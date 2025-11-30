Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightMusicchevron_rightMusic Featurechevron_rightനി​ൽ​ക്കാ​തെ...
    Music Feature
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 10:23 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 10:23 AM IST

    നി​ൽ​ക്കാ​തെ പ​റ​ക്കു​ന്ന നി​മി​ഷ ശ​ല​ഭ​ങ്ങ​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    നി​ൽ​ക്കാ​തെ പ​റ​ക്കു​ന്ന നി​മി​ഷ ശ​ല​ഭ​ങ്ങ​ൾ
    cancel
    ആ​ദ്യ​കാ​ല സി​നി​മാ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ തൊ​ട്ടേ ചി​ത്ര​ശ​ല​ഭ​ങ്ങ​ൾ പാ​ട്ടി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ചി​രു​ന്നു. ശ​ല​ഭ​ജ​ന്മ​ത്തോ​ടു​പ​മി​ക്കു​ന്ന കാ​വ്യ ജാ​ല​വി​ദ്യ ഇ​നി​യു​മെ​ത്ര​യോ പാ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ ന​മു​ക്കാ​യ് കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്

    മ​ല​യാ​ള ച​ല​ച്ചി​ത്ര​ഗാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​ജീ​വ രൂ​പ​ക​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് ചി​ത്ര​ശ​ല​ഭം. ശ​ല​ഭ​ങ്ങ​ൾ പാ​റി​പ്പ​റ​ക്കു​ന്ന പാ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ സൗ​ന്ദ​ര്യ​പൂ​ർ​ണ​മാ​യ അ​ല​ങ്കാ​ര​സ​മൃ​ദ്ധി​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. കാ​ൽ​പ​നി​ക​ത​യു​ടെ​യും അ​ന​ന്ത​ശാ​ലീ​ന​ത​യു​ടെ​യും നി​ഷ്‍ക​ള​ങ്ക​ത​യു​ടെ​യു​മൊ​ക്കെ നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ശ​ല​ഭ​ങ്ങ​ൾ പാ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ പ​ക​ർ​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യ​കാ​ല സി​നി​മാ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ തൊ​ട്ടേ ചി​ത്ര​ശ​ല​ഭ​ങ്ങ​ൾ പാ​ട്ടി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ചി​രു​ന്നു. വ​യ​ലാ​റി​ന്റെ പാ​ട്ടി​ലെ ഒ​രു വ​രി​ത​ന്നെ ഇ​ങ്ങ​നെ​യാ​യി​രു​ന്നു, ‘ചി​ത്ര​ശ​ല​ഭ​മേ ചി​ത്ര​ശ​ല​ഭ​മേ എ​ത്ര രാ​ത്രി​ക​ൾ നി​ന്നെ​ത്തേ​ടി ഉ​റ​ക്ക​മൊ​ഴി​ച്ചു ഞാ​ൻ’ (അ​ര​ക്കി​ല്ലം) എ​ന്ന് ശ​ല​ഭ​ത്തെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക്ഷ​ണി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ചി​ത്ര​വ​ർ​ണ​പ്പ​ട്ടു​ടു​ത്തു സി​ന്ദൂ​ര​പ്പൊ​ട്ട് തൊ​ട്ട് നൃ​ത്ത​മാ​ടു​ന്ന ചി​ത്ര​ശ​ല​ഭ​വു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു വ​യ​ലാ​ർ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ. ‘ഹൃ​ദ​യ​ശ​ല​ഭം തേ​ടി​ടു​ന്നി​താ പ്ര​ണ​യ​സാ​ന്ദ്ര ജീ​വി​ത​ല​ഹ​രി’ എ​ന്നെ​ഴു​തി​യ​ത് ഭാ​സ്ക​ര​ൻ മാ​ഷാ​ണ്.

