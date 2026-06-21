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    Music Feature
    Posted On
    date_range 21 Jun 2026 2:16 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Jun 2026 2:16 PM IST

    പാട്ടിലെ നിത്യസുന്ദര നിർവൃതികൾ

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    പാട്ടിലെ നിത്യസുന്ദര നിർവൃതികൾ
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    പാ​ട്ടി​ൽ അ​നു​ഭൂ​തി​യു​ടെ സ​വി​ശേ​ഷ ഭാ​ഷ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​ധാ​നി​യാ​ണ് ശ്രീ​കു​മാ​ര​ൻ ത​മ്പി. വൈ​വി​ധ്യ വി​സ്‌​തൃ​ത​മാ​യ ഒ​ര​നു​രാ​ഗ പ്ര​പ​ഞ്ചം പാ​ട്ടി​ൽ സ​ന്നി​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു അ​ദ്ദേ​ഹം. അ​ഭി​ലാ​ഷ നി​ർ​ഭ​ര​വും നി​ർ​വൃ​തി ദാ​യ​ക​വും നി​ത്യ​സു​ന്ദ​ര​വു​മാ​യ ഒ​രു കാ​മു​ക​ത്വ​ത്തി​ന്റെ പ്രേ​മ​പൗ​ർ​ണ​മി ഈ ​ഗാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ന്നും മാ​യാ​തെ തെ​ളി​ഞ്ഞു​നി​ന്നു. അ​നു​രാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് അ​നു​ഭൂ​തി​ക​ൾ ശ്രീ​കു​മാ​ര​ൻ ത​മ്പി ത​ന്റെ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി. മ​നു​ഷ്യ മ​ന​സ്സി​ന്റെ തൃ​ഷ്ണാ​ഭ​രി​ത​മാ​യ ഒ​ര​നു​രാ​ഗ​ലോ​കം അ​ദ്ദേ​ഹം പാ​ട്ടി​ൽ ച​മ​ച്ചു. പാ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ പ​ല പ​ല അ​നു​പാ​ത​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​നു​രാ​ഗം വ​ന്നു​നി​റ​ഞ്ഞു. ശ്രീ​കു​മാ​ര​ൻ ത​മ്പി​യു​ടെ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളെ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന അ​നു​ഭൂ​തി​യു​ടെ അ​ന​ന്ത​മാ​യ വി​നി​മ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​ത്ര​ക്കും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്. മൗ​നാ​നു​ഭൂ​തി​യു​ടെ മ​ര​ന്ദ ക​ണ​ങ്ങ​ൾ ആ ​ഗാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​നു​രാ​ഗം കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്നു. ആ​ദ്യാ​നു​രാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ഹ​ർ​ഷാ​നു​ഭൂ​തി​യി​ൽ ആ​ത്മാ​വി​ന്നാ​രാ​മം പൂ​ത്തു എ​ന്നാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു പാ​ട്ട് പാ​ടു​ന്ന​ത്. അ​നു​ഭൂ​തി അം​ഗ​നാ​രൂ​പ​മാ​ർ​ന്ന​വ​ളോ​ടാ​ണ് ക​വി​യു​ടെ എ​ക്കാ​ല​ത്തെ​യും അ​ഭി​വാ​ദ​നം. ഒ​രു വി​ര​ൽ​ത്തു​മ്പ് കൊ​ണ്ടു​പോ​ലും സി​ര​ക​ളി​ൽ അ​നു​ഭൂ​തി​യു​ടെ തി​ര​മാ​ല​യൊ​ഴു​ക്കു​വാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​ളോ​ടാ​ണ് ക​വി​ക്ക് ക​ടു​ത്ത ആ​രാ​ധ​ന​യും പ്ര​ണ​യ​വും. അ​നു​ഭൂ​തി​യെ തി​ര​മാ​ല​യാ​യി​ട്ടാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ല പാ​ട്ടു​ക​ളി​ലും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    ‘എ​ന്ന​നു​ഭൂ​തി​ത്തി​ര​മാ​ല​ക​ളി​ലാ​ടി നി​ൻ കി​നാ​വി​ന്നോ​ടം, അ​നു​ഭൂ​തി​ക​ൾ ത​ൻ തി​ര​മാ​ല​ക​ളാ​യ് അ​ലി​ഞ്ഞു നി​ൻ ചി​രി​യെ​ന്നി​ൽ, അ​നു​ഭൂ​തി​ത്തി​ര​മാ​ല ഞൊ​റി​യു​മീ ന​ദി​ക​ളി​ൽ ഇ​രു മ​ല​ർ തോ​ണി​ക​ളാ​യ് ന​മു​ക്ക് നീ​ന്താം...’ ഇ​ങ്ങ​നെ ശ്രീ​കു​മാ​ര​ൻ ത​മ്പി​യു​ടെ പാ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ അ​നു​ഭൂ​തി​ക​ൾ തി​ര​മാ​ല​ത്ത​രം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി തീ​രു​ന്നു. അ​നു​രാ​ഗം-​അ​ഭി​ലാ​ഷം-​മ​ന്ദ​ഹാ​സം-​ആ​ലിം​ഗ​നം-​അ​നു​ഭൂ​തി-​നി​ർ​വൃ​തി... ഇ​ങ്ങ​നെ ഒ​രു ക്ര​മ​മോ ശ്രേ​ണി​യോ ഒ​ക്കെ ഈ ​പാ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ കാ​ണാം. ഒ​രു പ​ക്ഷെ, ഇ​തി​ലേ​തെ​ങ്കി​ലു​മൊ​ക്കെ അ​ദ്ദേ​ഹം ത​ന്റെ പാ​ട്ടി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നെ​ടു​ക്കു​ന്ന സ​ജീ​വ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ ത​ന്നെ​യാ​ണ്. അ​നു​രാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ പ​ടി​പ​ടി​യാ​യു​ള്ള വ​ള​ർ​ച്ച​ക​ൾ ശ്രീ​കു​മാ​ര​ൻ ത​മ്പി​യു​ടെ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ലീ​ന​മാ​ണ്. ‘നീ​യ​നു​രാ​ഗ​ത്തി​ൻ വി​ശ്വ ഹ​ർ​മ്യം’ എ​ന്ന് ഒ​രു പാ​ട്ടി​ൽ പ്ര​ണ​യി​നി​യെ ക​വി അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. പ്ര​പ​ഞ്ച​ത്തി​ലെ​വി​ടെ​യും അ​നു​രാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ മ​ണി​മു​ഴ​ക്ക​മു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ള്ളി​ൽ നി​ന​ച്ചു. നീ​യെ​ന്ന രാ​ഗ​വും ഞാ​നെ​ന്ന താ​ള​വും ചേ​ർ​ന്ന് നി​ത്യാ​നു​രാ​ഗ​മാം സം​ഗീ​ത​മാ​യെ​ന്ന അ​ലൗ​കി​ക​മാ​യ ആ​ദ​ർ​ശം പാ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ഴു​തി​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​നു​രാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു ഖ​ജ​നാ​വ് ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഈ ​ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ. അ​നു​രാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ സാ​യൂ​ജ്യ ദീ​പ്തി​ക​ൾ പാ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ ഇ​ത്ര​യ​ധി​കം പൊ​ലി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​വ​ർ ച​ല​ച്ചി​ത്ര സം​ഗീ​ത​ത്തി​ൽ കു​റ​വാ​ണ്.

