Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightMusicchevron_rightMusic Featurechevron_rightഎ​ങ്ങ​നെ നീ ​മ​റ​ക്കും...
    Music Feature
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 9:54 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 9:54 AM IST

    എ​ങ്ങ​നെ നീ ​മ​റ​ക്കും കു​യി​ലേ

    text_fields
    bookmark_border
    എ​ങ്ങ​നെ നീ ​മ​റ​ക്കും കു​യി​ലേ
    cancel

    മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ക​ദ​ന​ത്താ​ൽ തേ​ങ്ങി​യ​ത് ച​ല​ച്ചി​ത്ര​ഗാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ന​ന്ത​മാ​യ അ​ശ്രു​ധാ​ര​ക​ൾ പാ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ പ​ട​ർ​ന്നു. ക​ദ​ന​സ​മൃ​ദ്ധി​യി​ൽ ഇ​രു​ളാ​ർ​ന്ന ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ടി​യ ശ​ബ്ദ​ങ്ങ​ൾ പ​ല​വി​ധം നാ​മു​ൾ​ക്കൊ​ണ്ടു. ഈ ​ഗാ​യ​ക​രി​ലൂ​ടെ ക​ണ്ണീ​രി​ന്റെ ക​ട​ലി​ര​മ്പ​ങ്ങ​ൾ ന​മ്മു​ടെ കാ​തു​ക​ളി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞു. ക​ര​യു​ന്ന കാ​മു​ക ശ​ബ്ദ​ങ്ങ​ൾ ന​മ്മു​ടെ ജീ​വി​ത​വു​മാ​യി അ​ത്ര​ക്കും സ്വാ​ത്മ്യം പ്രാ​പി​ച്ചു​നി​ന്നു. മ​നു​ഷ്യ​നി​സ്സ​ഹാ​യാ​വ​സ്ഥ​യെ വാ​ങ്മ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ​പ്ര​രോ​ദ​ന​സ​മാ​ന​മാ​യ ശ​ബ്ദ​ങ്ങ​ൾ ഗാ​ഢ​മാ​യി. കെ.​പി. ഉ​ദ​യ​ഭാ​നു, ബ്ര​ഹ്മാ​ന​ന്ദ​ൻ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ, ബാ​ബു​രാ​ജ്, വി.​ടി. മു​ര​ളി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ പാ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ ക​ദ​ന​വും ക​ണ്ണീ​രും ​കേ​ന്ദ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്ത് നി​ൽ​ക്കു​ന്നു.