    ‘കാ​ല​ത്തി​ൻ ക​ളി​​​ത്തോ​പ്പി​ൽ ക​ണ്ടു​മു​ട്ടി​യ ര​ണ്ട് കാ​ന​ന ശ​ല​ഭ​ങ്ങ​ളെ’ പാ​ട്ടി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​തും ഭാ​സ്ക​ര​ൻ മാ​ഷി​ന്റെ ക​ൽ​പ​ന​യാ​ണ്. മാ​ന​സ​സാ​ര​ൻ മ​ല​ർ മ​ഞ്ജ​രി​യി​ൽ മ​ധു​നു​ക​രാ​നെ​ത്തി​യ ശ​ല​ഭ​മാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം ഭാ​വ​ന​യെ കി​നാ​വ് ക​ണ്ടു. ‘ഞാ​നൊ​രു ശ​ല​ഭം ഗാ​ന​ല​ഹ​രി​യി​ൽ കാ​വ്യം മൂ​ളും കാ​മു​ക​ശ​ല​ഭം’ എ​ന്ന വ​രി​യി​ൽ ഭാ​സ്ക​ര​ൻ മാ​ഷ് ത​ന്നെ​​ത്ത​ന്നെ ക​ണ്ടു. ‘പു​ല​ർ​കാ​ല സു​ന്ദ​ര​സ്വ​പ്ന​ത്തി​ൽ ഞാ​നൊ​രു പൂ​മ്പാ​റ്റ​യാ​യി​ന്നു മാ​റി’ എ​ന്നും ‘മ​ധ്യാ​ഹ്ന സു​ന്ദ​ര സ്വ​പ്ന​ത്തി​ൽ ഞാ​നൊ​രു ചി​ത്ര​ശ​ല​ഭ​മാ​യി പ​റ​ന്നു​പോ​യി’ എ​ന്നു​മൊ​ക്കെ ഭാ​സ്ക​ര​ൻ ത​ന്റെ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളെ പ​ങ്കി​ട്ടു. ‘ഇ​ന്ന​ലെ ഞാ​നൊ​രു സ്വ​പ്ന​ശ​ല​ഭ​മാ​യ് നി​ൻ ക​ൺ​മി​ഴി​ത്താ​മ​ര​യി​ൽ ക​ട​ന്നു​വ​ന്നു’ എ​ന്നെ​ഴു​തി മാ​ഷ് പാ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ പ്ര​ണ​യം പ​റ​ഞ്ഞു.

    വാ​സ​ന്ത​ശ​ല​ഭ​വും പു​ഷ്പ​ശ​ല​ഭ​വും മ​ധു​മാ​സ ശ​ല​ഭ​വു​മൊ​ക്കെ ഭാ​സ്ക​ര ഗീ​തി​ക​ളി​ൽ നി​ര​ന്ത​രം പ​റ​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. നി​ൽ​ക്കാ​തെ പ​റ​ക്കു​ന്ന നി​മി​ഷ​ശ​ല​ഭ​ത്തോ​ട് ഒ​രു​ഞൊ​ടി നി​ൽ​ക്കാ​നും ഒ​ഴു​കി​യൊ​ഴു​കി​പ്പോ​കു​ന്ന സ​മ​യ​യ​മു​ന​യി​ൽ അ​ണ​കെ​ട്ടാ​ൻ പ​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ഒ​രു പാ​ട്ടി​ൽ. ‘അ​നു​രാ​ഗ മ​ധു​ച​ഷ​കം അ​റി​യാ​തെ മോ​ന്തി​വ​ന്ന മ​ധു​മാ​സ ശ​ല​ഭ’​മാ​യി ഭാ​സ്ക​ര​ൻ മാ​ഷ് ത​ന്റെ പാ​ട്ടി​ൽ ക​ന​വു​ക​ൾ തീ​ർ​ത്തു. സു​ന്ദ​ര​സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ഷി​ന് ചി​ത്ര​ശ​ല​ഭ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു.

