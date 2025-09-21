Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Music Feature
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 2:21 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 2:21 PM IST

    പാ​​​ട്ടി​​​ന്റെ​​​ മൈ​​​നാ​​​ക​​​പ്പൊ​​​ൻ​​​മു​​​ടി​​​യി​​​ൽ

    jhonson
    ജോൺസൺ

    ജീ​​​വി​​​ത​​​ത്തി​​​ന്റെ അ​​​നു​​​ഭൂ​​​തി​​​സാ​​​​ന്ദ്ര​​​ത​​​ക​​​ളെ പാ​​​ട്ടി​​​ലെ ഭാ​​​വ​​​പ്ര​​​കാ​​​ശ​​​ന​​​സാ​​​ധ്യ​​​ത​​​ക​​​ളാ​​​ക്കി മാ​​​റ്റി​​​യ സം​​​ഗീ​​​ത​​​സം​​​വി​​​ധാ​​​യ​​​ക​​​രി​​​ൽ ശ്ര​​​ദ്ധേ​​​യ​​​നാ​​​യി​​​രു​​​ന്നു​ ജോ​​​ൺ​​​സ​​​ൺ. അ​​​തി​​​നാ​​​ലാ​​​ണ് അ​​​ദ്ദേ​​​ഹം ഇ​​​ല്ലാ​​​താ​​​യി​​​ട്ടും ആ ​​​ഗാ​​​ന​​​ങ്ങ​​​ൾ ‘ഭാ​​​വ​​​ഗീ​​​തി ത​​​ൻ മാ​​​ധു​​​രി’​​​യാ​​​യി ഇ​​​പ്പോ​​​ഴും ഓ​​​ർ​​​മി​ക്ക​​​പ്പെ​​​ടു​​​ന്ന​​​ത്. ജോ​​​ൺ​​​സ​​​ൺ​​ ഗീ​​​തി​​​ക​​​ളു​​​ടെ നി​​​സ്തു​​​ല​​​വ​​​ശ്യ​​​ത​​​യും ക​​​മ​​​നീ​​​യ​​​ത​​​യും അ​​​ത്ര​​​ക്കു​​​ണ്ടാ​​​യി​​​രു​​​ന്നു. മ​​​ല​​​യാ​​​ള ച​​​ല​​​ച്ചി​​​ത്ര​​​ഗാ​​​ന​​ ശാ​​​ഖ​​​യി​​​ലെ ഈ​​​ടു​​​റ്റ ആ​​​വി​​​ഷ്‍കാ​​​ര​​​ങ്ങ​​​ളാ​​​യി മാ​​​റി ആ ​​​ഗാ​​​ന​​​ങ്ങ​​​ൾ.

    പാ​​​ട്ടി​​​ൽ ജോ​​​ൺ​​​സ​​​ൺ സ​​​മ​​​ന്വ​​​യി​​​പ്പി​​​ച്ച വ്യാ​​​ക​​​ര​​​ണ​​​വും ലാ​​​വ​​​ണ്യ​​​വും നി​​​ർ​​​ണ​യി​​​ക്കാ​​​നാ​​​വാ​​​ത്ത​​​താ​​​ണ്.​ ജോ​​​ൺ​​​സ​​​ന്റെ ഗാ​​​ന​​​ക​​​ല​​​യു​​​ടെ സ​​​മു​​​ച്ച​​​യം വ​​​ലു​​​താ​​​ണ്. ന​​​മ്മെ വ​​​ര​​​വേ​​​ൽ​​​ക്കു​​​ന്ന നി​​​ര​​​വ​​​ധി ക​​​മാ​​​ന​​​ങ്ങ​​​ളു​​​ണ്ട​​​തി​​​ൽ. ഗാ​​​ന​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ൽ അ​​​ദ്ദേ​​​ഹം നെ​​​യ്തെ​​​ടു​​​ക്കു​​​ന്ന ഇ​​​ഴ​​​യ​​​ടു​​​പ്പ​​​ങ്ങ​​​ൾ ശ്ര​​​ദ്ധാ​​​ർ​​​ഹ​​​മാ​​​ണ്. ഗ​​​മ​​​ക​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ൽ തോ​​​റ്റി​​​യെ​​​ടു​​​ക്കു​​​ന്ന സം​​​ഗീ​​​തം മാ​​​ത്ര​​​മ​​​ല്ല അ​​​ത്. കോ​​​ഡു​​​ക​​​ളു​​​ടെ സ​​​ര​​​ള​​​വ്യാ​​​ഖ്യാ​​​ന​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ൽ ​​പി​​​റ​​​വി​​​യെ​​​ടു​​​ക്കു​​​ന്ന സ​​​മാ​​​ന​​​ത​​​യി​​​ല്ലാ​​​ത്ത സം​​​ഗീ​​​ത​​​മാ​​​ണ്.

    സം​​​ഗീ​​​ത​​​ത്തെ ഹാ​​​ർ​​​മ​​​ണി​​​ക് ആ​​​ക്കാ​​​ൻ ശ്ര​​​മി​​​ച്ചു ജോ​​​ൺ​​​സ​​​ൺ. ഓ​​​ർ​​​ക്ക​​​സ്ട്രേ​​​ഷ​​​ൻ സ്വ​​​രൂ​​​പ​​​മാ​​​ണ് ജോ​​​ൺ​​​സ​​​ൺ പാ​​​ട്ടി​​​ലെ സ​​​വി​​​ശേ​​​ഷ​​ പ്ര​​​തി​​​നി​​​ധാ​​​നം. ഫോ​​​ക്കും​ വെ​​​സ്റ്റേ​​​ണും സ​​​മ​​​ന്വ​​​യി​​​ക്കു​​​ന്ന ഗാ​​​ന​​​ങ്ങ​​​ളു​​​ടെ പാ​​​ര​​​മ്യ​​​മാ​​​യി​​​രു​​​ന്ന അ​​​വ. എ​​​ല്ലാ വി​​​കാ​​​ര​​​ങ്ങ​​​ളും പാ​​​ട്ടി​​​ലേ​​​ക്ക് വി​​​വ​​​ർ​​​ത്ത​​​നം ചെ​​​യ്തു ജോ​​​ൺ​​​സ​​​ൺ. പ്ര​​​ണ​​​യ​​​വും വി​​​ര​​​ഹ​​​വും വി​​​ഷാ​​​ദ​​​വും ശോ​​​ക​​​വും മൗ​​​ന​​​വു​​​മെ​​​ല്ലാം ആ ​​​ഗാ​​​ന​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ൽ സാ​​​​​​​​​ന്ദ്ര​​​മാ​​​യി. കോ​​​റ​​​ൽ സിം​​​ഫ​​​ണി​​​ക​​​ൾ ജോ​​​ൺ​​​സ​​​ന്റെ ഗാ​​​ന​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ലെ സാ​​​ധ്യ​​​ത​​​ക​​​ളാ​​​യി​​​രു​​​ന്നു.

