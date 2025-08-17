Begin typing your search above and press return to search.
    17 Aug 2025 8:54 AM IST
    17 Aug 2025 8:54 AM IST

    സു​വ​ർ​ണ​ക​മ​ല​ത്തി​ന് 60

    മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യി​ലെ ഇ​തി​ഹാ​സ ച​ല​ച്ചി​ത്രം എ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കാ​വു​ന്ന ചെ​മ്മീ​ൻ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യി​ട്ട് 60 വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​വു​ക​യാ​ണ്

    കൊ​ച്ചി മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി ദി​വാ​ൻ​സ് റോ​ഡി​ലെ ഒ​രു സ​മ്പ​ന്ന കു​ടും​ബാം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന ഇ​സ്മ​യി​ൽ ബാ​ബു സേ​ട്ട് എ​ന്ന പ​ത്തൊ​മ്പ​തു​കാ​ര​ൻ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലെ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​യി​ലെ ത​ന്നെ ആ​ദ്യ സു​വ​ർ​ണ​ക​മ​ലം നേ​ടി​യ ‘ചെ​മ്മീ​ൻ’ എ​ന്ന ഇ​തി​ഹാ​സ ച​ല​ച്ചി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​മാ​താ​വാ​യ​തി​നു​പി​ന്നി​ൽ ര​സ​ക​ര​മാ​യ ഒ​രു ക​ഥ​യു​ണ്ട്. ‘ക​ണ്മ​ണി ബാ​ബു’ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ട്ട ഈ ​ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ര​ൻ സി​നി​മ​യി​ലും സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ലു​മൊ​ക്കെ അ​ൽ​പം താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള വ്യ​ക്തി​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ല്ലാ ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​രേ​യും പോ​ലെ സി​നി​മ​ക്കാ​രോ​ട് ചെ​റി​യ ആ​രാ​ധ​ന​യും അ​ദ്ദേ​ഹം വെ​ച്ചു​പു​ല​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു സു​ഹൃ​ത്ത് വ​ഴി​യാ​ണ് സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ രാ​മു കാ​ര്യാ​ട്ടി​നെ ബാ​ബു സേ​ട്ട് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    രാ​മു കാ​ര്യാ​ട്ട് അ​പ്പോ​ൾ ത​ക​ഴി​യു​ടെ ‘ചെ​മ്മീ​ൻ’ എ​ന്ന നോ​വ​ൽ സി​നി​മ​യാ​ക്കാ​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​യി​രു​ന്നു. കാ​ര്യാ​ട്ടി​ന്റെ സു​ഹൃ​ത്ത് വൈ​ദ്യ​നാ​ഥ അ​യ്യ​രാ​ണ് ചെ​മ്മീ​നി​ന്റെ നി​ർ​മാ​താ​വ്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മ​ക​ൾ ‘ക​ണ്മ​ണി’​യു​ടെ പേ​രി​ൽ ഒ​രു ബാ​ന​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് ആ ​പേ​രി​ൽ ച​ല​ച്ചി​ത്ര നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​രം​ഭ​ജോ​ലി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി. ശു​ഭ​പ​ര്യ​വ​സാ​ന​മു​ള്ള സി​നി​മ​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു അ​ക്കാ​ല​ത്ത് പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, നാ​യ​ക​നും നാ​യി​ക​യും മ​രി​ച്ചു​പോ​കു​ന്ന ദുഃ​ഖ​പ​ര്യ​വ​സാ​യി​യാ​യ ‘ചെ​മ്മീ​ൻ’ പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മോ എ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യി​ൽ വൈ​ദ്യ​നാ​ഥ അ​യ്യ​ർ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ന്മാ​റു​ന്നു. ചെ​മ്മീ​നി​ന്റെ ല​ഹ​രി ത​ല​ക്കു​പി​ടി​ച്ച രാ​മു​കാ​ര്യാ​ട്ട് ചി​ത്രം സ്വ​ന്ത​മാ​യി നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    ഈ ​സ​മ​യ​ത്താ​ണ് ദൈ​വ​ദൂ​ത​നെ​പ്പോ​ലെ ഇ​സ്മ​യി​ൽ ബാ​ബു സേ​ട്ട് സൗ​ഹൃ​ദ​വു​മാ​യി കാ​ര്യാ​ട്ടി​ന്റെ മു​ന്നി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. മാ​ത്ര​മ​ല്ല സ​മ്പ​ന്ന​നാ​യ ബാ​ബു ചി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​രം​ഭ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള പ​ണ​വും വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തു. ബാ​ക്കി പ​ണം ഫി​ലിം ഫി​നാ​ൻ​സ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ നി​ന്നും ക​ട​മെ​ടു​ത്ത് ചി​ത്രം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​മെ​ന്ന് കാ​ര്യാ​ട്ട് മ​ന​സ്സി​ൽ ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടി. എ​ന്നാ​ൽ, കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി മാ​സ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും അ​ത്ര വ​ലി​യ തു​ക ലോ​ൺ ന​ൽ​കാ​ൻ ഫി​ലിം ഫി​നാ​ൻ​സ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ത​യാ​റാ​യി​ല്ല. ത​ന്റെ സ്വ​പ്ന​പ​ദ്ധ​തി പാ​തി​വ​ഴി​യി​ൽ നി​ന്നു​പോ​യ​തി​ന്റെ ആ​ഘാ​ത​ത്തി​ൽ വി​ഷ​മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന കാ​ര്യാ​ട്ടി​ന്റെ മു​ന്നി​ലേ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​വാ​ക്കു​ക​ളു​മാ​യി ബാ​ബു സേ​ട്ട് വീ​ണ്ടു​മെ​ത്തി. ‘ലോ​ൺ കി​ട്ടി​യി​ല്ലെ​ന്നു ക​രു​തി ലോ​കം അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ക​യൊ​ന്നു​മി​ല്ല​ല്ലോ? ഈ ​സി​നി​മ ഞാ​ൻ നി​ർ​മി​ക്കാം. താ​ങ്ക​ൾ ധൈ​ര്യ​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കൂ...’

