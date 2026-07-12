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Madhyamam
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    പാട്ടമ്മക്ക് വിട: എസ്. ജാനകി (1938-2026)| Madhyamam |

    date_range 12 July 2026 4:28 PM IST


    TAGS:s janakiMovie NewsMusicplayback singer
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