    പാ​​​ശ്ചാ​​​ത്യ​​​സ്വ​​​ര​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ൽ ഗാ​​​ന​​​മാ​​​വി​​​ഷ്‍ക​​​രി​​​ക്കു​​​മ്പോ​​​ഴും ഗാ​​​ന​​​ര​​​ച​​​യി​​​താ​​​ക്ക​​​ളു​​​ടെ കാ​​​വ്യ​​​ഭാ​​​വ​​​ന​​​ക​​​ൾ​​​ക്ക് അ​​​ദ്ദേ​​​ഹം കേ​​​ര​​​ളീ​​​യ​​​മാ​​​യ സം​​​ഗീ​​​ത​​​സാ​​​രം ന​​​ൽ​​​കി. വ​​​രി​​​ക​​​ൾ​​​ക്ക് സ​​​വി​​​ശേ​​​ഷ​​​മാ​​​യ അ​​​ർ​​​ഥ​​​വ്യാ​​​പ്തി​​​യു​​​ണ്ടാ​​​ക്കി. പ്ര​​​കൃ​​​തി​​​യെ അ​​​ദ്ദേ​​​ഹം സ്വ​​​ന്തം ഗാ​​​ന​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ലെ കേ​​​ന്ദ്ര​​​സ്ഥാ​​​ന​​​ത്ത് നി​​​ർ​​​ത്തി. പ്ര​​​കൃ​​​തി​​​യി​​​ലെ ഭൗ​​​മ​​​ശ​​​ബ്ദ​​​രാ​​​ജി​​​യെ ജോ​​​ൺ​​​സ​​​ണി​​​ലെ സം​​​ഗീ​​​ത​​​സം​​​വി​​​ധാ​​​യ​​​ക​​​ൻ ഏ​​​റെ സ​​​മ്പ​​​ന്ന​​​മാ​​​ക്കി. ‘ദേ​​​വ​​​ക​​​ന്യ​​​ക’, ‘ത​​​ങ്ക​​​ത്തോ​​​ണി’, ‘മൈ​​​നാ​​​ക​​​പ്പൊ​​​ൻ​​​മു​​​ടി​​​യി​​​ൽ’, ​‘വെ​​​ള്ളാ​​​ര​​​പ്പൂ​​​മ​​​ല മേ​​​ലേ’, ‘സൂ​​​ര്യാം​​​ശു​​​വേ​​​തോ വ​​​യ​​​ൽ​​​പ്പൂ​​​വി​​​ലും...’ ഇ​​​ങ്ങ​​​നെ എ​​​ത്ര​​​യോ ഗാ​​​ന​​​ങ്ങ​​​ൾ ഇ​​​തി​​​നു​​​ദാ​​​ഹ​​​ര​​​ണ​​​ങ്ങ​​​ളാ​​​ണ്. മ​​​ണ്ണി​​​ന്റെ പ്രാ​​​ർ​​​ഥ​​​നാ​​​ലാ​​​വ​​​ണ്യ​​​വും വി​​​ണ്ണി​​​ന്റെ ആ​​​ശം​​​സ​​​യും ചേ​​​ർ​​​ന്ന ഗാ​​​ന​​​ങ്ങ​​​ളാ​​​യി​​​രു​​​ന്നു അ​​​വ​​​യെ​​​ല്ലാം.

    ഓ​​​ർ​​​ക്ക​​​സ്ട്രേ​​​ഷ​​​ന്റെ വി​​​ന്യാ​​​സ​​​ത്തി​​​ൽ ജോ​​​ൺ​​​സ​​​ൺ ഇ​​​ത്ത​​​രം പാ​​​ട്ടു​​​ക​​​ളി​​​ൽ സൂ​​​ക്ഷ്മ​​​മാ​​​യും സാ​​​ർ​​​ഥ​​​ക​​​മാ​​​യും ഇ​​​ട​​​പെ​​​ടു​​​ന്നു. അ​​​തി​​​ൽ മീ​​​ട്ടു​​​ന്ന സം​​​ഗീ​​​ത​​​വും ശ്ര​​​വി​​​ക്കു​​​ന്ന സം​​​ഗീ​​​ത​​​വും ഒ​​​ന്നാ​​​കു​​​ന്നു. പ​​​ല​​​ത​​​രം നി​​​ലാ​​​വു​​​ക​​​ളെ​ ജോ​​​ൺ​​​സ​​​ൺ ത​​​ന്റെ ഗാ​​​ന​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ൽ​ തെ​​​ളി​​​യി​​​ച്ചു​​​നി​​​ർ​​​ത്തി. സം​​​ഗീ​​​ത​​​ത്തി​​​ന്റെ പ​​​ദാ​​​വ​​​ലി​​​ക​​​ളി​​​ൽ അ​​​ത്ര​​​ക്കും ശ്ര​​​ദ്ധി​​​ച്ചാ​​​യി​​​രു​​​ന്നു അ​​​ത്. അ​​​ത്ത​​​രം ഗാ​​​ന​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ലെ മ്യൂ​​​സി​​​ക്ക​​​ൽ നൊ​ട്ടേ​​​ഷ​​​നു​​​ക​​​ളു​​​ടെ ഇ​​​ലാ​​​ബ​​​റേ​​​ഷ​​​ൻ​​​സ് ശ്ര​​​ദ്ധി​​​ച്ചാ​​​ല​​​റി​​​യാം ജോ​​​ൺ​​​സ​​​ന്റെ സം​​​ഗീ​​​ത​​​മി​​​ക​​​വു​​​ക​​​ൾ.