    ലോ​ൺ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ കീ​റി​യെ​റി​ഞ്ഞ് ഇ​സ്മ​യി​ൽ ബാ​ബു സേ​ട്ട് പ​റ​ഞ്ഞ ആ ​വാ​ക്കു​ക​ളി​ലൂ​ടെ മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ഗ​തി മാ​റു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ന്നാ​രും സ്വ​പ്ന​ത്തി​ൽ പോ​ലും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. ബാ​ബു​സേ​ട്ടി​ന് ഒ​റ്റ നി​ബ​ന്ധ​ന​യേ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ. ത​ന്റെ സി​നി​മ മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ എ​ന്നും ഓ​ർ​ക്ക​പ്പെ​ട​ണം, ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഈ ​സി​നി​മ എ​ല്ലാ​കാ​ല​ത്തും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യ​ണം എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ആ ​എ​ളി​യ നി​ബ​ന്ധ​ന. പി​ന്നീ​ടു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ദ്രു​ത​ഗ​തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ബാ​ബു സേ​ട്ടി​ന്റെ പി​ൻ​ബ​ല​ത്തോ​ടെ, അ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ​ഗ്ധ​രെ​യെ​ല്ലാം പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ചാ​ണ് പി​ന്നീ​ട് ചെ​മ്മീ​നി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്ന​ത്. ബ്ലാ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് വൈ​റ്റി​ൽ​നി​ന്നും ചെ​മ്മീ​ൻ ഈ​സ്റ്റ്മാ​ൻ ക​ള​റി​ൽ നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി. ചി​ത്രം അ​ഭ്ര​പാ​ളി​യി​ലേ​ക്ക് പ​ക​ർ​ത്താ​ൻ ഹോ​ളി​വു​ഡി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത കാ​മ​റാ​മാ​ൻ മാ​ർ​ക്സ് ബെ​ർ​ട് ലെ​യും എ​ഡി​റ്റി​ങ്ങി​നാ​യി ഋ​ഷി​കേ​ശ് മു​ഖ​ർ​ജി​യെ​യും സം​ഗീ​ത സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​നാ​യി സ​ലി​ൽ ചൗ​ധ​രി​യെ​യും പാ​ട്ടു​ക​ൾ പാ​ടാ​ൻ ല​താ​മ​ങ്കേ​ഷ്ക​റെ​യും മ​ന്നാ ഡേ​യെ​യും രാ​മു കാ​ര്യാ​ട്ട് അ​ണി​നി​ര​ത്തി.