    ക​ണ്ണീ​രി​ൽ പ​ടു​ത്തു​യ​ർ​ത്തി​യ ശ​ബ്ദ​ഗോ​പു​ര​മാ​യി​രു​ന്നു കെ.​പി. ഉ​ദ​യ​ഭാ​നു. ക​ണ്ണീ​രി​ന്റെ സം​ഗീ​ത സൗ​ന്ദ​ര്യ വി​വ​ക്ഷ​ക​ൾ മു​ഴു​വ​ൻ ആ ​ഗാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ഗാ​ധ​മാ​യി. പാ​ട്ടി​ൽ കു​തി​രു​ന്ന ചു​ടു​ക​ണ്ണീ​ർ ധാ​ര​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു അ​വ. ‘അ​നു​രാ​ഗ​നാ​ട​ക​ത്തി​ൽ അ​ന്ത്യ​മാം രം​ഗം’ എ​ന്ന ഗാ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ദ​യ​ഭാ​നു​വി​ന്റെ ശ​ബ്ദം അ​ഗാ​ധ​ശോ​ക​ത്തി​ന്റെ അ​ശ്രു​പൂ​രം ച​മ​യ്ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സൈ​ഗാ​ളി​യ​ൻ സ്പ​ർ​ശ​മു​ള്ള ഈ ​ഗാ​ന​ത്തി​ലെ ത​ത്ത്വ​ചി​ന്താ​നി​ർ​ഭ​ര​മാ​യ നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത​ക​ൾ അ​ത്ര​മാ​ത്രം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു ഉ​ദ​യ​ഭാ​നു​വി​​ന്റെ ആ​ലാ​പ​നം. ക​ണ്ണീ​രി​​നെ കാ​വ്യ​വ​ത്ക​രി​ച്ച പാ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ ഉ​ദ​യ​ഭാ​നു​വി​ന്റെ ശ​ബ്ദം സാ​ന്ദ്ര​മാ​യി. ക​ണ്ണീ​രി​ന്റെ വി​മ​ലീ​ക​ര​ണ​ശ​ക്തി​യി​ലാ​ണ് ഈ ​ഗാ​ന​ങ്ങ​ളെ​യെ​ല്ലാം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ‘ചു​ടു​ക​ണ്ണീ​രാ​ലെ​ൻ ജീ​വി​തം’ എ​ന്ന ‘ലൈ​ലാ​മ​ജ്നു’​വി​ലെ പാ​ട്ടി​ലെ ദുഃ​ഖ​തീ​വ്ര​ത​ക​ൾ ഉ​ദ​യ​ഭാ​നു​വി​ന്റെ ശ​ബ്ദ​ത്തി​ൽ നി​ർ​മ​ല​മാ​കു​ന്നു. അ​ലം​ഘ​നീ​യ​ങ്ങ​ളാ​യ പ്ര​പ​ഞ്ച​ര​ഹ​സ്യ​ങ്ങ​ളെ​യും സ​ർ​വ​നി​ഷ്ഫ​ല​ത​ക​ളെ​യും എ​ല്ലാം ക​ണ്ണീ​രി​ന്റെ വാ​ങ്മ​യ​മാ​ക്കി പാ​ട്ടി​ലാ​ക്കി​യ​ത് ഉ​ദ​യ​ഭാ​നു​വാ​യി​രു​ന്നു. ‘വെ​ള്ളി ന​ക്ഷ​ത്ര​മേ നി​ന്നെ നോ​ക്കി’ എ​ന്ന ച​ങ്ങ​മ്പു​ഴ​യു​ടെ വ​രി​ക​ളി​​ലെ പ്ര​ണ​യ​ശോ​കഛാ​യ​ക​ൾ മു​ഴു​വ​ൻ ഉ​ദ​യ​ഭാ​നു​വി​ന്റെ ശ​ബ്ദം പാ​ട്ടി​ന്റെ ഉ​ജ്ജ്വ​ല​മു​ഹൂ​ർ​ത്ത​മാ​ക്കി പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം ചെ​യ്തു. ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ടൊ​ഴു​കു​ന്ന വി​കാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ നൈ​സ​ർ​ഗി​ക പ്ര​വാ​ഹ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​യെ​ല്ലാം. വേ​ർ​പാ​ടി​ന്റെ വ്യ​ഥ​ക​ൾ തു​ളു​മ്പു​ന്ന ‘എ​വി​ടെ നി​ന്നോ എ​വി​ടെ​നി​ന്നോ’ എ​ന്ന പാ​ട്ടി​ലും ഉ​ദ​യ​ഭാ​നു​വി​ന്റെ കാ​ത​ര​സ്വ​ര​ത്തി​ന്റെ ഗ​ദ്ഗ​ദ​ങ്ങ​ൾ അ​ല​യ​ടി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ‘അ​മ്മ​യെ കാ​ണാ​ൻ’ എ​ന്ന സി​നി​മ​യി​​ലെ ‘പെ​ണ്ണാ​യി പി​റ​ന്നെ​ങ്കി​ൽ’ എ​ന്ന പാ​ട്ടി​ൽ ആ ​സ്വ​രം ഹൃ​ദ​യ​വേ​ദ​ന​യാ​ൽ ഇ​ട​റി​പ്പോ​യി​രു​ന്നു. റൊ​മാ​ന്റി​ക് മെ​ല​ങ്ക​ളി​ക​ൾ എ​ന്ന പാ​റ്റേ​ണി​ലു​ള്ള അ​വ​യു​ടെ സ​ക​ല​വ​​ശ്യ​ത​യോ​ടും​കൂ​ടി ഉ​ദ​യ​ഭാ​നു ആ​ല​പി​ച്ചു. ‘താ​ര​മേ താ​ര​മേ നി​ന്നു​ടെ നാ​ട്ടി​ൽ’ എ​ന്ന പാ​ട്ടി​ൽ ഉ​ദ​യ​ഭാ​നു​വി​​ന്റെ സ്വ​രം കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ഷാ​ദ​നി​ർ​ഭ​ര​മാ​യി.

