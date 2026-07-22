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    Ernakulam
    Posted On
    date_range 22 July 2026 9:44 AM IST
    Updated On
    date_range 22 July 2026 9:44 AM IST

    ബൈക്ക് വൈദ്യുതി തൂണിലിടിച്ച് അങ്കമാലിയിൽ യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം

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    ബൈക്ക് വൈദ്യുതി തൂണിലിടിച്ച് അങ്കമാലിയിൽ യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം
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    അങ്കമാലി: അങ്കമാലി തുറവൂരിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട ബൈക്ക് വൈദ്യുതി തൂണിലിടിച്ച് യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം. മൂക്കന്നൂർ ചൂളപുര പുതുശ്ശേരി വീട്ടിൽ ഡേവിസിന്റെ മകൻ ഡെനിനാണ് (27) മരിച്ചത്.

    അങ്കമാലി തുറവൂർ കൊമര പാടശേഖര- വാതക്കാട് റോഡിൽ ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ 2.10ഓടെയായിരുന്നു അപകടം. നിയന്ത്രണം വിട്ട ബൈക്ക് വൈദ്യുത പോസ്റ്റിലിടിച്ച് സമീപത്തെ കാനയിൽ പതിക്കുകയായിരുന്നു. മൃതദേഹം അങ്കമാലി താലൂക്ക് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ.

    അങ്കമാലി പൊലീസ് മേൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.

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    TAGS:AngamalyThuravoorDeathnewsAccident NewsBike accident
    News Summary - Young Man Dies After Bike Crashes Into Electric Pole In Angamaly
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