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ഫ്രറ്റേണിറ്റി മൂവ്മെന്റിലേക്ക് പുതിയ അംഗങ്ങൾ; കാമ്പയിനിന് തുടക്കമായിtext_fields
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കൊച്ചി: ‘ലെഗസി ലീവ്സ് ഓൺ, റെസിസ്റ്റൻസ് ലീഡ്സ് ഓൺ’ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ഫ്രറ്റേണിറ്റി മൂവ്മെന്റ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മെമ്പർഷിപ്പ് കാമ്പയിനിന് തുടക്കമായി.
കൊച്ചിൻ യൂനിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലെ (കുസാറ്റ്) ആദ്യ വർഷ വിദ്യാർഥികൾക്ക് അംഗത്വ കാർഡ് കൈമാറി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് നഈം ഗഫൂർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ഡിസംബർ 15 വരെയാണ് കാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
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