    ഇ​തി​ൽ ല​താ മ​ങ്കേ​ഷ്ക​ർ ഒ​ഴി​ച്ച് ബാ​ക്കി എ​ല്ലാ​വ​രും ചെ​മ്മീ​നി​നു​വേ​ണ്ടി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചു. ഈ​ണ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് പാ​ട്ടെ​ഴു​തു​ന്ന പ്ര​ക്രി​യ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത് ചെ​മ്മീ​നി​ലൂ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു. സ​ലി​ൽ ചൗ​ധ​രി കൊ​ടു​ത്ത ശീ​ലു​ക​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് വ​യ​ലാ​ർ എ​ഴു​തി​യ എ​ല്ലാ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും സൂ​പ്പ​ർ ഹി​റ്റു​ക​ളാ​യി മാ​റി. ലോ​ക​ത്തെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള വി​ര​ഹ കാ​മു​ക​ന്മാ​രു​ടെ ഹൃ​ദ​യ വേ​ദ​ന​യാ​യി മാ​റി​യ ‘മാ​ന​സ മൈ​നേ’ പാ​ടി​യ​ത് മ​ന്നാ ഡേ ​ആ​യി​രു​ന്നു. മ​ല​യാ​ളം നാ​വി​നു വ​ഴ​ങ്ങു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ് ആ​ദ്യം അ​ദ്ദേ​ഹ​വും ഈ ​പാ​ട്ട് പാ​ടു​ന്ന​തി​ൽ നി​ന്നും പി​ന്മാ​റി. പ​ക്ഷേ, മ​ന്നാ ഡേ​യു​ടെ മ​ല​യാ​ളി​യാ​യ ഭാ​ര്യ ക​ണ്ണൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ സു​ലോ​ച​ന കൊ​ടു​ത്ത പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​ത്താ​ൽ അ​വ​സാ​നം അ​ദ്ദേ​ഹം​ത​ന്നെ ആ ​പാ​ട്ടു​പാ​ടി വി​ജ​യി​പ്പി​ച്ചു.

    ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല​യി​ലെ പു​റ​ക്കാ​ട്ട് ക​ട​പ്പു​റ​ത്താ​യി​രു​ന്നു ചെ​മ്മീ​നി​ന്റെ ഷൂ​ട്ടി​ങ് ആ​ദ്യം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​വി​ടെ ചി​ല മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ പ്ര​ശ്നം ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ പി​ന്നീ​ട് തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ നാ​ട്ടി​ക ക​ട​പ്പു​റ​ത്ത് ബാ​ക്കി ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. സി​നി​മ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് മു​​മ്പേ ആ​കാ​ശ​വാ​ണി​യി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള ച​ല​ച്ചി​ത്ര ഗാ​ന​പ്ര​ക്ഷേ​പ​ണ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കു​ന്ന​തും ചെ​മ്മീ​നി​ലൂ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ക​ട​ലോ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്രം ക​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന അ​ത്ഭു​ത പ്ര​തി​ഭാ​സ​മാ​യ ചാ​ക​ര മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് എ​ന്നും ഒ​രു ഉ​ത്സ​വ​മാ​യി​രി​ക്കും. ആ ​ഉ​ത്സ​വാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം വ​യ​ലാ​ർ വാ​ക്കു​ക​ളി​ലൂ​ടെ വ​ര​ച്ചി​ടു​ക​യാ​ണ്.

    ‘പു​ത്ത​ൻ വ​ല​ക്കാ​രേ

    പു​ന്ന​പ്പ​റ​ക്കാ​രേ പു​റ​ക്കാ​ട്ട് ക​ട​പ്പു​റ​ത്ത്

    ചാ​ക​ര ചാ​ക​ര ചാ​ക​രാ...’