    അ​നു​രാ​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള മ​ധു​ര​ക്ഷ​ണ​മാ​യി കാ​ണാം ശ്രീ​കു​മാ​ര​ൻ ത​മ്പി​യു​ടെ ഓ​രോ പാ​ട്ടി​നെ​യും. പാ​ട്ടി​ൽ എ​വി​ടെ​യും അ​നു​രാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ പൂ​വി​ളി​ക​ൾ. അ​നു​രാ​ഗി​യു​ടെ അ​ക​താ​രി​ൻ ഗ​ന്ധം ചൊ​ല്ലി ശ്രു​തി​യി​ണ​ക്കു​ന്ന മാ​രു​ത​നു​ണ്ട് ത​മ്പി​യു​ടെ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ. ‘പ​രി​ഭ​വി​ച്ചോ​ടു​ന്ന പ​വി​ഴ​ക്കൊ​ടി നി​ന്റെ പ​രി​ഭ​വ​വും ന​ല്ല ക​വി​ത, അ​ഭി​ലാ​ഷ​മാ​ണ​തി​ന്നാ​കാ​രം, അ​നു​രാ​ഗ​മാ​ണ​തി​ന്ന​ല​ങ്കാ​രം’ എ​ന്ന വ​രി​യി​ൽ അ​ഭി​ലാ​ഷ​വും അ​നു​രാ​ഗ​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഇ​ണ​ക്കം നാ​മ​റി​യു​ന്നു. പ​രി​രം​ഭ​ണ​ത്തി​ൻ ര​തി​ഭാ​വ​ങ്ങ​ൾ പ​ല രീ​തി​യി​ൽ അ​നു​രാ​ഗ സാ​ക്ഷാ​ത്കാ​ര​മാ​യി​ത്തീ​രു​ന്നു​ണ്ട് ത​മ്പി​യു​ടെ പാ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ. ആ​ലിം​ഗ​ന​മെ​ന്ന​ത് ആ ​ഗാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​നു​രാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു. ‘ആ​ലിം​ഗ​ന ല​യ നി​ർ​വൃ​തി​യേ​റി ആ​രാ​മ പ​വ​ന​ൻ പാ​ടു​ന്നു’ എ​ന്ന വ​രി​യി​ൽ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു അ​നു​രാ​ഗ സാ​ക​ല്യ​ത്തി​ന്റെ സൂ​ച​ന​യു​ണ്ട്. ‘ഓ​ർ​മ​വെ​ച്ച നാ​ൾ മു​ത​ൽ ഞാ​ൻ ആ ​നാ​ദം കേ​ട്ടി​രു​ന്നു, ആ​വ​ണി​പ്പൊ​ൻ കാ​റ്റ​ല​യാ​യ് ആ​ലിം​ഗ​നം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു’ എ​ന്ന് പാ​ടു​മ്പോ​ൾ അ​നു​രാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ സു​ന്ദ​ര​മു​ഹൂ​ർ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ പാ​ട്ടി​ൽ സ​മീ​പ​സ്ഥ​മാ​കു​ക​യാ​ണ്. പ്ര​ണ​യി​നി​യു​ടെ മ​ന്ദ​ഹാ​സ​ത്തി​ന്റെ പ​ട്ടു​തൂ​വാ​ല​ക​ൾ ക​വി​ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ന് പൊ​ന്നാ​ട​യാ​യി​ത്തീ​രു​ന്നു.