    അ​ന​ശ്വ​ര​മാ​യ ശോ​ക​ഗാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ദ​യ​ഭാ​നു​വി​ന്റെ ക​ണ്ണീ​ർ നി​റ​ഞ്ഞ ആ​ലാ​പ​ന ഗ​രി​മ​ക​ൾ പ​ട​ർ​ന്നു. വേ​ദ​ന​യു​ടെ ആ​ഴ​ങ്ങ​ൾ ആ ​ഗാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ണ്ണീ​രി​ന്റെ ഉ​ള്ളു​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു. ‘ച​പ​ല വ്യാ​മോ​ഹ​ങ്ങ​ൾ’ എ​ന്ന ഗാ​ന​ത്തി​ൽ ക​ണ്ണീ​രി​ന്റെ തി​ക്ത​ത​ക​ൾ കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നു​ണ്ട്. പാ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം ദീ​ക്ഷി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള നൊ​മ്പ​ര​ശ്രു​തി​ക​ൾ ഘ​ന​ഗാം​ഭീ​ര്യ​മു​ള്ള ആ ​ശ​ബ്ദ​ത്തി​ൽ സു​ന്ദ​ര​മാ​യി. അ​വ​സാ​ന കാ​ല​ത്ത് അ​ദ്ദേ​ഹം പാ​ടി​യ ‘കാ​റ്റു​പ​റ​ഞ്ഞ​തും ക​ട​ലു​പ​റ​ഞ്ഞ​തും’ എ​ന്ന പാ​ട്ടി​ലു​മൊ​ക്കെ ശോ​ക​ഭാ​വ​ത്തി​ന്റെ അ​ന്ത​ർ​ധാ​ര​ക​ളു​ണ്ട്. ‘തേ​ങ്ങീ​ട​ല്ലേ തേ​ങ്ങീ​ട​ല്ലേ തേ​ൻ​കു​യി​ലേ’ (മു​ടി​യ​നാ​യ പു​​ത്ര​ൻ -ബാ​ബു​രാ​ജ്) എ​ന്ന പാ​ട്ടി​​ലെ വി​ഷാ​ദ​ച്ഛാ​യ​ക​ളെ ഉ​ദ​യ​ഭാ​നു​വി​ന്റെ സ്വ​രം വി​കാ​ര​ഭ​രി​ത​വും വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​വു​മാ​ക്കി.

    ക​ണ്ണീ​രി​ന്റെ കാ​ണാ​ക​നി​വു​ക​ൾ പാ​ട്ടി​ലാ​ക്കി​യ മ​റ്റൊ​രു ഗാ​യ​ക​ശ​ബ്ദ​മാ​യി​രു​ന്നു കോ​ഴി​ക്കോ​ട് അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ. വി​ഷാ​ദ​ത്തി​ന്റെ ഋ​തു​ശോ​ഭ​ക​ളെ വി​സ്തൃ​ത​മാ​ക്കി​യ ശ​ബ്ദ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ബ്ദു​ൽ​ഖാ​ദ​റി​ന്റേ​ത്. ‘എ​ങ്ങ​നെ നീ ​മ​റ​ക്കും കു​യി​ലേ’ എ​ന്ന ഒ​രൊ​റ്റ പാ​ട്ടി​ൽ​ത്ത​ന്നെ ബാ​ഷ്പാ​കു​ല​മാ​യ ഒ​രു ​പ്ര​ണ​യ​ത്തി​ന്റെ ശ​ബ്ദ​ത്തെ നാം ​തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു. ക​ണ്ണീ​രി​നെ അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ ത​ന്റെ പാ​ട്ടു​ക​ളി​ലെ കേ​​​ന്ദ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്ത് നി​ർ​ത്തി. ‘എ​ങ്ങി​നെ നീ ​മ​റ​ക്കും കു​യി​ലേ’ എ​ന്ന പാ​ട്ട് കേ​ൾ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ബാ​ഷ്പാ​കു​ല​മാ​കാ​തെ പോ​കി​ല്ല ആ​രു​ടെ​യും മി​ഴി​ക​ൾ. ‘ഓ​ടി​ക്ക​ളി​ച്ച​തും പാ​ടി​പ്പ​റ​ഞ്ഞ​തും ഒ​ന്നാ​യ് ക​ണ്ണീ​രി​ൽ നീ​ന്തി​ക്ക​ളി​ച്ച​തും’ എ​ങ്ങ​നെ നീ ​മ​റ​ക്കും കു​യി​ലേ എ​ന്ന പാ​ട്ടി​ൽ ക​ണ്ണീ​രി​റ്റി​ക്കു​ന്നു. പാ​ട്ട് കേ​ൾ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ‘എ​ന്തൊ​രു തീ​രാ​ത്ത തീ​രാ​ത്ത ശോ​കം’ എ​ന്ന് നാം ​നി​ശ്ശ​ബ്ദ​രാ​യി ക​ണ്ണീ​ർ പൊ​ഴി​ക്കു​ന്നു.