    മൊ​​​സാ​​​ർ​​​ട്ടും ബീ​​​ഥോ​​​വ​​​നും ബാ​​​ഹു​​​വു​​​മെ​​​ല്ലാം ജോ​​​ൺ​​​സ​​​ന്റെ സം​​​ഗീ​​​ത​​​ത്തെ പ​​​രോ​​​ക്ഷ​​​മാ​​​യി സ്വാ​​​ധീ​​​നി​​​ച്ചു. മൂ​​​വ​​​ന്തി​​​ക്കു​​​ശേ​​​ഷ​​​മു​​​ള്ള നി​​​ലാ​​​വും അ​​​ർ​​​ധ​​​രാ​​​ത്രി നി​​​ലാ​​​വു​​​മൊ​​​ക്കെ ജോ​​​ൺ​​​സ​​​ൺ ത​​​​ന്റെ പാ​​​ട്ടു​​​ക​​​ളി​​​ൽ വി​​​ല​​​യി​​​പ്പി​​​ച്ചു. മൂ​​​ൺ​​​ലൈ​​​റ്റ് സൊ​​​നാ​​​റ്റ, ലി​​​സ്റ്റി​​​ന്റെ ‘ലൈ​​​ബ്സ്ട്രോം’ (Leibstram), ‘മൈ ​​​പി​​​യാ​​​നോ​​​ഹീ​​​റോ’, ഷൂ​​​മാ​​​നി​​​ന്റെ ‘ട്രൂ​​​മെ​​​റോ​​​യ്’ എ​​​ന്നി​​​വ​​​യെ​​​ല്ലാം ജോ​​​ൺ​​​സ​​​ന്റെ സം​​​ഗീ​​​ത​​​ത്തെ അ​​​ബോ​​​ധ​​​പ​​​ര​​​മാ​​​യി സ്വാ​​​ധീ​​​നി​​​ച്ചു​​​ണ്ടാ​​​കാം. ‘മൂ​​​വ​​​ന്തി​​​യാ​​​യ് പ​​​ക​​​ലി​​​ൽ’, ‘മ​​​ഞ്ഞും നി​​​ലാ​​​വും’, ‘എ​​​ന്നു​​​മൊ​​​രു പൗ​​​ർ​​​ണ​​​മി​​​​യേ’, ‘പി​​​ൻ​​​നി​​​ലാ​​​വി​​​ൻ പൂ​​​വി​​​ട​​​ർ​​​ന്നു’, ‘പൊ​​​ന്ന​​​മ്പി​​​ളി​​​കാ​​​ത്തു​​​നി​​​ൽ​​​ക്കും’, ‘നീ​​​ല​​​രാ​​​വി​​​ന്നു നി​​​ന്റെ’, ‘പാ​​​തി​​​രാ പാ​​​ൽ​​​ക്ക​​​ട​​​വി​​​ൽ’, ‘ആ​​​കാ​​​ശ​​​മാ​​​കെ’, ‘മൈ​​​നാ​​​ക​​​പ്പൊ​​​ൻ​​​മു​​​ടി​​​യി​​​ൽ’, ‘പാ​​​തി​​​മെ​​​യ് മ​​​റ​​​​ഞ്ഞ​​​തെ​​​​ന്തേ’, ‘ആ​​​കാ​​​ശ​​​മാ​​​കെ’, ‘നി​​​ലാ​​​വി​​​ന്റെ’, ‘അ​​​രു​​​ണ​​​കി​​​ര​​​ണ​​​മ​​​ണി’... അ​​​ങ്ങ​​​നെ നി​​​ലാ​​​വി​​​ന്റെ വ്യ​​​ത്യ​​​സ്ത യാ​​​മ​​​ങ്ങ​​​ൾ പാ​​​ട്ടി​​​ൽ നി​​​രു​​​പ​​​മ​​​മാ​​​ക്കി ജോ​​​ൺ​​​സ​​​ൺ. നി​​​ലാ​​​വി​​​ല്ലാ​​​ത്ത നേ​​​ര​​​ങ്ങ​​​ളെ​​​യും ജോ​​​ൺ​​​സ​​​ൺ പാ​​​ട്ടി​​​ലാ​​​ക്കി. ‘നേ​​​രം മ​​​യ​​​ങ്ങി​​​യ നേ​​​രം’, ‘പ്ര​​​ദോ​​​ഷ കു​​​ങ്കു​​​മം’, ‘മ​​​ധു​​​ച​​​​ന്ദ്രി​​​കേ നീ ​​​മ​​​റ​​​യു​​​ന്നു​​​വോ’, ‘യാ​​​മി​​​നീ​​​മ​​​ണ്ഡ​​​പ​​​ങ്ങ​​​ൾ’, ‘പാ​​​തി മാ​​​ഞ്ഞ പാ​​​ട്ടു​​​മാ​​​യ്’ ഇ​​​ങ്ങ​​​നെ പാ​​​ട്ടി​​​ലെ നേ​​​രം മ​​​ങ്ങി​​​യ നേ​​​ര​​​ങ്ങ​​​ൾ നി​​​ര​​​വ​​​ധി​​​യാ​​​ണ്.

