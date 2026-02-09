Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightObituarieschevron_rightഓഫീസിൽ കുഴഞ്ഞുവീണു;...
    Obituaries
    Posted On
    date_range 9 Feb 2026 9:27 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Feb 2026 9:27 PM IST

    ഓഫീസിൽ കുഴഞ്ഞുവീണു; ബംഗളുരു സ്വദേശി ദമ്മാമിൽ നിര്യാതനായി

    text_fields
    bookmark_border
    ഓഫീസിൽ കുഴഞ്ഞുവീണു; ബംഗളുരു സ്വദേശി ദമ്മാമിൽ നിര്യാതനായി
    cancel
    Listen to this Article

    ദമ്മാം: ജോലിസ്ഥലത്ത് കുഴഞ്ഞുവീണതിനെത്തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന കർണാടക സ്വദേശി ദമ്മാമിൽ മരിച്ചു. ബംഗളുരു സ്വദേശിയായ ബാലാജി പത്മനാഭൻ കൊണ്ടയ്യ (59) ആണ് മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓഫീസിൽ വെച്ച് പെട്ടെന്ന് അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ട് കുഴഞ്ഞുവീണ ഇദ്ദേഹത്തെ ഉടൻ തന്നെ സഹപ്രവർത്തകർ ദമ്മാമിലെ അൽ മന ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു.

    തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ചികിത്സ നൽകിയെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. മൃതദേഹം നിലവിൽ ദമ്മാം അൽ മന ജനറൽ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രവാസി വെൽഫെയർ ജുബൈൽ ജനസേവന വിഭാഗം കൺവീനർ സലിം ആലപ്പുഴയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി വരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DammamdiedBengaluru nativecollapsing
    News Summary - A Bengaluru native died after collapsing in his office in Dammam
    Similar News
    Next Story
    X