    ‘നീ​യെ​ന്ത​റി​യു​ന്നു നീ​ല​ത്താ​ര​മേ’ എ​ന്ന പാ​ട്ടി​ലെ ഒ​റ്റ​ക്കി​രു​ന്നു ക​ര​യു​ന്ന​വ​ന്റെ നി​ശ്ശ​ബ്ദ ചോ​ദ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​റി​ന്റെ ശ​ബ്ദ​ത്തി​ൽ നാം ​കേ​ട്ട​ത്. ‘മ​ണ്ണി​ലു​ള്ള ക​ണ്ണു​നീ​രി​ൻ ചൂ​ട​റി​യാ​മോ’ എ​ന്നും ‘മാ​ന​വ​ന്റെ നെ​ഞ്ചി​ലെ നോ​വ​റി​യാ​മോ’ എ​ന്നു​മൊ​ക്കെ നീ​ല​ത്താ​ര​ത്തോ​ട് ആ​രാ​യു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​നി​സ്സ​ഹാ​യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ സ്വ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്.

    ക​ണ്ണീ​രി​ന്റെ ക​വി​ത​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പാ​ട്ടു​ണ്ടാ​ക്കി പാ​ടി​യ ബാ​ബു​രാ​ജി​നെ മ​റ​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല​ല്ലോ മ​ല​യാ​ളി​ക്ക്. ​ബാ​ബു​രാ​ജ് പാ​ടി​യ പാ​ട്ടു​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം ത​ന്നെ ക​ണ്ണീ​രി​ന്റെ വാ​ങ്മ​യ സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ൾ കാ​ണാം. ആ ​ഗാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നൊ​ഴു​കു​ന്ന ക​ദ​ന​ത്തി​ന്റെ ക​ണ്ണീ​ർ ന​ദി​ക​ൾ കാ​ണാ​തി​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. ‘പൊ​ട്ടി​ത്ത​ക​ർ​ന്ന കി​നാ​വി​ന്റെ മ​യ്യ​ത്ത് കെ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ച്ചു ക​ര​യു​ന്ന പെ​ണ്ണേ’ എ​ന്ന പാ​ട്ടി​ൽ ബാ​ബു​രാ​ജി​ന്റെ ആ​ർ​ദ്ര സ്വ​രം ആ ​പാ​ട്ടി​ൽ ക​ണ്ണീ​രി​ന്റെ ശ​മി​ക്കാ​ത്ത കാ​ല​വ​ർ​ഷം പോ​ലെ ന​മ്മു​ടെ കാ​തി​ൽ പെ​യ്തു​നി​റ​ഞ്ഞു. ‘മൈ​ലാ​ഞ്ചി​ത്തോ​പ്പി​ൽ മ​യ​ങ്ങി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മൊ​ഞ്ച​ത്തി’ എ​ന്ന ആ​ദ്യ ഗാ​ന​ത്തി​ൽ പോ​ലും ബാ​ബു​രാ​ജി​ന്റെ ക​ണ്ഠ​ത്തി​ൽ നി​ന്നൊ​ഴു​കു​ന്ന കാ​ത​ര​ത​ക​ൾ നാ​മ​റി​യു​ന്നു​ണ്ട്.