    ഹാ​​​ർ​​​മ​​​ണി​​​യു​​​ടെ അ​​​ടി​​​സ്ഥാ​​​ന​​​ത്തി​​​ൽ പ​​​ല സ്വ​​​ര​​​സ്ഥാ​​​ന​​​ത്ത​​​ട്ടു​​​ക​​​ളി​​​ൽ നി​​​ര​​​ത്തി, ഒ​​​രേ സാ​​​ഹി​​​ത്യം പ​​​ല ഈ​​​ണ​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ൽ ഒ​​​രേ​സ​​​മ​​​യം പാ​​​ടു​​​ന്ന​​​താ​​​ണ് കോ​​​റ​​​ൽ സിം​​​ഫ​​​ണി​​​ക​​​ൾ.​ കോ​​​റ​​​ൽ സിം​​​ഫ​​​ണി​​​ക​​​ൾ ജോ​​​ൺ​​​സ​​​ന്റെ ഗാ​​​ന​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ൽ സ​​​ജീ​​​വ​​​മാ​​​യി​​​രു​​​ന്നു. ‘മ​​​ഞ്ഞും നി​​​ലാ​​​വും’, ‘സൂ​​​ര്യാം​​​ശു​​​​വോ​​​രോ വ​​​യ​​​ൽ​​​പ്പൂ​​​വി​​​ലും’, ‘താ​​​ര​​​ക​​​ങ്ങ​​​ൾ താ​​​ഴെ​​​വ​​​ന്നു’, ‘മം​​​ഗ​​​ല്യ​​​യാ​​​മം’ ഇ​​​ങ്ങ​​​നെ​​​യു​​​ള്ള ഗാ​​​ന​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ൽ ഇ​​​ത്ത​​​രം കോ​​​റ​​​സി​​​ന്റെ സൗ​​​ന്ദ​​​ര്യം സം​​​ഗീ​​​ത​​​മാ​​​യി വി​​​ട​​​രു​​​ന്നു​​​ണ്ട്. രാ​​​ഗ​​​ങ്ങ​​​ളു​​​ടെ അ​​​ടി​​​സ്ഥാ​​​ന​​​ഭാ​​​വ​​​ങ്ങ​​​ൾ മാ​​​റ്റി പാ​​​ട്ടു​​​ണ്ടാ​​​ക്കു​​​ന്ന​​​തി​​​ൽ ​ജോ​​​ൺ​​​സ​​​ൺ​ പ്ര​​​ത്യേ​​​ക​​​മാ​​​യ മി​​​ക​​​വ് പ്ര​​​ക​​​ടി​​​പ്പി​​​ച്ചി​​​രു​​​ന്നു. ഹം​​​സ​​​ധ്വ​​​നി​​​യു​​​ടെ അ​​​ടി​​​സ്ഥാ​​​ന​​​ഭാ​​​വ​​​മാ​​​യ ആ​​​ഹ്ലാ​​​ദ​​​ത്തി​​​ൽ​​​നി​​​ന്ന് മാ​​​റി വി​​​ഷാ​​​ദ​​​ഭ​​​രി​​​ത​​​മാ​​​യ ആ​​​ലോ​​​ച​​​ന​​​ക​​​ൾ കൊ​​​ണ്ടു​​​വ​​​രു​​​ന്നു​​​ണ്ട് ‘‘ഊ​​​ഞ്ഞാ​​​ലു​​​റ​​​ങ്ങി’’ എ​​​ന്ന പാ​​​ട്ടി​​​ൽ.

    നീ​​​ലാം​​​ബ​​​രി രാ​​​ഗ​​​ത്തി​​​ന്റെ താ​​​രാ​​​ട്ടു​​​രീ​​​തി​​​യെ ദ്രു​​​ത​​​മാ​​​ക്കി ‘മൈ​​​നാ​​​ക​​​പ്പൊ​​​ൻ​​​മു​​​ടി​​​യി​​​ൽ’ എ​​​ന്ന ഗാ​​​നം ചി​​​ട്ട​​​പ്പെ​​​ടു​​​ത്തി. വൃ​​​ന്ദാ​​​വ​​​ന​​​സാ​​​രം​​​ഗ​​​യി​​​ൽ ‘ഗോ​​​പി​​​കേ നി​​​ൻ​​​വി​​​ര​​​ൽ’ എ​​​ന്ന പാ​​​ട്ടു​​​ള്ള​​​തു​​​പോ​​​ലെ അ​​​തേ രാ​​​ഗ​​​ത്തി​​​ൽ ‘ആ​​​ദ്യ​​​മാ​​​യ് ക​​​ണ്ട​​​നാ​​​ൾ’ എ​​​ന്ന പാ​​​ട്ടു​​​മു​​​ണ്ടാ​​​കു​​​ന്നു. ഹം​​​സ​​​ധ്വ​​​നി​​​യി​​​ലെ ‘രാ​​​ഗ​​​രൂ​​​പി​​​ണി’​​​യും ‘ഏ​​​തോ ജ​​​ന്മ​​​ക​​​ൽ​​​പ​​​ന​​​യും’ ഒ​​​രു​​​പോ​​​ലെ ധ​​​ന്യ​​​മാ​​​കു​​​ന്നു. മോ​​​ഹ​​​ന​​​ത്തി​​​ൽ ‘സൂ​​​ര്യാം​​​ശു​​​വും’, ‘കാ​​​ന​​​ന​​​ത്തി​​​ലെ ജ്വാ​​​ല​​​യും’, ‘മാ​​​യ​​​പ്പൊ​​​ൻ​​​മാ​​​നു’​മൊ​​​ക്കെ ഭം​​​ഗി​​​യാ​​​ർ​​​ന്നു. ശ്രീ​​​രാ​​​ഗ​​​ത്തി​​​ൽ ഫോ​​​ക്കി​​​ന്റെ സാ​​​ന്നി​​​ധ്യ​​​മു​​​ൾ​​​പ്പെ​​​ടു​​​ത്തി ‘പൂ​​​വേ​​​ണം പൂ​​​പ്പ​​​ട​​​വേ​​​ണം’ എ​​​ന്ന പാ​​​ട്ടു​​​ണ്ടാ​​​ക്കി ജോ​​​ൺ​​​സ​​​ൺ. ‘ദേ​​​വി ആ​​​ത്മ​​​രാ​​​ഗ​​​മേ​​​കാ​​​ൻ’ എ​​​ന്ന പാ​​​ട്ടി​​​നെ മി​​​യാ​​​ൻ​​​കി മ​​​ൻ​​​ഹാ​​​റി​​​ൽ അ​​​ലൗ​​​കി​​​ക​​​മാ​​​ക്കി.