    മ​ന​സ്സി​ലെ തേ​ന​റ​ക​ൾ നി​റ​ച്ചു​വെ​ക്കു​ന്ന ഋ​തു​ശ​ല​ഭ​വും മ​ധു​ശ​ല​ഭ​വു​മാ​യി​രു​ന്നു ഒ.​എ​ൻ.​വി​പ്പാ​ട്ടി​ലെ പ്ര​ണ​യി​നി. ‘മ​ധു​ശ​ല​ഭ​ങ്ങ​ളാ​യി പ​റ​ന്നു​വ​രൂ മ​ധു​ര​സ്മ​ര​ണ​ക​ളേ’ എ​ന്ന് ഒ​രു പാ​ട്ടി​ലെ​ഴു​തി ഒ.​എ​ൻ.​വി പ്ര​ണ​യി​നി​യു​ടെ ശാ​ലീ​ന​മൗ​ന​മാ​കു​ന്ന പൊ​ൻ​മ​ണി​ച്ചെ​പ്പി​നു​ള്ളി​ലെ മൂ​ടി​വെ​ച്ച നി​ഗൂ​ഢ​ഭാ​വ​ങ്ങ​ളെ ക​വി പൂ​ക്ക​ളും ശ​ല​ഭ​ങ്ങ​ളു​മാ​ക്കി. അ​പ്സ​ര​സ്സു​ക​ൾ ചി​ത്ര​ശ​ല​ഭ​ങ്ങ​ളാ​യ് പാ​റി പു​ഷ്പ​ങ്ങ​ൾ തേ​ടി​വ​രു​ന്ന ക​ഥ​ക​ളും ഒ.​എ​ൻ.​വി പാ​ട്ടാ​ക്കി. കാ​ലം നി​മി​ഷ​ശ​ല​ഭ​ങ്ങ​ളാ​യ് നൃ​ത്ത​ലോ​ലം ഭൂ​മി​യെ വ​ലം​വെ​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സു​ര​ഭി​ല​മാ​യ ഒ​രാ​ന​ന്ദ​ത്തെ ഒ.​എ​ൻ.​വി പാ​ട്ടി​ലെ ധ​ന്യ​ത​യാ​ക്കി മാ​റ്റി. പ്ര​ണ​യി​ക​ളു​ടെ നി​ത്യ​സു​ന്ദ​ര നി​ർ​വൃ​തി​ക​ൾ മ​ല​ർ​വ​ള്ളി​യി​ൽ ശ​ല​ഭ​ങ്ങ​ളെ​പ്പോ​ലെ ഊ​ഞ്ഞാ​ലാ​ടു​ന്ന​ത് നാം ​ഒ.​എ​ൻ.​വി​പ്പാ​ട്ടി​ൽ അ​നു​ഭ​വി​ച്ചു.

    ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൻ ച​ന്ദ​ന​ച്ചി​ത​യി​ൽ സ്വ​ർ​ണ​ച്ചി​റ​കു​ള്ള ശ​ല​ഭ​ങ്ങ​ൾ വീ​ണെ​രി​ഞ്ഞു, അ​വ​യെ​ന്റെ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു, അ​രു​മ​യാം മോ​ഹ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നൊ​ക്കെ നൊ​മ്പ​ര​പ്പെ​ടു​ന്ന ക​ഥാ​നാ​യ​ക​നും ഒ.​എ​ൻ.​വി​പ്പാ​ട്ടി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഒ.​എ​ൻ.​വി​യും നി​ത്യ​ജീ​വി​ത നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളെ ശ​ല​ഭ​ങ്ങ​ളാ​യി ക​ണ്ടു​വെ​ന്ന അ​ത്ഭു​തം കൗ​തു​ക​ക​ര​മാ​ണ്.

