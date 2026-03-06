Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Obituaries
    Posted On
    date_range 6 March 2026 5:11 PM IST
    Updated On
    date_range 6 March 2026 5:20 PM IST

    കായംകുളം പത്തിയൂർ സ്വദേശി കുവൈത്തിൽ നിര്യാതനായി

    Thomas George
    തോമസ് ജോർജ്ജ്

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ആലപ്പുഴ കായംകുളം പത്തിയൂർ സ്വദേശി പുളിമൂട്ടിൽ തോമസ് ജോർജ്ജ് (57) കുവൈത്തിൽ നിര്യാതനായി. ജഹ്റ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിരിക്കെയാണ് മരണം. എഫ്.പി.എസ് കമ്പനി ജീവനക്കാരനായിരുന്നു. കുവൈത്ത്‌ സെന്റ്‌ ഗ്രിഗോറിയോസ്‌ ഓർത്തഡോക്സ്‌ മഹാ ഇടവകാംഗമാണ്‌. ഭാര്യ: ജിജി തോമസ് (ജഹ്‌റ ഹോസ്പിറ്റൽ). മക്കൾ: കാവ്യ, കവിത, അമൽ. മൃതദേഹം നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നു. സംസ്ക്കാരം പത്തിയൂർ സെന്റ്‌ ജോർജ്ജ് ഓർത്തഡോക്സ്‌ ദേവാലയത്തിൽ നടക്കും.

    TAGS:Death NewsGulf NewsKuwaitKayamkulam nativeObituary
    News Summary - A native of Kayamkulam Pathiyur passed away in Kuwait