    കാ​​​പ്പി രാ​​​ഗ​​​ത്തി​​​ൽ ‘സ്വ​​​ർ​​​ണ​​​മു​​​കി​​​ലേ’ എ​​​ന്ന പാ​​​ട്ടി​​​നെ ശോ​​​ക​​​നി​​​ർ​​​ഭ​​​ര​​​മാ​​​ക്കി. ര​​​സി​​​ക ര​​​ഞ്ജി​​​നി​​​യി​​​ൽ ‘സി​​​ന്ദൂ​​​രം പെ​​​യ്തി​​​റ​​​ങ്ങി.’ ഒ​​​രേ രാ​​​ഗ​​​ത്തി​​​ൽ പാ​​​ട്ടു​​​ണ്ടാ​​​ക്കു​​​മ്പോ​​​ഴും അ​​​തി​​​ലെ സ്വ​​​ര​​​വി​​​ന്യാ​​​സ​​​ങ്ങ​​​ളു​​​ടെ സൂ​​​ക്ഷ്മ​​​ത​​​ക​​​ൾ വ​​​ലു​​​താ​​​യി​​​രു​​​ന്നു. ‘അ​​​നു​​​രാ​​​ഗി​​​ണി’, ‘പാ​​​തി​​​മെ​​​യ് മ​​​റ​​​ഞ്ഞ​​​തെ​​​ന്തേ’, ‘ഇ​​​നി​​​യൊ​​​ന്നു പാ​​​ടൂ’, ‘ചൈ​​​ത്ര​​​നി​​​ലാ​​​വി​​​ന്റെ’, ‘എ​​​ന്നി​​​ട്ടും നീ​​​യെ​​​ന്നെ’, ‘പൂ​​​ത്താ​​​ലം വ​​​ലം ക​​​യ്യി​​​ലേ​​​ന്തി’, ‘പ​​​വി​​​ഴം​​​പോ​​​ൽ’, ‘പാ​​​തി​​​രാ പാ​​​ൽ​​​ക്ക​​​ട​​​വി​​​ൽ...’ ഇ​​​ങ്ങ​​​നെ ക​​​ല്യാ​​​ണ​​​രാ​​​ഗ​​​ത്തി​​​ൽ എ​​​ത്ര​​​യോ ഗാ​​​ന​​​ങ്ങ​​​ൾ. അ​​​പ്പോ​​​ൾ​​​പോ​​​ലും പാ​​​ട്ടി​​​നു​​​ണ്ടാ​​​യി​​​രു​​​ന്ന സാ​​​ധാ​​​ര​​​ണ​​​ത്വ​​​വും ചി​​​ര​​​പ​​​രി​​​ചി​​​ത​​​ത്വ​​​വു​​​മൊ​​​ക്കെ മ​​​റി​​​ക​​​ട​​​ക്കാ​​​ൻ കെ​​​ൽ​​​പു​​​ള്ള എ​​​ന്തോ ഒ​​​രു അ​​​സാ​​​ധാ​​​ര​​​ണ​​​ത്വം ജോ​​​ൺ​​​സ​​​ന്റെ സം​​​ഗീ​​​ത​​​ഭാ​​​വ​​​ന​​​യി​​​ൽ ഉ​​​ണ്ടാ​​​യി​​​രു​​​ന്നു.