    ‘മ​റ​ഞ്ഞു പോ​യി നീ​യെ​ങ്കി​ലു​മെ​ന്നി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞു നി​ൽ​പ്പൂ നി​ൻ മ​ന്ദ​ഹാ​സം’ എ​ന്ന വ​രി​യി​ൽ അ​നു​രാ​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ആ​ദ്യ​പ​ടി​യാ​കു​ന്ന മ​ന്ദ​ഹാ​സ​ത്തി​ന്റെ മ​ധു​ര ല​യ​പൂ​ർ​ണി​മ​യു​ണ്ട്. മൗ​ന​രാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ മ​ന്ദ​സ്‌​മി​ത​ത്തി​ൽ ഏ​ത് മ​ന​സ്സാ​ണ് തു​ളു​മ്പാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്? എ​ന്ന് ക​വി ഒ​രു പാ​ട്ടി​ൽ വി​ചാ​രം കൊ​ള്ളു​ന്നു​ണ്ട്. അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ പാ​ൽ​പാ​യ​സം പോ​ലെ മു​ന്നി​ൽ തു​ളു​മ്പു​ന്ന മ​ന്ദ​ഹാ​സ​വും താ​രു​ണ്യ സ്വ​പ്ന​ത്തി​ൻ താ​രാ​പ​രാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ തോ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ചാ​ർ​ത്തു​ന്ന മ​ന്ദ​ഹാ​സ​വു​മൊ​ക്കെ ശ്രീ​കു​മാ​ര​ൻ ത​മ്പി​യു​ടെ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ര​ള​മാ​യി തു​ട​രു​ന്നു. അ​നു​രാ​ഗ​ത്തെ മൃ​ദു​മ​ന്ദ​സ്മി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​വ​ളാ​ണ് ത​മ്പി​യു​ടെ പാ​ട്ടു​ക​ളി​ലെ പ്ര​ണ​യി​നി. പ്ര​ണ​യി​നി​യു​ടെ മ​ന്ദ​ഹാ​സ​മ​ധു​ര ദ​ള​മാ​ണ് മ​ല​ര​മ്പാ​യി​ത്തീ​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് പാ​ട്ടു​കേ​ൾ​ക്കെ നാം ​തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്നു. പ്ര​ണ​യി​നി​യു​ടെ മ​ന്ദ​ഹാ​സ​മെ​ന്ന സൂ​ര്യോ​ദ​യ​ത്തി​ൽ അ​നു​രാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ആ​ന​ന്ദ​മു​കു​ളം വി​രി​യു​ന്നു എ​ന്ന​ത് പ്ര​ണ​യി​യു​ടെ എ​ക്കാ​ല​ത്തെ​യും സ്വ​കാ​ര്യ നി​ന​വു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ​ല്ലോ.

