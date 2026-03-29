Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightObituarieschevron_rightDistrictschevron_rightErnakulamchevron_rightഎ.കെ. റസിയ നിര്യാതയായി
    Ernakulam
    Posted On
    date_range 29 March 2026 10:59 PM IST
    Updated On
    date_range 29 March 2026 10:59 PM IST

    എ.കെ. റസിയ നിര്യാതയായി

    text_fields
    bookmark_border
    എ.കെ. റസിയ നിര്യാതയായി
    cancel

    കൊച്ചി: ഇൻഡ്യൻ ബാങ്ക് റിട്ട. മാനേജർ എറണാകുളം എസ്.ആർ.എം. റോഡ് തോട്ടത്തുംപടി പീടിയേക്കൽ ക്രെസൻറ് നഗറിൽ നിലോഫർ വീട്ടിൽ എ.കെ. റസിയ(72) നിര്യാതയായി. കൊച്ചിയുടെ പ്രഥമ മേയർ എ.എ. കൊച്ചുണ്ണി മാസ്റ്ററുടെ മകളാണ്. ഖബറടക്കം തിങ്കളാഴ്ച്ച രാവിലെ 10ന് തോട്ടത്തുംപടി ജുമാ മസ്ജിദ് ഖബർസ്ഥാനിൽ.

    ഭർത്താവ്: എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളജ് പ്രഫസറും കേരള ഹിസ്റ്ററി അസോസിയേഷൻ ട്രഷറുമായിരുന്ന പരേതനായ പി.എ. ഇബ്രാഹിം കുട്ടി. മക്കൾ: ഹാഫിസ് മുഹമ്മദ് (റിയാദ് ), നിലോഫർ, പരേതനായ അനീസ് മുഹമ്മദ്. മരുമക്കൾ: റിനി നാസർ (തോട്ടുങ്ങൽ ), മുഹമ്മദ് മുനീർ<

    സഹോദരങ്ങൾ: എ.കെ. റംല അബ്ദുല്ല, എ.കെ. റഹിയ ഹസൻ (മുൻമന്ത്രി എം.എം. ഹസൻറെ ഭാര്യ), എ.കെ. അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ, എ.കെ. താജുദീൻ, പരേതനായ എ.കെ. മുഹമ്മദ് താഹിർ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Malayalam NewsObituary
    News Summary - Indian Bank Ret. Manager AK Rasiya passes away
    Similar News
    Next Story
    X