    മൗ​​​ന​​​ത്തി​​​ന്റെ സൂ​​​ക്ഷ്മ​​​സു​​​ന്ദ​​​ര​​​മാ​​​യ ഒ​​​രു ത​​​ച്ചു​​​ണ്ടാ​​​യി​​​രു​​​ന്നു ജോ​​​ൺ​​​സ​​​ന്റെ പ​​​ല പാ​​​ട്ടു​​​ക​​​ളി​​​ലും. നി​​​ശ്ശ​​​ബ്ദ​​​ത​​​യെ പാ​​​ട്ടാ​​​ക്കാ​​​നും മെ​​​ല​​​ഡി​​​യെ ഓ​​​ർ​​​മ​​​യാ​​​ക്കാ​​​നു​​​മൊ​​​ക്കെ ജോ​​​ൺ​​​സ​​​ന് ക​​​ഴി​​​ഞ്ഞു. വൈ​​​കാ​​​രി​​​ക​​​മാ​​​യ ആ​​​ഴ​​​ങ്ങ​​​ൾ, പ്ര​​​ണ​​​യം, പ്ര​​​കൃ​​​തി, ആ​​​ത്മീ​​​യ​​​ത എ​​​ന്നി​​​വ​​​യെ​​​ല്ലാം അ​​​ദ്ദേ​​​ഹം പാ​​​ട്ടി​​​ലാ​​​ക്കി. വി​​​കാ​​​ര​​​ങ്ങ​​​ളു​​​ടെ യാ​​​ത്ര​​​യാ​​​യി​​​രു​​​ന്നു ജോ​​​ൺ​​​സ​​​ന്റെ പാ​​​ട്ട്. അ​​​ത് ഒ​​​രേ​​​സ​​​മ​​​യം അ​​​ടു​​​പ്പ​​​മു​​​ള്ള​​​തും (intimate) പ്രാ​​​പ​​​ഞ്ചി​​​ക​​​വും (Universal) ആ​​​യി മാ​​​റു​​​ന്നു. ആ​​​ത്മ​​​ത്തെ പ്ര​​​പ​​​ഞ്ച​​​വു​​​മാ​​​യി ​ചേ​​​ർ​​​ക്കു​​​മ്പോ​​​ഴാ​​​ണ് പാ​​​ട്ടി​​​ലെ നി​​​ശ്ശ​​​ബ്ദ​​​മൊ​​​ഴി​​​ക​​​ൾ ഉ​​​രു​​​വം​​​കൊ​​​ള്ളു​​​ന്ന​​​ത്. ‘നേ​​​രം മ​​​ങ്ങി​​​യ നേ​​​രം’, ‘മൗ​​​ന​​​ത്തി​​​ൻ ഇ​​​ട​​​നാ​​​ഴി​​​യി​​​ൽ’, ‘എ​​​ന്റെ മ​​​ൺ​​​വീ​​​ണ​​​യി​​​ൽ’, ‘മെ​​​ല്ലെ മെ​​​ല്ലെ മു​​​ഖ​​​പ​​​ടം’ എ​​​ന്നി​​​വ​​​​യി​​​ലെ​​​ല്ലാ​​​മു​​​ള്ള മൗ​​​ന​​​ത്തി​​​ന്റെ മാ​​​ത്ര​​​ക​​​ൾ വ്യ​​​ത്യ​​​സ്ത​​​മാ​​​കു​​​ന്നു. മൗ​​​ന​​​ത്തി​​​ന് ശ​​​ബ്ദ​​​ത്തോ​​​ളം പ്രാ​​​ധാ​​​ന്യം ല​​​ഭി​​​ക്കു​​​ന്നു. മൗ​​​ന​​​വും സം​​​ഗീ​​​ത​​​മ​​​യ​​​മാ​​​വു​​​ന്നു. മൗ​​​നം സം​​​ഗീ​​​ത​​​ത്തെ പൂ​​​രി​​​പ്പി​​​ക്കു​​​ന്നു. വൈ​​​വി​​​ധ്യ​​​ങ്ങ​​​ളു​​​ടെ പ​​​റു​​​ദീ​​​സ​​​യാ​​​ണ് ജോ​​​ൺ​​​സ​​​ന്റെ ഗാ​​​ന​​​ങ്ങ​​​ൾ. അ​​​ദ്ദേ​​​ഹം പാ​​​ട്ടി​​​ൽ സാ​​​ന്ദ്ര​​​മാ​​​ക്കു​​​ന്ന ഭാ​​​വ​​​വി​​​ന്യാ​​​സ​​​ത്തി​​​നും രാ​​​ഗ​​​പ്പ​​​ക​​​ർ​​​ച്ച​​​ക​​​ൾ​​​ക്കും ഉ​​​പ​​​ക​​​ര​​​ണ സം​​​ഗീ​​​ത നി​​​റ​​​വി​​​നും സ​​​മ​​​കാ​​​ലി​​​ക ച​​​ല​​​ച്ചി​​​ത്ര​​​ഗാ​​​ന​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ൽ സ​​​മാ​​​ന്ത​​​ര​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ല്ല. പാ​​​ട്ടി​​​നെ കാ​​​ൽ​​​പ​​​നി​​​ക​​​മാ​​​ക്കു​​​ന്ന മ​​​നോ​​​ധ​​​ർ​​​മ​​​ങ്ങ​​​ൾ അ​​​തി​​​ലു​​​ണ്ടാ​​​യി​​​രു​​​ന്നു.

    പാ​​​ശ്ചാ​​​ത്യ​​​ല​​​യ​​​നി​​​ബ​​​ദ്ധ സം​​​ഗീ​​​തം, പാ​​​ട്ടി​​​നെ അ​​​ത്യ​​​ന്തം വി​​​ലോ​​​ഭ​​​നീ​​​യ​​​മാ​​​ക്കു​​​ന്ന സ്വ​​​രൂ​​​പ​​​ലാ​​​വ​​​ണ്യം, സം​​​ഗ​​​മ​​​കാ​​​ന്തി​​​ക​​​ൾ, മ​​​നോ​​​ധ​​​ർ​​​മം, പ്രേ​​​മ​​​ഗീ​​​ത​​​ക​​​ങ്ങ​​​ൾ... ഇ​​​വ​​​യെ​​​ല്ലാം ജോ​​​ൺ​​​സ​​​ൺ തു​​​ല്യ​​​സാ​​​ന്ദ്ര​​​ത​​​യോ​​​ടെ മു​​​ഗ്ധ​​​വും സ​​​ഫ​​​ല​​​വു​​​മാ​​​ക്കി. ഫ്രെ​​​യ്സു​​​ക​​​ളു​​​ടെ പ്ര​​​ധാ​​​ന ദീ​​​പ്തി, സൂ​​​ക്ഷ്മ ലാ​​​വ​​​ണ്യം, പ്ര​​​ത്യ​​​ക്ഷ സൗ​​​ന്ദ​​​ര്യം, ക്രി​​​യാ​​​ത​​​ല സൗ​​​ന്ദ​​​ര്യം എ​​​ന്നി​​​വ​​​യു​​​ടെ സം​​​ഗ​​​മ​​​ശോ​​​ഭ​​​യി​​​ലാ​​​ണ് ജോ​​​ൺ​​​സ​​​ന്റെ ഗാ​​​ന​​​ലോ​​​കം പു​​​ല​​​ർ​​​ന്ന​​​ത്. ഭാ​​​വാ​​​ർ​​​ദ്ര​​​ത​​​ക്കു​വേ​​​ണ്ടി സം​​​ഗീ​​​ത​​​ശി​​​ൽ​​​പ​​​ത്തെ കൃ​​​ത്യ​​​മാ​​​യി മൃ​​​ദു​​​ല​​​പ്പെ​​​ടു​​​ത്തു​​​ക​​​യാ​​​യി​​​രു​​​ന്നു ജോ​​​ൺ​​​സ​​​ൺ. പ്ര​​​ണ​​​യ​​​ഗാ​​​ന​​​ങ്ങ​​​ളു​​​ടെ അ​​​തി​​​പ​​​രി​​​ചി​​​ത​​​മാ​​​യ സ്വ​​​രൂ​​​പ​​​ത്തെ ഉ​​​ട​​​ച്ചു​​​വാ​​​ർ​​​ക്കു​​​ന്ന സ്വ​​​ര​​​നി​​​ബ​​​ദ്ധ​​​ത്താ​​​ൽ ചേ​​​തോ​​​ഹ​​​ര​​​മാ​​​ണ് ഈ ​​​പാ​​​ട്ടു​​​ലോ​​​കം.

