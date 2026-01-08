എസ്.എ. അബ്ദുൽ ഖാദർ നിര്യാതനായി

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 8 Jan 2026 9:46 AM IST
Updated Ondate_range 8 Jan 2026 9:46 AM IST
എസ്.എ. അബ്ദുൽ ഖാദർ നിര്യാതനായിtext_fields
bookmark_border
News Summary - S.A. Abdul Khader passes away
Listen to this Article
കോതമംഗലം: അയിരൂർപ്പാർടം സെയ്തുകുടി എസ്.എ. അബ്ദുൽ ഖാദർ (75) നിര്യാതനായി. ഖബറടക്കം ഇന്ന് (08/01/26) വൈകിട്ട് നാലിന് അയിരൂർ പാടം ജുമ മസ്ജിദ് ഖബർസ്ഥാനിൽ. ഭാര്യ: ഖദിജ പിടവൂർ ചിറ്റേത്തു കുടി കുടുംബാംഗം. മക്കൾ: എസ്.എ. അജിംസ് (മീഡിയവൺ), എസ്.എ. ഫിറോസ് (ഖത്തർ), സുൽഫത്ത് (ശാന്തിനികേതൻ സ്കൂൾ, ഖത്തർ). മരുമക്കൾ: ലിഷ നൂർ, ഷബ്ന, എം.കെ. റഫീഖ്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story