    ക​ണ്ണീ​രി​ന്റെ തി​ക്ത​ത​ക​ൾ പാ​ട്ടി​ലാ​ക്കി​യ മ​റ്റൊ​രാ​ൾ ബ്ര​ഹ്മാ​ന​ന്ദ​നാ​ണ്. അ​ദ്ദേ​ഹം പാ​ടി​യ പാ​ട്ടു​ക​ൾ തി​ര​ശ്ശീ​ല​യി​ൽ അ​ഭി​ന​യി​ച്ചു ഫ​ലി​പ്പി​ച്ച​ത് ത​ക​ർ​ന്ന കാ​മു​ക ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു. ക​ണ്ണീ​രി​ലൂ​ടെ ഹൃ​ദ​യ വി​കാ​ര​ങ്ങ​ളെ നി​ർ​മ​ല വി​ശു​ദ്ധ​മാ​ക്കി പാ​ട്ടി​നെ തി​ള​ക്ക​മാ​ർ​ന്ന ശി​ൽ​പ​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ബ്ര​ഹ്മാ​ന​ന്ദ​ൻ. ‘നീ​ല​നി​ശി​ഥി​നി’, ‘താ​ര​ക രൂ​പി​ണി’ എ​ന്നീ പാ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ ക​ര​യു​ന്ന ഒ​രു കാ​മു​ക​ന്റെ മേ​ൽ​വി​ലാ​സം കു​റി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ‘ക​ന​കം​മൂ​ലം ദുഃ​ഖം ദുഃ​ഖ​മ​യം ജീ​വി​തം’ എ​ന്ന മ​റ്റൊ​രു​പാ​ട്ടി​ൽ ബ്ര​ഹ്മാ​ന​ന്ദ​ന്റെ സ്വ​രം ദുഃ​ഖ​ഭ​രി​ത​മാ​കു​ന്നു. ‘ക്ഷേ​ത്ര​മേ​തെ​ന്ന​റി​യാ​ത്ത തീ​ർ​ഥ​യാ​ത്ര’, ‘ദേ​വ​ഗാ​യ​ക​നെ ദൈ​വം ശ​പി​ച്ചു’ എ​ന്നീ പാ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ അ​ന്ത​ർ​ലീ​ന​മാ​യ ക​ണ്ണീ​രു​പ്പു​ക​ല​ർ​ന്ന തു​ള്ളി​ക​ൾ ന​മ്മു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പ​ട​ർ​ന്നി​റ​ങ്ങു​ന്നു​ണ്ട്.

    വി.​ടി. മു​ര​ളി​യു​ടെ ആ​ലാ​പ​ന​ത്തി​ലും ക​ര​ളു​രു​ക്ക​ലു​ണ്ട്. ‘മാ​ത​ള​ത്തേ​നു​ണ്ണാ​ൻ’ ‘പൊ​ന്ന​ര​ളി​പ്പൂ​വൊ​ന്നു’ ‘ഓ​ത്തു​പ​ള്ളി​യി​ൽ’ ‘കാ​ലം പ​റ​ക്ക​ണ്’ എ​ന്നീ പാ​ട്ടു​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം ആ​ർ​ദ്ര​ഭാ​വം ചോ​ർ​ന്നു​പോ​വാ​തെ​യു​ള്ള ഒ​രാ​ലാ​പ​നാ​വി​ഷ്കാ​ര​മു​ണ്ട്. അ​തി​ൽ ന​ഷ്ട​പ്ര​ണ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും ഗൃ​ഹാ​തു​ര​ത​യു​ടെ​യും ജീ​വി​ത ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ​യു​മൊ​ക്കെ ആ​ത്മ​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ക​ല​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. വാ​ക്കു​ക​ളി​ലെ ഭാ​വ​ത​ല​ങ്ങ​ളെ സ്വ​ര​വി​ശു​ദ്ധി​യി​ൽ തൊ​ട്ടു​ത​ലോ​ടു​ന്ന ശാ​ന്ത​വും സൗ​മ്യ​വു​മാ​യ ഒ​രാ​ലാ​പ​ന രീ​തി​യാ​ണ് വി.​ടി. മു​ര​ളി​യു​ടേ​ത്.