    അ​​​നു​ഭൂ​​​തി നി​​​ർ​​​ഭ​​​ര​​​മാ​​​യി​​​രു​​​ന്നു ആ ​​​പാ​​​ട്ടി​​​ന്ന​​​ക​​​ങ്ങ​​​ൾ. ‘അ​​​നു​​​രാ​​​ഗി​​​ണി’, ‘ഒ​​​ന്നു​​​തൊ​​​ടാ​​​നു​​​ള്ളി​​​ൽ’, ‘ച​​​ന്ദ​​​ന​​​ച്ചോ​​​ല​​​യി​​​ൽ’, ‘നീ​​​ല​​​രാ​​​വി​​​ലി​​​ന്നു നി​​​ന്റെ’, ‘മ​​​ന​​​സ്സി​​​ന്റെ മോ​​​ഹം’ എ​​​ന്നി​​​ങ്ങ​​​നെ​​​യു​​​ള്ള വി​​​ഷാ​​​ദ​​​ഗീ​​​തി​​​ക​​​ൾ, ‘മ​​​ന​​​സ്സി​​​ൻ മ​​​ടി​​​യി​​​ലെ’, ‘വെ​​​ണ്ണി​​​ലാ​​​വോ ച​​​ന്ദ​​​ന​​​മോ’, ‘ക​​​ൺ​​​മ​​​ണി​​​യേ ആ​​​രാ​​​രോ’ എ​​​ന്നി​​​ങ്ങ​​​നെ​​​യു​​​ള്ള താ​​​രാ​​​ട്ടു​​​പാ​​​ട്ടു​​​ക​​​ൾ ഇ​​​വ​​​യി​​​ലെ​​​ല്ലാം ​​ജോ​​​ൺ​​​സ​​​ന്റെ സം​​​ഗീ​​​താ​​​വി​​​ഷ്‍ക​​​ര​​​ണം അ​​​തി​​​ന്റെ ഉ​​​യ​​​ര​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ൽ നി​​​ൽ​​​ക്കു​​​ന്നു.

    സം​​​ഗീ​​​തോ​​​പ​​​ക​​​ര​​​ണ​​​ങ്ങ​​​ളു​​​ടെ ഔ​​​ചി​​​ത്യ​​​പൂ​​​ർ​​​ണ​​​മാ​​​യ സ​​​ന്നി​​​വേ​​​ശ​​​ത്തി​​​ലാ​​​ണ് ജോ​​​ൺ​​​സ​​​ന്റെ പാ​​​ട്ടു​​​ക​​​ളു​​​ടെ നി​​​ല​​​നി​​​ൽ​​​പ്. ‘ക​​​രി​​​മി​​​ഴി​​​ക്കു​​​രു​​​വി​​​ക​​​ൾ’, ‘പൊ​​​ന്നു​​​രു​​​കും പൂ​​​ക്കാ​​​ലം’, ‘കാ​​​ന​​​ന​​​ത്തി​​​ലെ ജ്വാ​​​ല​​​ക​​​ൾ​​​പോ​​​ൾ’, ‘അ​​​നു​​​രാ​​​ഗി​​​ണി’ (വ​​​യ​​​ലി​​​ൻ), സ്വ​​​ർ​​​ണ മു​​​കി​​​ലേ’, ‘ബ്ര​​​ഹ്മ​​​ക​​​മ​​​ലം’, ‘മൗ​​​ന​​​സ​​​രോ​​​വ​​​രം’ (വീ​​​ണ), ‘ദേ​​​വാ​​​ങ്ക​​​ണ​​​ങ്ങ​​​ൾ’ (സ​​​രോ​​​ദ്), ‘മ​​​ധു​​​രം ജീ​​​വാ​​​മൃ​​​ത​​​ബി​​​ന്ദു’, ‘നീ ​​​നി​​​റ​​​യൂ’ (ഗി​​​ത്താ​​​ർ), ‘ആ​​​ടി​​​വാ കാ​​​റ്റേ’, ‘സാ​​​യ​​​ന്ത​​​നം നി​​​ഴ​​​ൽ’, ‘മോ​​​ഹം​കൊ​​​ണ്ടു ഞാ​​​ൻ’, ‘എ​​​ന്നി​​​ട്ടും നീ​​​യെ​​​ന്നെ’ (ഫ്ലൂ​​​ട്ട്), ‘മ​​​ന്ദ്ര​​​മ​​​ധു​​​ര​​​മൃ​​​ഗം​​​ഗം’, ‘ശി​​​വ​​​ശൈ​​​ല​​​ശൃം​​​ഗ​​​മാം’, ‘കു​​​ന്നി​​​മ​​​ണി​​​ച്ചെ​​​പ്പ്’ (മൃ​​​ദം​​​ഗം) എ​​​ന്നി​​​ങ്ങ​​​നെ ജോ​​​ൺ​​​സ​​​ന്റെ ഗാ​​​ന​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ലെ ഉ​​​പ​​​ക​​​ര​​​ണ മി​​​ക​​​വു​​​ക​​​ൾ ശ്ര​​​ദ്ധേ​​​യ​​​മാ​​​കു​​​ന്നു.

