Madhyamam
    Obituaries
    Posted On
    22 Sept 2025 6:49 AM IST
    Updated On
    22 Sept 2025 6:51 AM IST

    എ. മുഹമ്മദലി ആലത്തൂർ അന്തരിച്ചു

    A Muhammadali Alathur
    എ. മുഹമ്മദലി ആലത്തൂർ 

    Listen to this Article

    ആലത്തൂർ (പാലക്കാട്‌): പ്രമുഖ പണ്ഡിതനും ജമാഅത്തെ ഇസ്​ലാമി കേരള മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ എ. മുഹമ്മദലി ആലത്തൂർ (77) അന്തരിച്ചു. ദീർഘകാലം കേരള മജ്​ലിസുത്തഅ്​ലീമിൽ ഇസ്​ലാമിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു. ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമി ദേശീയ പ്രതിനിധി സഭാംഗവും സംസ്ഥാന കൂടിയാലോചന സമിതി അംഗവുമായിരുന്നു. ഐഡിയൽ പബ്ലിക്കേഷൻ ട്രസ്റ്റ്​ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന അദ്ദേഹം ഇടക്കാലത്ത് ‘മാധ്യമം’ എഡിറ്ററായും ​ചുമതല നിർവഹിച്ചു.

    നാട്ടിലും വിദേശത്തും ഏറെക്കാലം മത വിദ്യാഭ്യാസ, സാമൂഹികപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നേതൃനിരയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. ഇസ്‌ലാമികവിജ്ഞാനീയങ്ങളിൽ അവഗാഹമുള്ള ബഹുഭാഷാ പണ്ഡിതനായിരുന്നു. അസുഖ ബാധിതനായി വിശ്രമജീവിതത്തിലേക്ക്​ നീങ്ങും വരെ പൊതുരംഗത്ത് സജീവമായിരുന്നു. ഭാര്യ: എ.പി. ആയിഷാബി. മക്കൾ: ഡോ. അൻവർ (ക്രസൻ്റ് ആശുപത്രി, ആലത്തൂർ), ഫൈസൽ (അബൂദബി), സുഹൈൽ മുഹമ്മദലി (ഫിസിയോ തെറപ്പിസ്റ്റ്, ക്രസൻ്റ് ആശുപത്രി), മുഫീദ് (ക്രസൻ്റ് ആശുപത്രി), സീമ (അധ്യാപിക), മുഹ്സിൻ (ക്രസൻ്റ് ആശുപത്രി). മരുമക്കൾ: ഹസീന, സറീന, ശാക്കിറ, ഹസ്ബുന, മൻസൂർ അരങ്ങാട്ടിൽ.

    സഹോദരങ്ങൾ: ബീഫാത്തിമ, പരേതനായ എ. മൊയ്തുപ്പ, എ. സിദ്ദീഖ് (ഖത്തർ), എ. അബ്ദുറഹ്മാൻ (റിട്ട. ബാങ്ക് മാനേജർ), എ. ഉസ്മാൻ (മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ, ക്രസൻ്റ് ആശുപത്രി), എ. സഫിയ (കല്ലൂർ), എ. ഉമ്മർ ( ഖത്തർ), എ. ഖദീജ (എടത്താട്ടുകര), എ. ഹുസൈൻ ( അബൂദബി), ഡോ. എ. കബീർ (റാസൽഖൈമ), എ. ലൈല (കണ്ണൂർ). ഖബറടക്കം തിങ്കളാഴ്ച വൈകീട്ട് നാലിന് ആലത്തൂർ ജുമാമസ്ജിദ് ഖബർസ്ഥാനിൽ.

    X