Madhyamam
    Ernakulam
    Ernakulam
    Posted On
    date_range 8 Jan 2026 9:46 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Jan 2026 9:46 AM IST

    എസ്.എ. അബ്ദുൽ ഖാദർ നിര്യാതനായി

    S.A. Abdul Khader
    Listen to this Article

    കോതമംഗലം: അയിരൂർപ്പാർടം സെയ്തുകുടി എസ്.എ. അബ്ദുൽ ഖാദർ (75) നിര്യാതനായി. ഖബറടക്കം ഇന്ന് (08/01/26) വൈകിട്ട് നാലിന് അയിരൂർ പാടം ജുമ മസ്ജിദ് ഖബർസ്ഥാനിൽ. ഭാര്യ: ഖദിജ പിടവൂർ ചിറ്റേത്തു കുടി കുടുംബാംഗം. മക്കൾ: എസ്.എ. അജിംസ് (മീഡിയവൺ), എസ്.എ. ഫിറോസ് (ഖത്തർ), സുൽഫത്ത് (ശാന്തിനികേതൻ സ്കൂൾ, ഖത്തർ). മരുമക്കൾ: ലിഷ നൂർ, ഷബ്ന, എം.കെ. റഫീഖ്.

    TAGS:kothamangalamObituary