    ‘കാ​ട്ടു​ചെ​മ്പ​കം പൂ​ത്തു​ല​യു​മ്പോ​ൾ, ക​ര​ളി​ൽ​മാ​ത്രം ക​ണ്ണീ​ര​രു​വി’ എ​ന്ന പാ​ട്ടി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു എ.​എം. രാ​ജ​യു​ടെ സ്വ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ പ്ര​വ​ഹി​ച്ച ക​ണ്ണീ​ര​രു​വി​ക​ൾ. ‘മാ​ന​സേ​ശ്വ​രി മാ​പ്പു ത​രൂ’ എ​ന്ന പാ​ട്ടി​ലും ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു ക​ണ്ണീ​ർ പ്ര​വാ​ഹ​മു​ണ്ട്. പി​ന്നീ​ടെ​ത്ര​യോ ഗാ​യ​ക​സ്വ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ണ്ണീ​രി​ന്റെ മ​ന​ശ്ശാ​സ്ത്രം വെ​ളി​ച്ച​മാ​യ് നി​വേ​ദി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. വ്യ​സ​ന​സ​ങ്കീ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​യി എ​ത്ര​യോ പാ​ട്ടു​ക​ൾ നാം ​കേ​ട്ടു. ‘ഏ​കാ​ന്ത​പ​ഥി​ക​ൾ ഞാ​ൻ’ എ​ന്ന പാ​ട്ടി​ലും ‘ക​രി​മു​കി​ൽ​ക്കാ​ട്ടി​ലെ’ എ​ന്ന പാ​ട്ടി​ലു​മൊ​ക്കെ ജ​യ​ച​ന്ദ്ര ശ​ബ്ദ​ത്തി​ൽ ഘ​നീ​ഭ​വി​ച്ച ക​ണ്ണു​നീ​ർ​ത്തു​ള്ളി​ക​ൾ കാ​ണാ​നാ​വും. ‘ക​ര​യു​ന്നോ പു​ഴ ചി​രി​ക്കു​ന്നോ’ എ​ന്ന പാ​ട്ടി​ലും യേ​ശു​ദാ​സി​ന്റെ മ​ന്ദ്ര​മ​ധു​ര സ്വ​രം അ​തി​ലെ ക​ദ​ന​വി​താ​ന​ത്തെ മി​ഴി​നീ​രി​ലി​ട്ടു​മു​ക്കു​ന്നു.

    വേ​ണു നാ​ഗ​വ​ള്ളി അ​ഭി​ന​യി​ച്ച കാ​മു​ക ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ യേ​ശു​ദാ​സി​ന്റെ സ്വ​രം കാ​ൽ​പ​നി​ക​വും വി​ര​ഹ​കാ​ത​ര​വു​മാ​യി പ​രി​ണ​മി​ച്ച​ത് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്. ‘എ​ന്റെ ക​ടി​ഞ്ഞൂ​ൽ പ്ര​ണ​യ​ക​ഥ​യി​ലെ’, ‘കൃ​ഷ്ണ തു​ള​സി ക​തി​രു​ക​ൾ ചൂ​ടി​യ’, ‘ന​ഷ്ട​വ​സ​ന്ത​ത്തി​ൽ ത​പ്ത നി​ശ്വാ​സ​മേ’, ‘പൂ​വി​ൽ​നി​ന്നും മ​ണം പി​രി​യു​ന്നു’ തു​ട​ങ്ങി​യ പാ​ട്ടു​ക​ളൊ​ക്കെ​യും വേ​ണു നാ​ഗ​വ​ള്ളി​യു​ടെ അ​ഭി​ന​യ​മു​ഹൂ​ർ​ത്ത​ങ്ങ​ളി​ൽ സാ​ർ​ഥ​ക​മാ​യ​ത് യേ​ശു​ദാ​സി​ന്റെ ആ​ലാ​പ​ന​ത്തി​ലെ വി​ഷാ​ദ​ഗ​രി​മ​ക​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു. എം.​ബി. ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന്റെ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​തേ​റെ പ്ര​ക​ട​വു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ങ്ങ​നെ ക​ണ്ണീ​രി​ന്റെ ക​വി​ത​ക​ളെ വി​ലാ​പ​ഗീ​ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ശീ​ർ​ഷ​ക പ​ദ​വി​യി​ലേ​ക്കു​യ​ർ​ത്തി​യ ഗാ​യ​ക​രാ​ണി​വ​രെ​ല്ലാം. ക​ര​യു​വാ​നാ​യ് പി​റ​ന്ന കാ​മു​ക ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശ​ബ്ദം ന​ൽ​കി​യ​ത് വ​ഴി മ​ല​യാ​ള ഗാ​ന​ശാ​ഖ​യി​ൽ അ​വ​ർ വി​ഷാ​ദ​ത്തി​ന്റെ ശ്യാ​മ​സ​രോ​വ​ര​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​ത്തു. ആ ​ഗാ​ന​ങ്ങ​ളൊ​ക്കെ മ​ല​യാ​ളി മ​ന​സ്സി​ന്റെ ശോ​ക​രാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ ക​ണ്ണീ​രെ​ന്ന ഒ​രൊ​റ്റ രൂ​പ​ക​ത്തി​ന്റെ ചി​മി​ഴി​ൽ പ​ക​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Malayalam CinemaKP UdayabhanuBaburajMusic
    News Summary - music feature
    Similar News
    Next Story
    X