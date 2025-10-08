Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Obituaries
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 9:16 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 9:16 PM IST

    രണ്ട് ദിവസത്തിനകം നാട്ടിൽ പോവാനിരുന്ന മലപ്പുറം സ്വദേശി ജിദ്ദയിൽ നിര്യാതനായി

    malappuram,jeddah,death news, ചരമം, മലപ്പുറം, ജിദ്ദ
    കുന്നത്ത് അബ്ദുസലാം

    Listen to this Article

    ജിദ്ദ: ഹൃദയാഘാതത്തെത്തുടർന്ന് മലപ്പുറം സ്വദേശി ജിദ്ദയിൽ നിര്യാതനായി. വൈലത്തൂർ പൊൻമുണ്ടം സ്വദേശി കുന്നത്ത് അബ്ദുസലാം (64) ആണ് മരിച്ചത്. 40 വർഷത്തോളമായി പ്രവാസിയായ ഇദ്ദേഹത്തിന് ജിദ്ദ ബാബ് ശരീഫിൽ ആയിരുന്നു ജോലി. രണ്ട് ദിവസത്തിനകം നാട്ടിൽ പോവുന്നതിനായി വിമാന ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കാത്തിരിക്കുന്നതിനിടെ ജിദ്ദ ജി.എൻ.പി ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് ഇന്നായിരുന്നു മരണം. പിതാവ്: പരേതനായ മൊയ്‌തീൻ, മാതാവ്: ബീരായുമ്മ, ഭാര്യ: റസിയാബി, മക്കൾ: അൻവർ, ഹസ്‌ന, സഹോദരങ്ങൾ: അയ്യൂബ്, സുബൈർ, സുബൈദ, സൽ‍മ. മരണാന്തര നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കെ എം സി സി ജിദ്ദ വെൽഫെയർ വിങ് പ്രവർത്തകർ രംഗത്തുണ്ട്.

    TAGS:soudi deathObituaryObit news
    News Summary - A Malappuram native who was due to return home in two days passed away in Jeddah.
    X