    ‘പു​തി​യ കാ​വി​ൽ പോ​യി,

    കു​റു​ബാ​ന ക​ണ്ടു ഞാ​ൻ,

    പു​തു​മ​ഴ​ക്കാ​റ്റി​ൽ മ​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ,

    കു​രി​ശി​ൻ തൊ​ട്ടി​യി​ൽ നി​ഴ​ലു​പോ​ലോ​മ​ന കു​സൃ​തി​ച്ചി​രി​യു​മാ​യ് നി​ന്നി​രു​ന്നു,

    മ​ഴ​യി​ലെ​ൻ മേ​നി ന​ന​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ നി​ന്റെ മ​ന്ദ​സ്‌​മി​ത​മെ​ന്റെ പൊ​ൻ കു​ട​യാ​യ്’

    എ​ന്ന വ​രി​ക​ളി​ലെ ദൃ​ശ്യാം​ശ​സ​മൃ​ദ്ധി അ​ത്ര​ക്കും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്. ‘എ​ൻ മ​ന്ദ​ഹാ​സം ച​ന്ദ്രി​ക​യാ​യെ​ങ്കി​ൽ എ​ന്നും പൗ​ർ​ണ​മി വി​ട​ർ​ന്നേ​നെ’ എ​ന്ന കാ​ൽ​പ​നി​ക​ത​യി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള പ​റ​ക്ക​ൽ (Romantic flights) ശ്രീ​കു​മാ​ര​ൻ ത​മ്പി​യു​ടെ പാ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​ത​യാ​ർ​ന്നു​നി​ന്നു. അ​ത് അ​നു​രാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​ര​ണം (consummation) കൂ​ടി​യാ​ണ്. നി​ർ​വൃ​തി എ​ന്ന​ത് പ്ര​ണ​യാ​നു​ഭൂ​തി​യു​ടെ നി​റ​വാ​ണ്. അ​നു​രാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ സാ​ക്ഷാ​ത്കാ​ര ധ​ന്യ​ത​യാ​ണ് നി​ർ​വൃ​തി.

    ‘നി​റ​യു​മീ നി​ർ​വൃ​തി​ത്തേ​നാ​റി​ൽ ഒ​ഴു​ക്കൂ നീ​യെ​ൻ ക​ളി​യോ​ടം,

    മ​ന​സ്സി​ന്റെ ചി​പ്പി​ക​ൾ വി​ള​യു​മ്പോ​ൾ

    മ​ര​ണ​വും മ​ധു​രാ​നു​ഭൂ​തി​യാ​യ് മാ​റും’

