നോളന്റെ 'ദി ഒഡീസി' ഒ.ടി.ടിയിലേക്ക്; കൂടെ ബിഹൈൻഡ് ദി സീൻസും കാണാം

നോളന്റെ 'ദി ഒഡീസി' ഒ.ടി.ടിയിലേക്ക്; കൂടെ ബിഹൈൻഡ് ദി സീൻസും കാണാംtext_fields
ലോസ് ആഞ്ചലസ്: ഹോമറിന്റെ വിഖ്യാത ഇതിഹാസ കാവ്യത്തെ ആസ്പദമാക്കി ക്രിസ്റ്റോഫർ നോളൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം 'ദി ഒഡീസി' ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്ക്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ വൻ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച ചിത്രം വരുന്ന നവംബർ മുതൽ കാണികൾക്ക് ലഭ്യമായിത്തുടങ്ങും.
ട്രോയ് യുദ്ധത്തിന് ശേഷം സ്വന്തം രാജ്യമായ ഇതാക്കയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താൻ നായകൻ ഒഡീസിയസ് നടത്തുന്ന അതിസാഹസികമായ പോരാട്ടത്തിന്റെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. യാത്രയിലുടനീളം അവൻ നേരിടുന്ന ഭീകര ജീവികളും, ദേവന്മാരുടെ കോപവും, വിവിധ പ്രതിബന്ധങ്ങളും അവന്റെ മനോധൈര്യത്തെ പരീക്ഷിക്കുന്നു. അതേസമയം, ഒഡീസിയസിന്റെ അഭാവത്തിൽ അവന്റെ സാമ്രാജ്യവും ഭാര്യ പെനെലോപ്പിനെയും കൈക്കലാക്കാൻ ഇരുപത് വർഷത്തോളമായി ശ്രമിക്കുന്ന അക്രമികളെ പെനെലോപ്പ് സധൈര്യം ചെറുത്തുതോൽപ്പിക്കുന്നതും ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രമേയമാണ്.
ലോക ബോക്സ് ഓഫീസിൽ 1.7 ബില്യൺ ഡോളറിലധികം (ഏകദേശം 14,000 കോടി രൂപ) കളക്ഷൻ നേടിയ ചിത്രം, ക്രിസ്റ്റോഫർ നോളന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വരുമാനം നേടുന്ന ചിത്രമെന്ന റെക്കോർഡും എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചിത്രങ്ങളിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ കളക്ഷൻ റെക്കോർഡും സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.
നവംബർ 17 മുതൽ ആപ്പിൾ ടിവി (Apple TV), പ്രൈം വീഡിയോ (Prime Video) തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും യുട്യൂബിലും (YouTube) ചിത്രം ലഭ്യമാകും. ഇതിനുപുറമേ 4K അൾട്രാ എച്ച്.ഡി, ബ്ലൂ-റേ, ഡി.വി.ഡി രൂപങ്ങളിലും ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ട്. സിനിമാ പ്രേമികളെ ആവേശത്തിലാക്കിക്കൊണ്ട് ചിത്രത്തിന്റെ ബിഹൈൻഡ് ദി സീൻ ദൃശ്യങ്ങളും ഇതുവരെ പുറത്തുവിടാത്ത പ്രത്യേക പതിപ്പുകളും യൂണിവേഴ്സൽ പിക്ചേഴ്സ് ഇതിനോടൊപ്പം പുറത്തിറക്കുന്നുണ്ട്.
വൻ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിനായി അണിനിരന്നത്. ഒഡീസിയസായി മാറ്റ് ഡാമണും ടെലിമാക്കസായി ടോം ഹോളണ്ടും പെനിലോപ്പായി ആൻ ഹാത്വേയും ആന്റിനൂസ് ആയി റോബർട്ട് പാറ്റിൻസണും വേഷമിടുന്നു. ഇവർക്ക് പുറമെ ചാർലിസ് തെറോൺ, ലുപിത ന്യൂയോംഗോ, സെൻഡയ, ജോൺ ബെർന്താൾ, ഹിമേഷ് പട്ടേൽ, ജോൺ ലെഗുസാമോ, മിയ ഗോത്ത് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ഹോളിവുഡ് താരങ്ങളും ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.