    ശ​ല​ഭം മൂ​ളി​യു​ണ​ർ​ത്തി​യ പൂ​വി​ന്റെ പ്ര​ണ​യ​ക്കു​ളി​രി​നെ നാം ​ഒ.​എ​ൻ.​വി​പ്പാ​ട്ടി​ലെ അ​നു​ഭൂ​തി​യാ​യി അ​റി​ഞ്ഞു. ‘പു​ണ്യ​വ​തി നി​ന്റെ പൂ​ങ്കാ​വ​ന​ത്തി​ലൊ​രു പു​ഷ്പ​ശ​ല​ഭ​മാ​യ് ഞാ​ൻ പ​റ​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ’ എ​ന്നാ​ണ് ശ്രീ​കു​മാ​ര​ൻ ത​മ്പി​യു​ടെ നാ​യ​ക​ൻ പാ​ടി​യ​ത്. ‘അ​ധ​ര​ദ​ള​പു​ടം നീ​വി​ട​ർ​ത്തി​ടു​മ്പോ​ൾ അ​തി​ലൊ​രു ശ​ല​ഭ​മാ​യ് ഞാ​ന​മ​രും’ എ​ന്ന വ​രി​യി​ൽ ശ്രീ​കു​മാ​ര​ൻ ത​മ്പി പ്ര​ണ​യാ​ഭി​ലാ​ഷ​ത്തി​ന്റെ പ​വി​ത്ര നി​മി​ഷ​ത്തെ പാ​ട്ടി​ൽ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. പു​ഷ്പ​വും ശ​ല​ഭ​വും അ​ക​ലെ​യി​രു​ന്നാ​ൽ, പൂ​മ്പൊ​ടി​യെ​ന്തി​ന് പൂ​വി​ൽ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ലാ​ണ് പാ​ട്ടി​ൽ പ്ര​ണ​യ​ജീ​വി​ത​ത്തെ അ​ദ്ദേ​ഹം സാ​ക്ഷാ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    നി​മി​ഷ​ശ​ല​ഭ​ജാ​ലം എ​ന്നാ​ണ് ശ്രീ​കു​മാ​ര​ൻ ത​മ്പി​യു​ടെ ഗാ​ന​ക​ൽ​പ​ന​യു​ടെ വ​ർ​ണ​ജാ​ലം. പൂ​വും ശ​ല​ഭ​വും നി​റ​ഞ്ഞ വൈ​വി​ധ്യ സ്വ​ര​ല​യ​ങ്ങ​ൾ യൂ​സ​ഫ​ലി കേ​ച്ചേ​രി​യു​ടെ പാ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ കാ​ണാ​നാ​വും. ‘പൂ​ജാ​മ​ധു​വി​ന് ശ​ല​ഭം വ​ന്നു പൂ​വേ ഇ​ളം​പൂ​വേ’ എ​ന്ന വ​രി​യി​ലു​ണ്ട് പൂ​വും ശ​ല​ഭ​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഇ​ണ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ. ഇ​ത് കാ​മു​കീ​കാ​മു​ക സ​മാ​ഗ​മ​ങ്ങ​ളെ വേ​ണ്ട​വി​ധം സാ​ക്ഷാ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഏ​തോ വ​ർ​ണ​സ്വ​പ്നം​പോ​ലെ വ​രി​ക​യാ​ണ് യൂ​സ​ഫ​ലി കേ​ച്ചേ​രി​യു​ടെ പാ​ട്ടി​ലെ ശ​ല​ഭ​ങ്ങ​ൾ. ഓ​മ​ന​മു​ല്ല​യി​ൽ പാ​റി​പ്പ​റ​ന്നു​വ​രു​ന്ന പൊ​ൻ​ശ​ല​ഭ​ത്തെ​യും അ​​ദ്ദേ​ഹം പാ​ട്ടി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നി​രു​ത്തി. തീ​യി​നെ വ​ന്നു വ​ലം​വെ​ക്കു​ന്ന വ്യാ​മോ​ഹ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ശ​ല​ഭ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ന നി​ത്യ​സ​ത്യം അ​ദ്ദേ​ഹം പാ​ട്ടി​ലെ പ്രാ​ണ​നാ​ക്കി മാ​റ്റി. മ​ല​രി​ത​ളി​ൽ വീ​ണു​മ​യ​ങ്ങു​ന്ന മ​ണി​ശ​ല​ഭം യൂ​സ​ഫ​ലി​പ്പാ​ട്ടി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ഇ​മേ​ജാ​യി മാ​റി​യി​രു​ന്നു.