    യേ​ശു​ദാ​സും പി. ​ലീ​ല​യും ഉ​ദ​യ​ഭാ​നു​വും ശാ​ന്ത പി. ​നാ​യ​രു​മാ​ണ് ഈ ​ഗാ​നം ആ​ല​പി​ച്ച​ത്. ത​ക​ഴി ശി​വ​ശ​ങ്ക​ര​പ്പി​ള്ള​യു​ടെ കേ​ന്ദ്ര സാ​ഹി​ത്യ അ​ക്കാ​ദ​മി അ​വാ​ർ​ഡ് നേ​ടി​യ ‘ചെ​മ്മീ​ൻ’ എ​ന്ന നോ​വ​ലി​ന് ഇ​തി​വൃ​ത്ത​മാ​യ​ത് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ തു​റ​ക​ളി​ൽ നി​ല​നി​ന്നി​രു​ന്ന ഒ​രു വി​ശ്വാ​സ​മാ​ണ്. ചെ​മ്മീ​നി​ലെ നി​ത്യ​ഹ​രി​ത ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്നും മ​ല​യാ​ള​ക്ക​ര​ക്ക് ഒ​രു അ​ത്ഭു​ത​മാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു എ​ന്നു​ള്ള​താ​ണ് യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം. 1965 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 19ന് ‘​ചെ​മ്മീ​ൻ’ എ​ന്ന ച​ല​ച്ചി​ത്ര​കാ​വ്യം തി​യ​റ്റ​റു​ക​ളി​ലെ​ത്തി. ഒ​രു മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യു​ടെ പ​ര​സ്യം ആ​ദ്യ​മാ​യി മ​ല​യാ​ള ദി​ന​പ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ​ഹു​വ​ർ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​തും ചെ​മ്മീ​നി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​രേ​ഖ​യാ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി ഒ​രു ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടു തി​യ​റ്റ​റു​ക​ളി​ൽ റി​ലീ​സ് ചെ​യ്യു​ന്ന ആ​ദ്യ സി​നി​മ​യാ​യി​രു​ന്നു ചെ​മ്മീ​ൻ. എ​റ​ണാ​കു​ളം ശ്രീ​ധ​റി​ലും പ​ത്മ​യി​ലും ഈ ​ചി​ത്രം ഒ​രേ​സ​മ​യം പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ആ​ദ്യ​മാ​യി ഒ​രു മ​ല​യാ​ള ച​ല​ച്ചി​ത്രം പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ സ്വ​ർ​ണ​മെ​ഡ​ലി​ന് അ​ർ​ഹ​മാ​കു​ന്ന​ത് അ​ക്കാ​ല​ത്ത് ഒ​രു വ​ലി​യ വാ​ർ​ത്ത​യാ​യി ദി​ന​പ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ മാ​ത്ര​മ​ല്ല ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​യി​ലെ​ത​ന്നെ ആ​ദ്യ സ്വ​ർ​ണ​മെ​ഡ​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. അ​തു​വ​രെ ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​ക്കാ​രെ ‘മ​ദ്രാ​സി’ എ​ന്നു​വി​ളി​ച്ച് ക​ളി​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​യി​ൽ കേ​ര​ളം എ​ന്നൊ​രു സം​സ്ഥാ​ന​മു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വി​ടെ മ​ല​യാ​ളം എ​ന്നൊ​രു മ​നോ​ഹ​ര​ഭാ​ഷ​യു​ണ്ടെ​ന്നും അ​റി​യു​ന്ന​ത് ‘ചെ​മ്മീ​ൻ’ ദേ​ശീ​യ പ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ സ്ഥാ​നം പി​ടി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ്.