    എ​ന്ന പാ​ട്ടി​ൽ പ്ര​ണ​യ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ മ​ര​ണം​പോ​ലും മ​ധു​രാ​നു​ഭൂ​തി​യാ​യി​ത്തീ​രു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യും പ്ര​ത്യാ​ശ​യും ക​വി പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്നു. അ​നു​രാ​ഗ​മെ​ന്ന അ​നു​ഭൂ​തി​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന നി​ർ​വൃ​തി​ക​ളു​ടെ നി​റ​സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​ണ്ട് ആ ​ഗാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം. പാ​ട്ടി​ന്റെ നി​ർ​മി​ത ലോ​ക​ത്തി​ൽ അ​നു​രാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ സൗ​ന്ദ​ര്യ​വും സൗ​ര​ഭ്യ​വും സ​മൃ​ദ്ധി​യു​മൊ​ക്കെ​യാ​ണു​ള്ള​ത്. അ​നു​രാ​ഗം-​അ​ഭി​ലാ​ഷം-​മ​ന്ദ​ഹാ​സം-​ആ​ലിം​ഗ​നം-​അ​നു​ഭൂ​തി-​നി​ർ​വൃ​തി എ​ന്നീ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ​ന്വ​യ​മാ​യൊ​രു മോ​ഹ​ന വാ​ഴ്‌​വ് പാ​ട്ടി​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്നു. പ്ര​ണ​യം നി​റ​വേ​റാ​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ എ​ല്ലാം കൂ​ടി​ച്ചേ​രു​ന്നു. അ​നു​രാ​ഗ​മെ​ന്ന​ത് മ​റ്റെ​ല്ലാ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളും കൂ​ടി​ച്ചേ​ർ​ന്ന ഒ​രൊ​റ്റ ലോ​ക​മാ​യി വ​രു​ന്നു. ഇ​വി​ടെ അ​നു​രാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ പ​ടി​പ​ടി​യാ​യു​ള്ള വ​ള​ർ​ച്ച​ക​ൾ സ​മാ​ഗ​ത​മാ​കു​ന്നു.

    ‘എ​ന്ന​നു​ഭൂ​തി​ത​ൻ സ്വ​ർ​ണ ദ​ല​ങ്ങ​ളാ​ൽ

    നി​ൻ​മോ​ഹ​പു​ഷ്പ​കം അ​ല​ങ്ക​രി​ക്കാം’

    എ​ന്ന് ഒ​രു പാ​ട്ടി​ലെ നാ​യ​ക​ൻ അ​ക​മേ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പ്രേ​മ​രാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ വീ​ചി​ക​ൾ, പൊ​ന്ന​നു​ഭൂ​തി​ക​ളാ​യി ശ്രീ​കു​മാ​ര​ൻ ത​മ്പി​യു​ടെ പാ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ അ​ല​രി​ട്ടു നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​നു​ഭൂ​തി​ക​ൾ പാ​ട്ടി​ന് പു​തി​യ ഭാ​വ​ങ്ങ​ൾ പ​ക​രു​ന്നു. അ​നു​ഭൂ​തി​യെ​യും നി​ർ​വൃ​തി​യെ​യും അ​നു​രാ​ഗ​പൂ​ർ​വം പ​ങ്കി​ട്ട ഒ​രു നി​ത്യ​കാ​മു​ക​ന്റെ പ്രേ​മ​വി​ലാ​സ​ത്തി​ന്റെ അ​സാ​ധാ​ര​ണ​ത്വം നാം ​ത​മ്പി​യു​ടെ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ദാ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​നു​രാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ത​പോ​വ​ന സീ​മ​യി​ൽ ത​പ​സ്വി​നി​യെ ഉ​ണ​ർ​ത്തി​യ ഒ​രാ​ൾ, ഗാ​ന​ത്തി​ന്റെ മ​ഴ​വി​ൽ​ച്ചി​റ​കി​ൽ പ്രി​യ​സ​ഖി​യെ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ ഒ​രാ​ൾ, നി​ലാ​വി​ന്റെ നീ​ല ഞൊ​റി​ക​ളി​ൽ ഓ​മ​ന​യു​ടെ പാ​വാ​ട ഇ​ള​കു​ന്ന​ത് ഭാ​വ​ന ചെ​യ്ത ഒ​രാ​ൾ... അ​ങ്ങ​നെ കാ​മു​ക​ന്റെ വൈ​വി​ധ്യ സാ​ന്ദ്ര​മാ​യ അ​നു​ഭൂ​തി വി​സ്‌​തൃ​തി​ക​ൾ​ക്ക് പൂ​ർ​ണ​ത കൈ​വ​രു​ന്നു.