    എ​ന്റെ വി​കാ​രം ശ​ല​ഭം​പോ​ലെ നി​ന്നി​ൽ പ​തി​യു​മ്പോ​ൾ എ​ന്നെ​ഴു​തി​യാ​ണ് പൂ​വ​ച്ച​ൽ ഖാ​ദ​ർ ശ​ല​ഭ​ത്തെ പാ​ട്ടി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത്. വി​കാ​ര​ശ​ല​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒ​രു​കൂ​ട്ടം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പാ​ട്ടു​ക​ളി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ‘മാ​ല​ക​ൾ കോ​ർ​ക്കു​ന്ന ശ​ല​ഭ​ങ്ങ​ളേ ഉ​ള്ളി​ൽ, എ​ന്നു​ള്ളി​ൽ നി​ങ്ങ​ൾ തൂ​കും മ​ധു​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​ന്തു ഞാ​ൻ പ​ക​ര​മേ​കാ​ൻ’ എ​ന്ന് പൂ​വ​ച്ച​ൽ ത​ന്റെ പാ​ട്ടി​നെ ശ​ല​ഭ​സു​ഭ​ഗ​മാ​ക്കി. ബി​ച്ചു തി​രു​മ​ല​യു​ടെ പാ​ട്ടു​ക​ളി​ലു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു ശ​ല​ഭ​സാ​ന്നി​ധ്യം. ശ​ല​ഭ​ങ്ങ​ൾ സ്വ​രം മൂ​ളു​ന്ന ഏ​തോ മു​ര​ളി​ഗാ​ന​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു ബി​ച്ചു​വി​ന്റെ ഗാ​ന​പ്ര​പ​ഞ്ച​ത്തി​ൽ. ശ്രു​തി​യി​ൽ നി​ന്നു​ണ​രു​ന്ന നാ​ദ​ശ​ല​ഭ​ങ്ങ​ൾ, ബി​ച്ചു​തി​രു​മ​ല​യു​ടെ പാ​ട്ടു​ക​ളാ​യി മാ​റി. മി​ഴി​യാ​മ്പ​ലി​ൻ ശ​ല​ഭ​വീ​ണ​ക​ൾ ശ്രു​തി​മീ​ട്ടു​ന്ന പ്ര​ണ​യ​പ്പൊ​യ്ക​ക​ൾ എ​ന്ന ക​ൽ​പ​ന​ക​ളൊ​ക്കെ ബി​ച്ചു​വി​ന്റെ പാ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ കാ​ണാ​നാ​വും. പൂ​മ​റ​ന്ന കേ​സ​ര​വും ശ​ല​ഭ​മ​തി​ലൊ​രു നൊ​മ്പ​ര​വു​മാ​കു​ന്ന വി​ചി​ത്ര​ഭം​ഗി​യാ​ർ​ന്ന സ​ങ്ക​ൽ​പ​ചാ​രു​ത​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു ബി​ച്ചു​വി​ന്റെ പാ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ. പൂ​പ്പാ​ട​ങ്ങ​ൾ തേ​ടു​ന്ന ര​ണ്ട് പൂ​മ്പാ​റ്റ​ക​ളാ​യി മാ​റി ബി​ച്ചു​തി​രു​മ​ല​യു​ടെ പാ​ട്ടി​ലെ പ്ര​ണ​യി​ക​ൾ.

