ്വദേശി ചോലക്കം തടത്തിൽ മുഹമ്മദ് അലി (50) ആണ്​ റിയാദിലെ അൽ ജസീറ ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചത്​.

    ചോലക്കം തടത്തിൽ മൂസ-ആയിശുമ്മു ദമ്പതികളുടെ മകനാണ്. ഹാജറ, റംല എന്നിവർ ഭാര്യമാരാണ്. മക്കൾ: ശിബിൽ റഹ്​മാൻ, സഹീറ, നസീറ, ജസീറ. മൃതദേഹം റിയാദിൽ ഖബറടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ കുടുംബത്തി​െൻറ നിർദേശപ്രകാരം റിയാദ്‌ കെ.എം.സി.സി മലപ്പുറം ജില്ലാ വെൽഫെയർ വിങ്ങി​െൻറ നേതൃത്വത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:saudi arbiaRiyadhThanurgulfnewsMalappuram
    News Summary - A native of Thanur, Malappuram, passed away in Riyadh
    Similar News
    Next Story
    X