    സി​​​ത്താ​​​ർ മാ​​​ത്ര​​​മു​​​പ​​​യോ​​​ഗി​​​ച്ച ‘എ​​​ന്റെ മ​​​ൺ​​​വീ​​​ണ​​​യി​​​ൽ’, വീ​​​ണ മാ​​​ത്രം വി​​​ന്യ​​​സി​​​ച്ച ‘ഗോ​​​പി​​​കേ നി​​​ൻ​​​വി​​​ര​​​ൽ’ എ​​​ന്നി​​​വ​​​യെ​​​ല്ലാം എ​​​ടു​​​ത്തു​​​പ​​​റ​​​യേ​​​ണ്ട​​​താ​​​ണ്. പാ​​​ശ്ചാ​​​ത്യ സം​​​ഗീ​​​ത​​​സ്വ​​​ര​​​ങ്ങ​​​ൾ, വ​​​യ​​​ലി​​​ൻ പോ​​​ളി​​​ഫ​​​ണി​​​ക​​​ൾ, ഫ്ലൂ​​​ട്ട് മെ​​​ല​​​ഡി​​​ക​​​ൾ, ഇ​​​ന്റ​​​ർ​​​സെ​​​ക്ടി​ങ് ടോ​​​ണു​​​ക​​​ൾ എ​​​ന്നി​​​വ​​​യെ​​​ല്ലാം ജോ​​​ൺ​​​സ​​​ന്റെ ഓ​​​ർ​​​ക്ക​​​സ്ട്രേ​​​ഷ​​​നി​​​ലെ പ്ര​​​ധാ​​​ന ഘ​​​ട​​​ക​​​ങ്ങ​​​ൾ ആ​​​യി​​​രു​​​ന്നു. വ​​​യ​​​ലി​​​ൻ ഗി​​​റ്റാ​​​ർ കൗ​​​ണ്ട​​​റു​​​ക​​​ൾ എ​​​ന്നി​​​വ​​​യും മു​​​ഖ്യം. ‘പൂ​​​മു​​​ടി​​​യി​​​ഴ​​​കാ​​​ണും’, ‘അ​​​തി​​​ശ​​​യ​​​സം​​​ഭ്ര​​​മ​​​സാ​​​ഗ​​​ര മ​​​ഴ​​​യി​​​ൽ’ എ​​​ന്നീ പാ​​​ട്ടു​​​ക​​​ളി​​​ലൊ​​​ക്കെ ഇ​​​ത്ത​​​രം സം​​​ഗീ​​​ത​ഭം​​​ഗി​​​ക​​​ൾ കാ​​​ണാം. അ​​​ധി​​​ക​​​മാ​​​രും കേ​​​ൾ​​​ക്കാ​​​തെ​​​പോ​​​യ ചി​​​ല ഗാ​​​ന​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ൽ ജോ​​​ൺ​​​സ​​​ൺ സം​​​ഗീ​​​ത​​​മു​​​ദ്ര​​​ക​​​ൾ വി​​​ട​​​ർ​​​ന്നു​​​നി​​​ൽ​​​ക്കു​​​ന്ന​​​ത് ക​​​ണ്ട് അ​​​തി​​​ശ​​​യ​​​പ്പെ​​​ടേ​​​ണ്ട​​​തി​​​ല്ല.

    ‘കാ​​​ളി​​​ന്ദി​​​യി​​​ൽ നി​​​ലാ​​​വി​​​ൽ’, ‘നീ​​​ല​​​മേ​​​ഘ​​​മേ’, ‘പാ​​​ടു​​​ന്ന രാ​​​ഗ​​​ത്തി​​​ൻ’, ‘തു​​​ള​​​സി​​​സ​​​ന്ധ്യ​​​യെ​​​രി​​​യും’, ‘ഏ​​​കാ​​​ന്ത​​​രാ​​​വി​​​ൻ പി​​​ൻ​​​വാ​​​തി​​​ൽ’, ‘ക​​​ണ്ണീ​​​രാ​​​റ്റി​​​ൽ’, ‘ന​​​ല്ലോ​​​ല​​​ക്കി​​​ളി​​​യേ’, ‘നി​​​ൻ​​​മ​​​ധു​​​രി​​​ത’, ‘അ​​​ഴ​​​കേ നി​​​ൻ​​​മു​​​ഖ​​​മൊ​​​രു’... ഇ​​​ങ്ങ​​​നെ​​​യു​​​ള്ള പാ​​​ട്ടു​​​ക​​​ൾ നി​​​രീ​​​ക്ഷ​​​ണ​​​വി​​​ധേ​​​യ​​​മാ​​​ക്കേ​​​ണ്ട​​​താ​​​ണ്. പാ​​​ര​​​മ്പ​​​ര്യ​​​വും പ​​​രീ​​​ക്ഷ​​​ണ​​​വു​​​മാ​​​യി​​​രു​​​ന്നു ജോ​​​ൺ​​​സ​​​ൺ സം​​​ഗീ​​​ത​​​ത്തി​​​ന്റെ മൗ​​​ലി​​​ക​​​മു​​​ദ്ര​​​ക​​​ൾ. സ്മൃ​​​തി​​​ക​​​ൾ ​മെ​​​ല​​​ഡി​​​യു​​​മാ​​​യി ​ചേ​​​ർ​​​ന്ന് മ​​​ദി​​​പ്പി​​​ക്കു​​​ന്ന ഗ​​​ന്ധം പ​​​ക​​​ർ​​​ന്നു​ന​​​ൽ​​​കു​​​ക​​​യാ​​​യി​​​രു​​​ന്നു. ഗൃ​​​ഹാ​​​തു​​​ര​​​മാ​​​യ ഒ​​​രു കാ​​​ല​​​ത്തെ പ്ര​​​തി​​​നി​​​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു​​​ണ്ട് ജോ​​​ൺ​​​സ​​​ന്റെ പാ​​​ട്ടു​​​ക​​​ളി​​​ലെ ഓ​​​ർ​​​മ​​​ക​​​ളും നി​​​ശ്ശ​​​ബ്ദ​​​ത​​​ക​​​ളു​​​മെ​​​ല്ലാം. ജോ​​​ൺ​​​സ​​​ന്റെ മ​​​ധു​​​ര​​​ഗീ​​​തി​​​ക​​​ൾ ഏ​​​തോ ജ​​​ന്മ​​​ക​​​ൽ​​​പ​​​ന​​​ക​​​ളു​​​ടെ സം​​​ഗ​​​മ​​​വേ​​​ദി​​​ക​​​യാ​​​യി​​​രു​​​ത്തീ​​​രു​​​ന്ന​​​ത് അ​​​തു​​​കൊ​​​ണ്ടു​​​കൂ​​​ടി​​​യാ​​​ണ്.

