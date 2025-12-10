മലപ്പുറം താനൂർ സ്വദേശി റിയാദിൽ നിര്യാതനായി

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 10 Dec 2025 9:44 PM IST
Updated Ondate_range 10 Dec 2025 9:44 PM IST
റിയാദ്: ഹൃദയാഘാതം മൂലം മലയാളി റിയാദിൽ നിര്യാതനായി. നസീമിൽ ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന മലപ്പുറം താനൂർ പുൽപ്പറമ്പ് സ്വദേശി ചോലക്കം തടത്തിൽ മുഹമ്മദ് അലി (50) ആണ് റിയാദിലെ അൽ ജസീറ ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചത്.
ചോലക്കം തടത്തിൽ മൂസ-ആയിശുമ്മു ദമ്പതികളുടെ മകനാണ്. ഹാജറ, റംല എന്നിവർ ഭാര്യമാരാണ്. മക്കൾ: ശിബിൽ റഹ്മാൻ, സഹീറ, നസീറ, ജസീറ. മൃതദേഹം റിയാദിൽ ഖബറടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ കുടുംബത്തിെൻറ നിർദേശപ്രകാരം റിയാദ് കെ.എം.സി.സി മലപ്പുറം ജില്ലാ വെൽഫെയർ വിങ്ങിെൻറ നേതൃത്വത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു.