    ‘ക​ണ്മ​ണി ബാ​ബു’ എ​ന്ന് പി​ന്നീ​ട​റി​യ​പ്പെ​ട്ട ഇ​സ്മ​യി​ൽ ബാ​ബു സേ​ട്ടാ​ണ് ഇ​രു​പ​താ​മ​ത്തെ വ​യ​സ്സി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ കൈ​യി​ൽ​നി​ന്നും സു​വ​ർ​ണ​ക​മ​ലം നേ​രി​ട്ടു​വാ​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഒ​രേ​യൊ​രു നി​ർ​മാ​താ​വ്. ഒ​മ്പ​തു​ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്ന​ത്രെ ചെ​മ്മീ​ൻ നി​ർ​മി​ക്കാ​നാ​യി ചെ​ല​വാ​യ​ത്. ഏ​ക​ദേ​ശം 40 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യോ​ളം ഈ ​ചി​ത്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ലാ​ഭ​വി​ഹി​തം കി​ട്ടി​യ​താ​യും അ​റി​യു​ന്നു. എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തെ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ ക​വി​ത എ​ന്ന 70mm തി​യ​റ്റ​ർ ചെ​മ്മീ​നി​ൽ​നി​ന്ന് കി​ട്ടി​യ ലാ​ഭ​ത്തി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് നി​ർ​മി​ച്ച​ത​ത്രെ! ചെ​മ്മീ​ൻ പി​ന്നീ​ട് ഹി​ന്ദി​യി​ലേ​ക്കും ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലേ​ക്കും മൊ​ഴി​മാ​റ്റം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലേ​ക്ക് മൊ​ഴി​മാ​റ്റം ന​ട​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന ആ​ദ്യ ച​ല​ച്ചി​ത്ര​മാ​ണ് ചെ​മ്മീ​ൻ. ഈ ​സി​നി​മ നി​ർ​മി​ക്കാ​നാ​യി ആ​ദ്യം മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ന്ന വൈ​ദ്യ​നാ​ഥ അ​യ്യ​രു​ടെ മ​ക​ൾ ക​ണ്മ​ണി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത ക​ണ്മ​ണി ഫി​ലിം​സി​ന്റെ പേ​ര് മാ​റ്റാ​നോ, രാ​മു കാ​ര്യാ​ട്ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടും പ​രീ​ക്കു​ട്ടി എ​ന്ന ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ത്തെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം സ്നേ​ഹ​പൂ​ർ​വം നി​ര​സി​ച്ച ഇ​സ്മ​യി​ൽ ബാ​ബു​സേ​ട്ട് എ​ന്ന നി​ർ​മാ​താ​വി​ന്റെ മ​ന​സ്സി​ന്റെ വ​ലു​പ്പ​ത്തി​ന് ഇ​ന്നും സ​മാ​ന​ത​ക​ളി​ല്ല. മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യി​ലെ ഇ​തി​ഹാ​സ ച​ല​ച്ചി​ത്രം എ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കാ​വു​ന്ന ചെ​മ്മീ​ൻ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യി​ട്ട് 60 വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​വു​ക​യാ​ണ്. കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര ശ്രീ​ധ​ര​ൻ നാ​യ​ർ പ​ക​ർ​ന്നാ​ടി​യ ചെ​മ്പ​ൻ കു​ഞ്ഞും, സ​ത്യ​ൻ അ​ന​ശ്വ​ര​മാ​ക്കി​യ പ​ള​നി​യും, ഷീ​ല​യു​ടെ അ​ഭി​ന​യ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ എ​ക്കാ​ല​ത്തെ​യും മി​ക​ച്ച ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മാ​യ ക​റു​ത്ത​മ്മ​യും, മ​ധു എ​ന്ന മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ന​ട​ന്റെ എ​ക്കാ​ല​ത്തെ​യും മാ​സ്റ്റ​ർ​പീ​സ് എ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കാ​വു​ന്ന പ​രീ​ക്കു​ട്ടി​യു​മെ​ല്ലാം മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ ഇ​ന്നും സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി ജീ​വി​ക്കു​ന്നു. ലോ​ക​ത്തെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ഓ​രോ മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ​യും സ്വ​കാ​ര്യ അ​ഹ​ങ്കാ​ര​മാ​ണ് രാ​മു കാ​ര്യാ​ട്ട് അ​ന​ശ്വ​ര​മാ​ക്കി​യ ‘ചെ​മ്മീ​ൻ’ എ​ന്നു​പ​റ​യാ​ൻ ര​ണ്ടാ​മ​തൊ​ന്ന് ആ​ലോ​ചി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ല.