    മ​നു​ഷ്യ വി​കാ​രാ​നു​ഭൂ​തി​യു​ടെ സൂ​ക്ഷ്മ ര​മ്യ ഭാ​വ​ങ്ങ​ളെ ഗാ​നാ​ത്മ​ക​മാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ശ്രീ​കു​മാ​ര​ൻ ത​മ്പി. ലാ​വ​ണ്യാ​ത്മ​ക​മാ​യ ഒ​രു ജീ​വി​ത​ബോ​ധ​ത്തി​ൽ വി​രി​യു​ന്ന അ​നു​ഭൂ​തി നി​ർ​വൃ​തി​ക​ളു​ടെ അ​സാ​ധാ​ര​ണ ലോ​ക​മാ​ണ് ആ ​പാ​ട്ടു​ക​ളി​ലു​ള്ള​ത്. കാ​മ​നീ​യ​യു​ടെ പു​തു​ലോ​ക​ങ്ങ​ൾ പാ​ട്ടി​ൽ ആ​വി​ഷ്‌​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ത​മ്പി മ​റ്റാ​രി​ലു​മു​ള്ള​തി​നേ​ക്കാ​ൾ മി​ടു​ക്കു​പ​യോ​ഗി​ച്ചു. അ​നു​രാ​ഗം, അ​ഭി​ലാ​ഷം, ആ​ലിം​ഗ​നം, മ​ന്ദ​ഹാ​സം, അ​നു​ഭൂ​തി, നി​ർ​വൃ​തി എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ശ്രേ​ണീ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യ വി​കാ​ര ധ​ന്യ​ത​ക​ളു​ടെ സ്വ​ര​ഭേ​ദ​ങ്ങ​ൾ ആ ​ഗാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ത്ഭു​ത​ക​ര​മാ​യ പ​രി​ണാ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​കു​ന്നു. പ​രാ​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​വാ​നാ​വാ​ത്ത അ​നു​ഭൂ​തി ത​ല​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​ശി​ൽ​പ​ത്തി​ലൂ​ടെ, ബിം​ബ സ​മാ​യോ​ജ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ത​മ്പി​യു​ടെ ഓ​രോ ഗാ​ന​ത്തി​ലും സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യി​ത്തീ​രു​ക​യാ​ണ്. അ​ങ്ങ​നെ പാ​ട്ടി​നെ ഒ​ര​ത്ഭു​ത സൗ​ന്ദ​ര്യ​മാ​ക്കി തീ​ർ​ക്കു​ക​യാ​ണ​ദ്ദേ​ഹം. അ​നു​രാ​ഗ​ത്തെ ചൂ​ഴ്ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മ​റ്റ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ പാ​ട്ടി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ അ​ർ​ഥോ​ൽ​പാ​ദ​ന മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം സ​മ്പൂ​ർ​ണ​മാ​യി വി​ജ​യി​ച്ചു. നി​ത്യ പ്ര​ണ​യി​യാ​യ ഒ​രു ആ​രാ​ധ​ക​ന്റെ അ​നു​ഭൂ​തി സാ​ക്ഷാ​ത്കാ​ര​ത്തെ ഇ​ത്ര​യ​ധി​കം സൗ​ന്ദ​ര്യാ​ത്മ​ക​മാ​യി പാ​ട്ടി​ൽ സം​ഗ്ര​ഹി​ച്ച ഒ​രാ​ൾ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ശ്രീ​കു​മാ​ര​ൻ ത​മ്പി എ​ന്ന ക​വി എ​ക്കാ​ല​ത്തും ആ​സ്വാ​ദ​ക മ​ന​സ്സി​ൽ നി​ത്യ​വി​സ്മ​യ​മാ​യി തു​ട​രു​മെ​ന്ന​ത് ഉ​റ​പ്പാ​ണ്. ആ ​പ്ര​ണ​യ​വാ​ഹി​നി, കാ​ല​ത്തെ മ​റി​ക​ട​ന്ന് ഒ​ഴു​കി​ക്കൊ​ണ്ടേ​യി​രി​ക്കു​ന്നു...

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    TAGS:world music daySongMusicmusic life
    News Summary - The eternally beautiful expressions in the song
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