    പ്ര​ണ​യ​ക​ൽ​പ​ന​ക​ളെ ചേ​ർ​ത്തു​വെ​ക്കു​വാ​ൻ ശ​ല​ഭ​ങ്ങ​ൾ തു​ണ​യാ​യ് നി​ന്നു ര​മേ​ശ​ൻ നാ​യ​രു​ടെ പാ​ട്ടി​ൽ. ശ​ല​ഭം വ​ഴി​മാ​റു​ന്ന മി​ഴി ര​ണ്ടി​ലും പ്ര​ണ​യ​സ​മ്മ​ത​മു​ണ​രു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു ഒ​രു പാ​ട്ടി​ൽ. ജീ​വ​​ന്റെ ശ​ല​ഭ​ങ്ങ​ൾ കാ​തോ​ർ​ത്തു ഉ​യി​ർ​കൊ​ള്ളു​ന്ന​ത് ശ​ല​ഭ​ഗീ​ത ല​ഹ​രി​യി​ലാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പാ​ട്ടി​ൽ നി​ന​ച്ചു. ര​തി​നി​ർ​ഭ​ര​മാ​യ ക​ൽ​പ​ന​യി​ൽ പാ​ട്ടു​വ​രി​യു​ണ്ടാ​ക്കി കാ​വാ​ലം. ‘പൂ​മ​ഴ പെ​യ്യും നി​ൻ​ക​ൺ​കോ​ണി​ൽ പൂ​നു​ര തു​ള്ളും നി​ൻ പു​ഞ്ചി​രി​യി​ൽ ശ​ല​ഭ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​മാ​ടു​ന്നു മ​ദം​കൊ​ള്ളും മ​യി​ലാ​ടു​ന്നു’ എ​ന്ന വ​രി​യി​ൽ ന​ട​ന​മാ​ടു​ന്ന ശ​ല​ഭ​ജ​ന്മ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. കൈ​ത​പ്ര​ത്തി​ന്റെ പാ​ട്ടു​ക​ളി​ലെ ശ​ല​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ണ്ട് സ്മൃ​തി​യ​ഴ​കു​ക​ൾ. പൊ​ൻ​മേ​ഘ​ങ്ങ​ളെ​യും ശ​ല​ഭ​ങ്ങ​ളെ​യു​മൊ​ക്കെ പാ​ട്ടി​ൽ സൗ​ന്ദ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ളാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു കൈ​ത​പ്രം. പ​നി​നീ​ർ​പ്പൂ​വി​ത​ളി​ൽ തേ​ങ്ങു​ന്ന പാ​വം വ​ന​ശ​ല​ഭ​ത്തെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പാ​ട്ടി​ന്റെ പ​ല്ല​വി​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു. ക​ളി​യാ​ടാ​നും ക​ഥ​ക​ളി​ൽ ശ​ല​ഭ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ന്നു​വ​ന്നു.

    സ്ഥ​ല​കാ​ല​മെ​ല്ലാം മ​റ​ന്നു​പോ​യൊ​രു ശ​ല​ഭ​മാ​യ് പ്ര​ണ​യി​നി​യെ തി​ര​യു​ന്ന ഒ​രാ​ളെ എം.​ഡി. രാ​ജേ​ന്ദ്ര​​ന്റെ പാ​ട്ടി​ൽ നാം ​കാ​ണു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. പു​തി​യ കാ​ല​ത്തെ പാ​ട്ടു​ക​ളി​ലും ശ​ല​ഭ​ങ്ങ​ൾ മൂ​ളു​ക​യും ശ്രു​തി മീ​ട്ടു​ക​യു​മൊ​ക്കെ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് നാ​മാ​സ്വ​ദി​ക്കു​ന്നു. ‘നി​മി​ഷ​ശ​ല​ഭ​മേ വ​രൂ വ​രൂ, നി​മി​ഷ​ശ​ല​ഭ​മേ മ​ധു​നു​ക​രൂ...’ എ​ന്ന റ​ഫീ​ക്ക് അ​ഹ​മ്മ​ദി​ന്റെ വ​രി​ക​ളി​ലും നി​മി​ഷ​ത്തെ ശ​ല​ഭ​മാ​യി കാ​ണു​ന്നു. കാ​ല​ത്തി​ന്റെ ക​ണി​ക​യാ​യ ചെ​റു​നി​മി​ഷ​ത്തെ എ​ല്ലാ പാ​ട്ടെ​ഴു​ത്തു​കാ​രും ശ​ല​ഭ​ജ​ന്മ​ത്തോ​ടു​പ​മി​ക്കു​ന്ന കാ​വ്യ ജാ​ല​വി​ദ്യ ഇ​നി​യു​മെ​ത്ര​യോ പാ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ ന​മു​ക്കാ​യ് കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ശ​ല​ഭ​ഗീ​തി​ക​ളു​ടെ ശു​ഭ സൗ​കു​മാ​ര്യം സി​നി​മ​യു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളെ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​ക​യും സാ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്നു​റ​പ്പാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:music featuremalayalam old songsMalayalam film song
    News Summary - music feature
    Similar News
    Next Story
    X